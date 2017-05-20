15:11, 20 MayÄ±s 2017 Cumartesi

Trump Suudi Arabistan'da

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

ABD BaÅŸkanÄ± Donald TrumpÂ 2 gÃ¼n devam edecek ilk yurt dÄ±ÅŸÄ± ziyaretineÂ Suudi Arabistan'dan baÅŸladÄ±.

Kral SelmanÂ bin Abdulaziz tarafÄ±ndan, baÅŸkent Riyad'daki Kral Selman Askeri ÃœssÃ¼'nde karÅŸÄ±lanan ABD BaÅŸkanÄ± Trump, eÅŸi Melania Trump ve beraberindeki heyet devlet niÅŸanÄ± takdimi ile ikili gÃ¶rÃ¼ÅŸmeler iÃ§in Yemame SarayÄ±'na geÃ§ti.

Yemame SarayÄ±'nda iki Ã¼lkenin milli marÅŸlarÄ±nÄ±n okunmasÄ± ve resmi geÃ§it tÃ¶reninin ardÄ±ndan Trump ve eÅŸi, ABD ve Suudi Arabistan Ã¼st dÃ¼zey yetkililerinin bulunduÄŸu salona geÃ§ti.

TRUMP'A DEVLET NÄ°ÅžANI

Yemame SarayÄ±'ndaki gÃ¶rÃ¼ÅŸmede Kral Selman ABD BaÅŸkanÄ± Trump'a Ã¼lkedeki en Ã¼st dÃ¼zey devlet niÅŸanÄ± olan Kral Abdulaziz Devlet NiÅŸanÄ±'nÄ± takdim etti.

Devlet niÅŸanÄ± takdim tÃ¶reninde Beyaz Saray yetkililerinin yanÄ± sÄ±ra BaÅŸkan Trump'Ä±n eÅŸi ve kÄ±zÄ± da hazÄ±r bulundu.

Ziyareti kapsamÄ±nda bugÃ¼n ikili gÃ¶rÃ¼ÅŸme ve ABD-Suudi Arabistan Zirvesi'ni gerÃ§ekleÅŸtirecek olan Trump, yarÄ±n Riyad'da yapÄ±lacak ABD-KÃ¶rfez Ãœlkeleri Zirvesi ile ABD-Ä°slam Ãœlkeleri Zirvesi'ne katÄ±lacak.