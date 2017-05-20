GannuÅŸi: TÃ¼rkler Ã¼mmetin baÅŸÄ±nÄ± yeniden havaya kaldÄ±racak mÄ±?

Tunus Nahda Hareketi Lideri RaÅŸid el-GannuÅŸi, "Burada ÅŸu soruyu soruyoruz; tarih yeniden tekerrÃ¼r edecek mi? OsmanlÄ±lar ve TÃ¼rkler bu sancaÄŸÄ± yeniden alarak, Ã¼mmetin onurunu, ÅŸerefini ve baÅŸÄ±nÄ± havaya kaldÄ±racak mÄ± ve Filistin topraklarÄ±nÄ± Ã¶zgÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ne kavuÅŸturacak mÄ±?" dedi.
Ä°stanbul Kongre Merkezi'nde Ä°bn Haldun Ãœniversitesi ileÂ 4. UluslararasÄ± Ä°bn Haldun Sempozyumu'nun aÃ§Ä±lÄ±ÅŸÄ±nda konuÅŸan GannuÅŸi, Ä°bn Haldun'un isminin verildiÄŸi Ã¼niversitede, kendisi gibi binlerce kiÅŸinin yetiÅŸmesi temennisinde bulundu.
Haldun'un siyasi gÃ¶revler de Ã¼stlendiÄŸini anÄ±msatan GannuÅŸi, "Ancak, ÅŸunun farkÄ±na varmÄ±ÅŸtÄ±, ona gÃ¶re bir siyasi, yÃ¶netim gÃ¶revi alarak, bir Ã¼mmetin sorunlarÄ± Ã§Ã¶zÃ¼lemezdi. Bundan dolayÄ± gÃ¶revinden istifa ederek, kendini ilme verdi. Ã‡Ã¼nkÃ¼, Ã¼mmet, Akdeniz tarafÄ±nda bÃ¼yÃ¼k sÄ±kÄ±ntÄ±lar yaÅŸarken, Avrupa topraklarÄ± artÄ±k geliÅŸmeye, ilerlemeye baÅŸlamÄ±ÅŸtÄ±. Ä°bn Haldun bu sÃ¼reÃ§te Ã¼nlÃ¼ eserini yazdÄ± ve sonuÃ§ olarak dedi ki; 'Bu Ã¼mmetin deÄŸiÅŸimi, bÃ¼yÃ¼k bir reformla ve geliÅŸimle olabilir.' O zaman, en bÃ¼yÃ¼k problemin eÄŸitim olduÄŸunun farkÄ±na varmÄ±ÅŸtÄ±." diye konuÅŸtu.
GannuÅŸi, Ä°bn Haldun'un, o zamanÄ±n ilim meclisleri olan medreselerinin geleneksel yaklaÅŸÄ±mdan dolayÄ± kendini yenileyemediÄŸi ve bunun da topluma bÃ¼yÃ¼k zarar verdiÄŸini sÃ¶ylediÄŸini dile getirerek, ÅŸÃ¶yle devam etti:
"O yÃ¼zden bu kurumlarÄ±n deÄŸiÅŸmesi gerektiÄŸini savundu. O zaman bir Ã¼niversitede gÃ¶reve baÅŸladÄ± ancak ne yaparsa yapsÄ±n, buradaki mÃ¼fredat, ilmi metot, gelenekselci yaklaÅŸÄ±mÄ± kabul etmesi mÃ¼mkÃ¼n deÄŸildi. OrayÄ± bÄ±rakarak, MÄ±sÄ±r'a yÃ¶neldi. MÄ±sÄ±r'da da tablo farklÄ± deÄŸildi. Oradaki eÄŸitim metodundan da memnun deÄŸildi. Ãœmmet bÃ¼yÃ¼k bir duraÄŸanlÄ±k iÃ§erisindeydi, kÃ¶tÃ¼ durumdaydÄ±. Ondan dolayÄ± haÃ§lÄ±lara ve diÄŸer dÃ¼ÅŸmanlara, oralara gelip iÅŸgal etmeleri iÃ§in fÄ±rsat doÄŸuyordu. Bir defa problemin Ä°slamâ€™dan kaynaklanmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± Ã§ok iyi biliyordu. Ä°slamâ€™a baÄŸlÄ± mÃ¼min bir ÅŸahsiyetti. Ancak problemin kaynaÄŸÄ±nÄ± MÃ¼slÃ¼manlarÄ±n oluÅŸturduÄŸunun da farkÄ±ndaydÄ±. Ã–zellikle de MÃ¼slÃ¼manlarÄ±n zalim yÃ¶neticiler tarafÄ±ndan yÃ¶netilmiÅŸ olmasÄ± ve eÄŸitimi hayatÄ±n diÄŸer alanlarÄ±ndan uzak tutarak ele almalarÄ±ndan dolayÄ± Ã¼mmetin bu halde olduÄŸunu dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yordu."
