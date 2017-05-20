Twitter’dan kullanıcılara 'gizlilik' uyarısı

Twitter'dan kullanıcılara gönderilen bilgilendirme e-postasında yeni gizlilik politikasının baştan sonra okunması tavsiye edildi.
Açıklamada 18 Haziran 2017 tarihinde ve sonrasında Twitter kullananların bu kuralları kabul etmiş sayılacağının altı çizildi.
İşte Twitter'ın yeni gizlilik politikası:
Şeffaflık ve kontrol: Bilgilerine daha şeffaf şekilde erişim sağlamak ve verilerinin Twitter tarafından nasıl kullanıldığına dair daha ayrıntılı kontroller sunmak amacıyla Twitter Verilerini genişleterek yeni Kişiselleştirme ve Veri ayarlarını kullanıma açtık. Bu gelişmiş ayarlarla birlikte Twitter web tarayıcısının ”Takip Etme (Do Not Track)” ayarına bağlı çalışmayacak ve artık bu ayarı desteklemeyeceğiz.
Web verisi: Hizmetlerimizi geliştirmek, ayrıca reklamlar dahil sana gösterdiğimiz içeriği kişiselleştirmek için yerleştirilmiş zaman akışları gibi Twitter içeriği ile entegre olan diğer web sitelerinin verilerini saklama ve kullanma şeklimizi güncelledik. Avrupa Birliği ve Avrupa Serbest Ticaret Birliği (EFTA) Üyesi ülkelerdeki kullanıcıların web sayfası ziyaret verilerini tutmuyoruz.
Veri paylaşımı: Kişisel olmayan, anonim olarak toplanmış ve cihaz seviyesindeki verileri nasıl paylaştığımızı güncelledik. Seçkin iş ortaklarımızla yaptığımız anlaşmalara göre bu veriler senin iş ortağımıza onay vermen koşuluyla ismin, e-postan veya diğer kişisel bilgilerinle ilişkilendirilebilir. Verilerinin bu iş ortaklığı anlaşmaları kapsamında paylaşılıp paylaşılmayacağını Kişiselleştirme ve Veri ayarlarında kontrol edebilirsin.
Tüm cihazlarında kişiselleştirme: Deneyimini kişiselleştirmek için verileri nasıl kullandığımızı açıkladık. Ayrıca Kişiselleştirme ve Veri ayarlarında Twitter'a giriş yapmak için kullanmadığın cihazlara yönelik ek kontrol sağladık.
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TSK, Fırat Kalkanı Harekatı'nın ilk safhasını tamamladıktan sonra 29 Mart 2017'den itibaren ÖSO gruplarını yoğun bir program kapsamında askeri eğitime yönlendirdi. Bölgedeki askeri yetkililer, "Artık sahada eski ÖSO yok, yeni bir ÖSO doğuyor..." tespitinde bulundu.
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 7017 ve 7018 sayılı kanunları onayladı
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD'deki temaslarında iletilen, "Türkiye'ye saldırı olursa angajman kurallarını uygularız" mesajı kapsamında, TSK olası bir saldırıya karşı her türlü operasyon hazırlığını tamamladı