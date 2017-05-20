15:35, 20 MayÄ±s 2017 Cumartesi

GannuÅŸi: TÃ¼rkler Ã¼mmetin baÅŸÄ±nÄ± yeniden havaya kaldÄ±racak mÄ±?

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Tunus Nahda Hareketi Lideri RaÅŸid el-GannuÅŸi, "Burada ÅŸu soruyu soruyoruz; tarih yeniden tekerrÃ¼r edecek mi? OsmanlÄ±lar ve TÃ¼rkler bu sancaÄŸÄ± yeniden alarak, Ã¼mmetin onurunu, ÅŸerefini ve baÅŸÄ±nÄ± havaya kaldÄ±racak mÄ± ve Filistin topraklarÄ±nÄ± Ã¶zgÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ne kavuÅŸturacak mÄ±?" dedi.

Ä°stanbul Kongre Merkezi'nde Ä°bn Haldun Ãœniversitesi ileÂ 4. UluslararasÄ± Ä°bn Haldun Sempozyumu'nun aÃ§Ä±lÄ±ÅŸÄ±nda konuÅŸan GannuÅŸi, Ä°bn Haldun'un isminin verildiÄŸi Ã¼niversitede, kendisi gibi binlerce kiÅŸinin yetiÅŸmesi temennisinde bulundu.

"O, ZAMAN EN BÃœYÃœK PROBLEMÄ°N EÄžÄ°TÄ°M OLDUÄžUNUN FARKINA VARMIÅžTI"

Haldun'un siyasi gÃ¶revler de Ã¼stlendiÄŸini anÄ±msatan GannuÅŸi, "Ancak, ÅŸunun farkÄ±na varmÄ±ÅŸtÄ±, ona gÃ¶re bir siyasi, yÃ¶netim gÃ¶revi alarak, bir Ã¼mmetin sorunlarÄ± Ã§Ã¶zÃ¼lemezdi. Bundan dolayÄ± gÃ¶revinden istifa ederek, kendini ilme verdi. Ã‡Ã¼nkÃ¼, Ã¼mmet, Akdeniz tarafÄ±nda bÃ¼yÃ¼k sÄ±kÄ±ntÄ±lar yaÅŸarken, Avrupa topraklarÄ± artÄ±k geliÅŸmeye, ilerlemeye baÅŸlamÄ±ÅŸtÄ±. Ä°bn Haldun bu sÃ¼reÃ§te Ã¼nlÃ¼ eserini yazdÄ± ve sonuÃ§ olarak dedi ki; 'Bu Ã¼mmetin deÄŸiÅŸimi, bÃ¼yÃ¼k bir reformla ve geliÅŸimle olabilir.' O zaman, en bÃ¼yÃ¼k problemin eÄŸitim olduÄŸunun farkÄ±na varmÄ±ÅŸtÄ±." diye konuÅŸtu.

GannuÅŸi, Ä°bn Haldun'un, o zamanÄ±n ilim meclisleri olan medreselerinin geleneksel yaklaÅŸÄ±mdan dolayÄ± kendini yenileyemediÄŸi ve bunun da topluma bÃ¼yÃ¼k zarar verdiÄŸini sÃ¶ylediÄŸini dile getirerek, ÅŸÃ¶yle devam etti:

"O yÃ¼zden bu kurumlarÄ±n deÄŸiÅŸmesi gerektiÄŸini savundu. O zaman bir Ã¼niversitede gÃ¶reve baÅŸladÄ± ancak ne yaparsa yapsÄ±n, buradaki mÃ¼fredat, ilmi metot, gelenekselci yaklaÅŸÄ±mÄ± kabul etmesi mÃ¼mkÃ¼n deÄŸildi. OrayÄ± bÄ±rakarak, MÄ±sÄ±r'a yÃ¶neldi. MÄ±sÄ±r'da da tablo farklÄ± deÄŸildi. Oradaki eÄŸitim metodundan da memnun deÄŸildi. Ãœmmet bÃ¼yÃ¼k bir duraÄŸanlÄ±k iÃ§erisindeydi, kÃ¶tÃ¼ durumdaydÄ±. Ondan dolayÄ± haÃ§lÄ±lara ve diÄŸer dÃ¼ÅŸmanlara, oralara gelip iÅŸgal etmeleri iÃ§in fÄ±rsat doÄŸuyordu. Bir defa problemin Ä°slamâ€™dan kaynaklanmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± Ã§ok iyi biliyordu. Ä°slamâ€™a baÄŸlÄ± mÃ¼min bir ÅŸahsiyetti. Ancak problemin kaynaÄŸÄ±nÄ± MÃ¼slÃ¼manlarÄ±n oluÅŸturduÄŸunun da farkÄ±ndaydÄ±. Ã–zellikle de MÃ¼slÃ¼manlarÄ±n zalim yÃ¶neticiler tarafÄ±ndan yÃ¶netilmiÅŸ olmasÄ± ve eÄŸitimi hayatÄ±n diÄŸer alanlarÄ±ndan uzak tutarak ele almalarÄ±ndan dolayÄ± Ã¼mmetin bu halde olduÄŸunu dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yordu."

"GELENEKSELCÄ° YAKLAÅžIMA KARÅžI Ã‡IKTI"

GannuÅŸi, Ä°bn Haldun'un, gelenekselcilikten uzak yeni bir dÃ¼ÅŸÃ¼nce ortaya koymaya Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ±, Ã§aÄŸÄ±nÄ±n diÄŸer ilim erbabÄ± ve ulemasÄ±yla ters dÃ¼ÅŸtÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼, kendilerini eleÅŸtirdiÄŸini ve bundan dolayÄ± da kendisinin de eleÅŸtiri aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade etti.