GannuÅŸi, Ä°bn Haldun'un, gelenekselcilikten uzak yeni bir dÃ¼ÅŸÃ¼nce ortaya koymaya Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ±, Ã§aÄŸÄ±nÄ±n diÄŸer ilim erbabÄ± ve ulemasÄ±yla ters dÃ¼ÅŸtÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼, kendilerini eleÅŸtirdiÄŸini ve bundan dolayÄ± da kendisinin de eleÅŸtiri aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade etti.
Tunus Nahda Hareketi Lideri GannuÅŸi, onun dÃ¼ÅŸÃ¼ncesinin, Ã¼mmete yeni bir fikir, yeni bir can getirilmesi olduÄŸunu, bunun da maÄŸlubiyeti yaÅŸayanlarÄ±n yaptÄ±klarÄ±nÄ± taklit etmekle deÄŸil galibin ve baÅŸarÄ± da elde edenlerin elinde olanÄ± alÄ±p, gerÃ§ek zaferi elde etmekten geÃ§tiÄŸini savunduÄŸunu dile getirdi.Â
Ä°bn Haldun'un, Ã¼mmetin nasÄ±l bozguna uÄŸradÄ±ÄŸÄ±nÄ±, geri kaldÄ±ÄŸÄ±nÄ±, siyasetin ve ekonominin nasÄ±l geride kaldÄ±ÄŸÄ±nÄ± gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ aktaran GannuÅŸi, "Bunun tek sebebi olarak da zalim yÃ¶neticiyi gÃ¶rmekteydi. Ã‡Ã¼nkÃ¼ o zaman da zalim yÃ¶neticinin tek dÃ¼ÅŸÃ¼ncesi; halktan vergileri toplamak, ona hiÃ§bir ÅŸey sunmamak, hiÃ§bir hizmette bulunmamaktÄ±. Ä°bn Haldun bir ÅŸeyin farkÄ±na vardÄ±; yÃ¶netici adil olduÄŸu mÃ¼ddetÃ§e toplumda ekonomi canlanmakta ve alÄ±nan vergilerin oranÄ± da dÃ¼ÅŸmekteydi. Bu iliÅŸki artÄ± ve eksi olarak birbiriyle baÄŸlantÄ±lÄ±ydÄ±." deÄŸerlendirmesinde bulundu.
