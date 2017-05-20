GÃ¼ncelleme: 15:10, 20 MayÄ±s 2017 Cumartesi

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, GannuÅŸi'yi kabul etti





CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, Tunus En-Nahda Hareketi Lideri RaÅŸid GannuÅŸi'yi kabul etti

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan,Â Tunus En-Nahda Hareketi Lideri RaÅŸid GannuÅŸi'yi kabul etti.Â Ä°stanbul Kongre Merkezindeki kabul yaklaÅŸÄ±k 1 saat 15 dakika sÃ¼rdÃ¼.Â ERDOÄžAN, Ä°BRAHÄ°M MAHMUD HAMÄ°D Ä°LE GÃ–RÃœÅžTÃœÂ ErdoÄŸan,Â SudanÂ CumhurbaÅŸkanÄ± Birinci YardÄ±mcÄ±sÄ±Â Ä°brahim Mahmud Hamid'i de kabul etti. Ä°stanbul Kongre Merkezindeki kabul yaklaÅŸÄ±k yarÄ±m saat sÃ¼rdÃ¼. GÃ¶rÃ¼ÅŸmeler basÄ±na kapalÄ± gerÃ§ekleÅŸtirildi.

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