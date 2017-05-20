15:20, 20 MayÄ±s 2017 Cumartesi

FETÃ–'nÃ¼n ABD'deki 'dil ve kÃ¼ltÃ¼r festivaline' sponsor darbesi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

FETÃ–'nÃ¼n ABD'nin baÅŸkenti Washington'da 22-27 MayÄ±s'ta dÃ¼zenleyeceÄŸini ilan ettiÄŸi "UluslararasÄ± Dil ve KÃ¼ltÃ¼r Festivali" adlÄ± etkinliÄŸin sponsorlarÄ± arasÄ±nda gÃ¶sterilen Virginia eyaletinin Fairfax kentindeki Hyatt Regency Oteli ile Long&Foster emlak firmasÄ±, sponsorluklarÄ±nÄ± geri Ã§ekti.

Etkinlikle ilgili bilgilerin yer aldÄ±ÄŸÄ± internet sayfasÄ±nda nisan ayÄ±nda Fairfax Hyatt Regency, Fairfax Long&Foster ve basketbolcu Enes Kanter'in isimleri yer alÄ±yordu.

"BU ETKÄ°NLÄ°ÄžE SPONSORLUK VERMEDÄ°K"

Bu iki Amerikan firmasÄ±nÄ±n neden FETÃ–'nÃ¼n bir etkinliÄŸine sponsor olduÄŸunu sormak iÃ§in Fairfax'teki Hyatt Regency Otelini arayan AA muhabiri, otelin mÃ¼dÃ¼rÃ¼ ile yaptÄ±ÄŸÄ± telefon gÃ¶rÃ¼ÅŸmesinde "otelin bÃ¶yle bir etkinliÄŸe sponsorluk vermediÄŸini" Ã¶ÄŸrendi.

Bu etkinliÄŸe katÄ±lan bazÄ± kiÅŸilerin kendi otelinde konaklayacaÄŸÄ±nÄ± kabul eden mÃ¼dÃ¼r, buna karÅŸÄ±lÄ±k herhangi bir sponsorluk anlaÅŸmasÄ± imzalamadÄ±klarÄ±nÄ± ve isimlerinin bir internet sitesinde kullanÄ±lamayacaÄŸÄ±nÄ± dile getirdi.

Konuyla ilgili daha fazla yorum yapmak istemeyen otel yetkilileri, olayÄ± soruÅŸturacaklarÄ±nÄ± ve gerekli tedbirleri alacaklarÄ±nÄ± ifade etti.

Ã–te yandan sponsorlar arasÄ±nda adÄ± geÃ§en diÄŸer Amerikan firmasÄ± olan Fairfax'teki Long&Foster firmasÄ±nÄ±n ilgili yetkilisine ise ulaÅŸÄ±lamadÄ±.

Ä°KÄ° FÄ°RMANIN DA LOGOSU KALDIRILDI

Ancak, AA muhabirinin yetkililerle gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerinden bir gÃ¼n sonra ilgili internet sayfasÄ±ndan hem Hyatt Regency hem de Long&Foster firmasÄ±nÄ±n logolarÄ±nÄ±n sponsorlar bÃ¶lÃ¼mÃ¼nden kaldÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ± gÃ¶rÃ¼ldÃ¼.

Otel yetkilileri konuyla ilgili yorum yapmak istemezken, 1 gÃ¼n iÃ§erisinde sÃ¶z konusu sayfadan Amerikan firmalarÄ±nÄ±n sponsorluklarÄ±nÄ±n kaldÄ±rÄ±lmasÄ±, ilgili kurumlarÄ±n markalarÄ±nÄ± korumak iÃ§in adÄ±m attÄ±ÄŸÄ±nÄ± gÃ¶steriyor.

"UluslararasÄ± Dil ve KÃ¼ltÃ¼r Festivali" etkinliÄŸinin tarihÃ§esinin anlatÄ±ldÄ±ÄŸÄ± bÃ¶lÃ¼mde "TÃ¼rkÃ§e OlimpiyatlarÄ±na" atÄ±f yapÄ±lan sitede, dÃ¼zenleme komitesine dair herhangi bir iletiÅŸim bilgisinin yer almamasÄ± da dikkati Ã§ekti.

Hangi gÃ¼n hangi etkinliklerin dÃ¼zenleneceÄŸine dair kapsamlÄ± bilginin de bulunmadÄ±ÄŸÄ± sitede, 22 MayÄ±s'ta baÅŸlayacak etkinliklerle 20'den fazla Ã¼lkeden Ã§ok sayÄ±da Ã¶ÄŸrencinin bir araya geleceÄŸi ifade edildi.