GannuÅŸi, Ä°bn Haldunâ€™un, "EÄŸer yÃ¶netici, yÃ¶netimi bÄ±rakÄ±p ticaretle iÅŸtigal ederse hem kendisi hem ticaret ifsad olur." tespitinde bulunduÄŸunu anlatarak, konuÅŸmasÄ±nÄ± ÅŸÃ¶yle sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼:
"Ã‡Ã¼nkÃ¼ yÃ¶neticinin gÃ¶revi; yÃ¶netmek, halka hizmet gÃ¶tÃ¼rmek, fakirlerin fukaralarÄ±n ihtiyaÃ§larÄ± olmalÄ±. Ticareti de Ã¶zel sektÃ¶re bÄ±rakarak, onlarÄ±n Ã¶nÃ¼nÃ¼ aÃ§mak ÅŸeklinde olmalÄ±dÄ±r. O zaman Ä°slam Ã¼mmetinin haÃ§lÄ±lar ve MoÄŸollarÄ±n istilasÄ±na uÄŸradÄ±ÄŸÄ±nÄ± gÃ¶rmekteydi. Tabii bunun sebebi olarak da tamamÄ±yla halklarÄ±n zulme uÄŸramÄ±ÅŸ olmalarÄ±, geliÅŸmeye gÃ¶tÃ¼ren sebeplerden uzak olmalarÄ± ve de daha Ã§ok dÃ¼nyevi iÅŸlere, eÄŸlenceye kendilerini vermiÅŸ olmalarÄ± olarak gÃ¶rmekteydi. AraplarÄ±n o zamanki bu durumundan dolayÄ± Persliler gelerek, Ä°slamâ€™Ä±n sancaÄŸÄ±nÄ± teslim aldÄ±lar ancak onlar da bir ÅŸey yapamadÄ±lar."
Belli bir zaman sonra AraplarÄ±n baÅŸÄ±na gelenin, onlarÄ±n da baÅŸÄ±na geldiÄŸini ifade eden GannuÅŸi, "BatÄ±â€™dan haÃ§lÄ±larÄ±n, DoÄŸuâ€™dan da MoÄŸollarÄ±n istila ettiÄŸi bir dÃ¶nemde, yeni bir aktÃ¶r sahneye Ã§Ä±ktÄ±. Haldun, bu yeni aktÃ¶rÃ¼n mÃ¼jdesini vermiÅŸ ve onlardan Ã¶vgÃ¼yle bahsetmiÅŸtir kitabÄ±nda. Ä°ÅŸte bu genÃ§ler, daÄŸlardan gelen, bedenleri gÃ¼Ã§lÃ¼, akÄ±llarÄ± olan ve Ä°slam Ã¼mmetinin bu sancaÄŸÄ±nÄ± taÅŸÄ±yan TÃ¼rk genÃ§leriydi. Tabii o bundan sonra OsmanlÄ±â€™nÄ±n geleceÄŸini, Ä°slam sancaÄŸÄ±nÄ± artÄ±k bir soluÄŸun taÅŸÄ±yacaÄŸÄ±nÄ± ve oradaki iÅŸgalcileri defedip kovacaÄŸÄ±nÄ± Ã§ok iyi biliyordu. Burada ÅŸu soruyu soruyoruz; tarih yeniden tekerrÃ¼r edecek mi?Â OsmanlÄ±lar ve TÃ¼rklerÂ bu sancaÄŸÄ± yeniden alarak, Ã¼mmetin onurunu, ÅŸerefini ve baÅŸÄ±nÄ± havaya kaldÄ±racak mÄ± ve Filistin topraklarÄ±nÄ± Ã¶zgÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ne kavuÅŸturacak mÄ±?" ÅŸeklinde konuÅŸtu.
Tunus Nahda Hareketi Lideri GannuÅŸi, "Burada ÅŸu soruyu soruyoruz; tarih yeniden tekerrÃ¼r edecek mi? OsmanlÄ±lar ve TÃ¼rkler bu sancaÄŸÄ± yeniden alarak, Ã¼mmetin onurunu, ÅŸerefini ve baÅŸÄ±nÄ± havaya kaldÄ±racak mÄ±?" dedi.