Tunus Nahda Hareketi Lideri GannuÅŸi, onun dÃ¼ÅŸÃ¼ncesinin, Ã¼mmete yeni bir fikir, yeni bir can getirilmesi olduÄŸunu, bunun da maÄŸlubiyeti yaÅŸayanlarÄ±n yaptÄ±klarÄ±nÄ± taklit etmekle deÄŸil galibin ve baÅŸarÄ± da elde edenlerin elinde olanÄ± alÄ±p, gerÃ§ek zaferi elde etmekten geÃ§tiÄŸini savunduÄŸunu dile getirdi.Â

Ä°bn Haldun'un, Ã¼mmetin nasÄ±l bozguna uÄŸradÄ±ÄŸÄ±nÄ±, geri kaldÄ±ÄŸÄ±nÄ±, siyasetin ve ekonominin nasÄ±l geride kaldÄ±ÄŸÄ±nÄ± gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ aktaran GannuÅŸi, "Bunun tek sebebi olarak da zalim yÃ¶neticiyi gÃ¶rmekteydi. Ã‡Ã¼nkÃ¼ o zaman da zalim yÃ¶neticinin tek dÃ¼ÅŸÃ¼ncesi; halktan vergileri toplamak, ona hiÃ§bir ÅŸey sunmamak, hiÃ§bir hizmette bulunmamaktÄ±. Ä°bn Haldun bir ÅŸeyin farkÄ±na vardÄ±; yÃ¶netici adil olduÄŸu mÃ¼ddetÃ§e toplumda ekonomi canlanmakta ve alÄ±nan vergilerin oranÄ± da dÃ¼ÅŸmekteydi. Bu iliÅŸki artÄ± ve eksi olarak birbiriyle baÄŸlantÄ±lÄ±ydÄ±." deÄŸerlendirmesinde bulundu.

GannuÅŸi, Ä°bn Haldunâ€™un, "EÄŸer yÃ¶netici, yÃ¶netimi bÄ±rakÄ±p ticaretle iÅŸtigal ederse hem kendisi hem ticaret ifsad olur." tespitinde bulunduÄŸunu anlatarak, konuÅŸmasÄ±nÄ± ÅŸÃ¶yle sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼:

"Ã‡Ã¼nkÃ¼ yÃ¶neticinin gÃ¶revi; yÃ¶netmek, halka hizmet gÃ¶tÃ¼rmek, fakirlerin fukaralarÄ±n ihtiyaÃ§larÄ± olmalÄ±. Ticareti de Ã¶zel sektÃ¶re bÄ±rakarak, onlarÄ±n Ã¶nÃ¼nÃ¼ aÃ§mak ÅŸeklinde olmalÄ±dÄ±r. O zaman Ä°slam Ã¼mmetinin haÃ§lÄ±lar ve MoÄŸollarÄ±n istilasÄ±na uÄŸradÄ±ÄŸÄ±nÄ± gÃ¶rmekteydi. Tabii bunun sebebi olarak da tamamÄ±yla halklarÄ±n zulme uÄŸramÄ±ÅŸ olmalarÄ±, geliÅŸmeye gÃ¶tÃ¼ren sebeplerden uzak olmalarÄ± ve de daha Ã§ok dÃ¼nyevi iÅŸlere, eÄŸlenceye kendilerini vermiÅŸ olmalarÄ± olarak gÃ¶rmekteydi. AraplarÄ±n o zamanki bu durumundan dolayÄ± Persliler gelerek, Ä°slamâ€™Ä±n sancaÄŸÄ±nÄ± teslim aldÄ±lar ancak onlar da bir ÅŸey yapamadÄ±lar."

"TÃœRK GENÃ‡LERÄ° SAHNEYE Ã‡IKTI"

Belli bir zaman sonra AraplarÄ±n baÅŸÄ±na gelenin, onlarÄ±n da baÅŸÄ±na geldiÄŸini ifade eden GannuÅŸi, "BatÄ±â€™dan haÃ§lÄ±larÄ±n, DoÄŸuâ€™dan da MoÄŸollarÄ±n istila ettiÄŸi bir dÃ¶nemde, yeni bir aktÃ¶r sahneye Ã§Ä±ktÄ±. Haldun, bu yeni aktÃ¶rÃ¼n mÃ¼jdesini vermiÅŸ ve onlardan Ã¶vgÃ¼yle bahsetmiÅŸtir kitabÄ±nda. Ä°ÅŸte bu genÃ§ler, daÄŸlardan gelen, bedenleri gÃ¼Ã§lÃ¼, akÄ±llarÄ± olan ve Ä°slam Ã¼mmetinin bu sancaÄŸÄ±nÄ± taÅŸÄ±yan TÃ¼rk genÃ§leriydi. Tabii o bundan sonra OsmanlÄ±â€™nÄ±n geleceÄŸini, Ä°slam sancaÄŸÄ±nÄ± artÄ±k bir soluÄŸun taÅŸÄ±yacaÄŸÄ±nÄ± ve oradaki iÅŸgalcileri defedip kovacaÄŸÄ±nÄ± Ã§ok iyi biliyordu. Burada ÅŸu soruyu soruyoruz; tarih yeniden tekerrÃ¼r edecek mi?Â OsmanlÄ±lar ve TÃ¼rklerÂ bu sancaÄŸÄ± yeniden alarak, Ã¼mmetin onurunu, ÅŸerefini ve baÅŸÄ±nÄ± havaya kaldÄ±racak mÄ± ve Filistin topraklarÄ±nÄ± Ã¶zgÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ne kavuÅŸturacak mÄ±?" ÅŸeklinde konuÅŸtu.