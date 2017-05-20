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GÃ¼nÃ¼n Haberleri
18:34, 20 MayÄ±s 2017 Cumartesi
OrtadoÄŸu
15:53, 20 MayÄ±s 2017 Cumartesi

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Ruhani'nin ikinci kez CumhurbaÅŸkanÄ± seÃ§ildiÄŸi resmen aÃ§Ä±klandÄ±
Ruhani'nin ikinci kez CumhurbaÅŸkanÄ± seÃ§ildiÄŸi resmen aÃ§Ä±klandÄ±

Ä°ran Ä°Ã§iÅŸleri BakanÄ± AbdurrÄ±za Rahmani Fazli, 12. dÃ¶nem CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± seÃ§iminin kesin sonuÃ§larÄ±nÄ± ilan ederek Hasan Ruhani'nin oylarÄ±n yÃ¼zde 57'sini alarak ikinci kez CumhurbaÅŸkanÄ± olduÄŸunu aÃ§Ä±kladÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Ä°ranÂ Ä°Ã§iÅŸleri BakanÄ± AbdurrÄ±za Rahmani Fazli, baÅŸkent Tahran'daki bakanlÄ±k binasÄ±nda dÃ¼zenlediÄŸi basÄ±n toplantÄ±sÄ±nda 12. dÃ¶nemÂ CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± seÃ§iminin kesin sonuÃ§larÄ±nÄ± ilan etti.

Fazli, sandÄ±klarÄ±n yÃ¼zde 99,7'sinin aÃ§Ä±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirterek, "41 milyon 220 bin 131 geÃ§erli oyun 23 milyon 549 bin 616'sÄ±nÄ± SayÄ±n Ruhani aldÄ±. Ruhani, oylarÄ±n yÃ¼zde 57'sini alarak CumhurbaÅŸkanÄ± oldu." dedi.

MuhafazakarlarÄ±n adayÄ± Ä°brahim Reisi'nin 15 milyon 786 bin 449 (38,2) oy aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± dile getiren Fazli, bir diÄŸer aday Mustafa Mir Selim'in 478 bin 215, Mustafa HaÅŸimiteba'nÄ±n ise 215 bin 450 oy aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± duyurdu.

HASAN RUHANÄ° KÄ°MDÄ°R?

Reformist ve Ä±lÄ±mlÄ± muhafazakarlarÄ±n adayÄ± 69 yaÅŸÄ±ndaki Ruhani, 2013 yÄ±lÄ±nda yapÄ±lan seÃ§imlerin ilk turunda yÃ¼zde 50,7 oy alarak Ä°ran'Ä±n 7'nci CumhurbaÅŸkanÄ± olmuÅŸtu.

Kendisini "Ä±lÄ±mlÄ± muhafazakar" olarak nitelendiren Ruhani, ekonomik durgunluÄŸun sona ermesi iÃ§in yÃ¼zde 8 bÃ¼yÃ¼me hÄ±zÄ±na ulaÅŸmayÄ±, bunun iÃ§in de yabancÄ± sermayeden yÄ±llÄ±k 50 milyar dolar girdi saÄŸlamayÄ± planlÄ±yor.

Ã–zgÃ¼rlÃ¼klerin geniÅŸletilmesi, istihdam, kalkÄ±nmada sÃ¼reklilik, dÃ¼nyayla diyalog ve barÄ±ÅŸ merkezli iliÅŸkiler Ruhani'nin seÃ§im vaatleri arasÄ±nda yer alÄ±yor.



Ä°lgili Konular iran hasan ruhani
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