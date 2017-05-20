Ruhani'nin ikinci kez CumhurbaÅŸkanÄ± seÃ§ildiÄŸi resmen aÃ§Ä±klandÄ±

Ä°ranÂ Ä°Ã§iÅŸleri BakanÄ± AbdurrÄ±za Rahmani Fazli, baÅŸkent Tahran'daki bakanlÄ±k binasÄ±nda dÃ¼zenlediÄŸi basÄ±n toplantÄ±sÄ±nda 12. dÃ¶nemÂ CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± seÃ§iminin kesin sonuÃ§larÄ±nÄ± ilan etti.
Fazli, sandÄ±klarÄ±n yÃ¼zde 99,7'sinin aÃ§Ä±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirterek, "41 milyon 220 bin 131 geÃ§erli oyun 23 milyon 549 bin 616'sÄ±nÄ± SayÄ±n Ruhani aldÄ±. Ruhani, oylarÄ±n yÃ¼zde 57'sini alarak CumhurbaÅŸkanÄ± oldu." dedi.
MuhafazakarlarÄ±n adayÄ± Ä°brahim Reisi'nin 15 milyon 786 bin 449 (38,2) oy aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± dile getiren Fazli, bir diÄŸer aday Mustafa Mir Selim'in 478 bin 215, Mustafa HaÅŸimiteba'nÄ±n ise 215 bin 450 oy aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± duyurdu.
Reformist ve Ä±lÄ±mlÄ± muhafazakarlarÄ±n adayÄ± 69 yaÅŸÄ±ndaki Ruhani, 2013 yÄ±lÄ±nda yapÄ±lan seÃ§imlerin ilk turunda yÃ¼zde 50,7 oy alarak Ä°ran'Ä±n 7'nci CumhurbaÅŸkanÄ± olmuÅŸtu.
Kendisini "Ä±lÄ±mlÄ± muhafazakar" olarak nitelendiren Ruhani, ekonomik durgunluÄŸun sona ermesi iÃ§in yÃ¼zde 8 bÃ¼yÃ¼me hÄ±zÄ±na ulaÅŸmayÄ±, bunun iÃ§in de yabancÄ± sermayeden yÄ±llÄ±k 50 milyar dolar girdi saÄŸlamayÄ± planlÄ±yor.
Ã–zgÃ¼rlÃ¼klerin geniÅŸletilmesi, istihdam, kalkÄ±nmada sÃ¼reklilik, dÃ¼nyayla diyalog ve barÄ±ÅŸ merkezli iliÅŸkiler Ruhani'nin seÃ§im vaatleri arasÄ±nda yer alÄ±yor.
SÄ±nÄ±r TanÄ±mayan Doktorlar Ã–rgÃ¼tÃ¼, "gerekli Ã¶nlem alÄ±namazsa kolera salgÄ±nÄ±nÄ±n kontrolden Ã§Ä±kabileceÄŸi" uyarÄ±sÄ±nda bulundu
Romanya'da yaÅŸayan TÃ¼rk vatandaÅŸlarÄ± baÅŸkent BÃ¼kreÅŸ'te TÃ¼rk yÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸÃ¼ dÃ¼zenledi
15 Temmuz'daki darbe giriÅŸiminin ardÄ±ndan Afrika Ã¼lkelerine kaÃ§an FETÃ–/PDY mensuplarÄ± iÃ§in Ruanda'da da Ã§ember daralÄ±yor
Ä°ran Ä°Ã§iÅŸleri BakanÄ± AbdurrÄ±za Rahmani Fazli, 12. dÃ¶nem CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± seÃ§iminin kesin sonuÃ§larÄ±nÄ± ilan ederek Hasan Ruhani'nin oylarÄ±n yÃ¼zde 57'sini alarak ikinci kez CumhurbaÅŸkanÄ± olduÄŸunu aÃ§Ä±kladÄ±