FETÃ– ABD yapÄ±lanmasÄ±nÄ±n "UluslararasÄ± Dil ve KÃ¼ltÃ¼r Festivali" adÄ± altÄ±nda organize ettiÄŸi etkinliÄŸe sponsor olacaÄŸÄ± aÃ§Ä±klanan iki Amerikan firmasÄ±, sponsorluktan Ã§ekildi
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, Tunus En-Nahda Hareketi Lideri RaÅŸid GannuÅŸi'yi kabul etti
Erzincan'da 4,1 bÃ¼yÃ¼klÃ¼ÄŸÃ¼nde, MuÄŸla'nÄ±n Marmaris ilÃ§esi aÃ§Ä±klarÄ±nda da 4,3 bÃ¼yÃ¼klÃ¼ÄŸÃ¼nde deprem meydana geldi
Twitter gizlilik politikasÄ±nÄ± gÃ¼ncellediÄŸini ve yeni kurallarÄ±n 18 Haziran 2017 tarihinden itibaren yÃ¼rÃ¼rlÃ¼ÄŸe gireceÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, "GeÃ§miÅŸi yok sayarak geleceÄŸe yÃ¼rÃ¼nemez. Bu Ã¼lke ne Ã§ektiyse aÅŸaÄŸÄ±lÄ±k kompleksinden Ã§ekmiÅŸtir. Bu millete en bÃ¼yÃ¼k zulmÃ¼ yasakÃ§Ä±, baskÄ±cÄ± jakobenler yapmÄ±ÅŸtÄ±r." dedi.
TSK, FÄ±rat KalkanÄ± HarekatÄ±'nÄ±n ilk safhasÄ±nÄ± tamamladÄ±ktan sonra 29 Mart 2017'den itibaren Ã–SO gruplarÄ±nÄ± yoÄŸun bir program kapsamÄ±nda askeri eÄŸitime yÃ¶nlendirdi. BÃ¶lgedeki askeri yetkililer, "ArtÄ±k sahada eski Ã–SO yok, yeni bir Ã–SO doÄŸuyor..." tespitinde bulundu.
AK Parti Genel BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± YazÄ±cÄ±, 9 maddeden oluÅŸan tÃ¼zÃ¼k deÄŸiÅŸikliÄŸi kapsamÄ±nda, genel baÅŸkan vekilliÄŸi ihdas edildiÄŸini belirtti
MuÄŸla'nÄ±n Dalaman ilÃ§esinde FETÃ–/PDY Ã¼yesi olduklarÄ± Ã¶ne sÃ¼rÃ¼len 9 zanlÄ±, Yunanistan'Ä±n Rodos AdasÄ±'na kaÃ§maya Ã§alÄ±ÅŸÄ±rken yakalandÄ±. ZanlÄ±larla iki de organizatÃ¶r gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±
Diyanet Ä°ÅŸleri BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Mehmet Emin Ã–zafÅŸar gÃ¶revinden alÄ±ndÄ±
AK Parti'de yarÄ±n dÃ¼zenlenecek 3. OlaÄŸanÃ¼stÃ¼ BÃ¼yÃ¼k Kongre'nin hazÄ±rlÄ±klarÄ± tamamlandÄ±. CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'Ä±n, yeniden genel baÅŸkan olacaÄŸÄ± kongreyle TÃ¼rkiye'de cumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± hÃ¼kÃ¼met sistemine geÃ§iÅŸte Ã¶nemli bir adÄ±m daha atÄ±lmÄ±ÅŸ olacak.
DoÄŸu Anadolu BÃ¶lgesi'nde gÃ¶k gÃ¼rÃ¼ltÃ¼lÃ¼ saÄŸanak bekleniyor
ABD'nin Ã¼st dÃ¼zey Ã¼Ã§ askeri isminden biri olan DAEÅž'le MÃ¼cadele Temsilcisi Brett McGurk, Koalisyon'un TÃ¼rkiye olmadan terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ne karÅŸÄ± baÅŸarÄ±lÄ± olamayacaÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi
CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, 7017 ve 7018 sayÄ±lÄ± kanunlarÄ± onayladÄ±
Mardin'de, FETÃ–'ye yÃ¶nelik operasyonda 4 ÅŸÃ¼pheli tutuklandÄ±
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'Ä±n ABD'deki temaslarÄ±nda iletilen, "TÃ¼rkiye'ye saldÄ±rÄ± olursa angajman kurallarÄ±nÄ± uygularÄ±z" mesajÄ± kapsamÄ±nda, TSK olasÄ± bir saldÄ±rÄ±ya karÅŸÄ± her tÃ¼rlÃ¼ operasyon hazÄ±rlÄ±ÄŸÄ±nÄ± tamamladÄ±