ABD BaÅŸkanÄ± Trump, Suudi Arabistan KralÄ± Selman tarafÄ±ndan baÅŸkent Riyad'daki Kral Selman Askeri ÃœssÃ¼'nde karÅŸÄ±landÄ±
Irak KÃ¼rt BÃ¶lgesel YÃ¶netimi'nde dÃ¼n hayatÄ±nÄ± kaybeden Goran Hareketi lideri Mustafa, SÃ¼leymaniye'de dÃ¼zenlenen tÃ¶renle defnedildi
Hindistan'Ä±n Telangana eyaletinde 1 Nisan'dan bu yana aÅŸrÄ± sÄ±caklar nedeniyle 167 kiÅŸinin hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸi bildirildi
Yemen'deki Husilerin Suudi Arabistan'Ä±n baÅŸkenti Riyad'Ä±n yakÄ±nÄ±nda bulunan Er-Rayn kentine attÄ±ÄŸÄ± balistik fÃ¼zenin imha edildiÄŸi bildirildi
Ruanda MÃ¼ftÃ¼ YardÄ±mcÄ±sÄ± Åžeyh Salih Nshimimana, Ruanda'da MÃ¼slÃ¼manlarÄ±n 1994'teki kanlÄ± soykÄ±rÄ±ma karÅŸÄ± merhametli duruÅŸlarÄ±nÄ±n Ã¼lkede Ä°slamiyet'i seÃ§enlerin sayÄ±sÄ±nÄ± arttÄ±rdÄ±ÄŸÄ±nÄ± bildirdi
BaÅŸkent BaÄŸdat'ta bomba yÃ¼klÃ¼ araÃ§la yapÄ±lan saldÄ±rÄ±da 13 kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybetti. Basra'nÄ±n Rumeyle bÃ¶lgesindeki saldÄ±rÄ±larda ise Ã¶lÃ¼ ve yaralÄ±lar olduÄŸu bildirildi.
ABD BaÅŸkanÄ± Trump'Ä±n gÃ¶revinden azledilmesi ihtimaline karÅŸÄ± Beyaz Saray hukukÃ§ularÄ±nÄ±n konuyla ilgili araÅŸtÄ±rma yaptÄ±ÄŸÄ± iddia edildi
BirleÅŸmiÅŸ Milletler Suriye Ã–zel Temsilcisi Mistura, Ä°sviÃ§re'nin Cenevre kentinde sÃ¼ren 6. tur Suriye gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerinin, mÃ¼zakerelerin temelini oluÅŸturan 4 ana baÅŸlÄ±ÄŸÄ±n ele alÄ±namadan bittiÄŸini bildirdi
Ä°ran'da resmi olmayan ilk sonuÃ§lara gÃ¶re, 12'nci dÃ¶nem CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± seÃ§imini oylarÄ±n yaklaÅŸÄ±k yÃ¼zde 59'unu alan 4 yÄ±l Ã¶nceki seÃ§imlerde bÃ¼yÃ¼k bir farkla kazanan Hasan Ruhani oldu
Kuzey Kore'nin BM Daimi Temsilci YardÄ±mcÄ±sÄ± Kim, "Kore adasÄ±ndaki sorunlarÄ± Ã§Ã¶zmenin Ã¶n koÅŸulu ABD'nin tÃ¼m sorunlarÄ±n nedeni olan Kuzey Kore'ye yÃ¶nelik dÃ¼ÅŸmanca politikasÄ±na son vermesi" dedi
Nikaragua, Rusya tarafÄ±ndan baÅŸkent Managua'da kurulan uydu istasyonunun bÃ¶lge ya da ABD Ã¼zerinde casusluk amacÄ± taÅŸÄ±dÄ±ÄŸÄ±na iliÅŸkin iddialarÄ± reddetti
Ä°ran'da cumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± seÃ§iminde oy kullanma iÅŸlemi sona erdi