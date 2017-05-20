Ruanda'da FETÃ– mensuplarÄ± iÃ§in Ã§ember daralÄ±yor

Ruanda DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Louise Mushikiwabo, FETÃ– ile mÃ¼cadelede TÃ¼rkiye ile her tÃ¼rlÃ¼ iÅŸ birliÄŸine hazÄ±r olduklarÄ±nÄ± sÃ¶yledi.
15 Temmuz'daki darbe giriÅŸiminin ardÄ±ndan Afrika Ã¼lkelerine kaÃ§an FETÃ–/PDY mensuplarÄ± iÃ§in Ruanda'da da Ã§ember daralÄ±yor.
KanlÄ± darbe giriÅŸimi sonrasÄ±nda Ruanda'daki sayÄ±larÄ± hÄ±zla artan terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ Ã¼yelerinin, TÃ¼rkiye'deki ailelerini de bu Ã¼lkeye getirmeye baÅŸladÄ±ÄŸÄ± belirtiliyor.
FETÃ–'nÃ¼n iÅŸ dÃ¼nyasÄ±ndaki yapÄ±lanmasÄ± TUSKON vasÄ±tasÄ±yla geÃ§miÅŸte Ruanda'ya giren ve hÃ¼kÃ¼metin iyi niyetini suistimal eden Ã¶rgÃ¼t Ã¼yeleri iÃ§in diÄŸer birÃ§ok Afrika Ã¼lkesinde olduÄŸu gibi Ruanda'da da yolun sonunun gÃ¶rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼ yorumlarÄ± yapÄ±lÄ±yor.
Ruanda DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Mushikiwabo, AA muhabirine konuya iliÅŸkin yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, FETÃ–'yle mÃ¼cadele konusunu mevkidaÅŸÄ± MevlÃ¼t Ã‡avuÅŸoÄŸlu'nun Ruanda'yÄ± ziyaretinde ele aldÄ±klarÄ±nÄ± sÃ¶yledi.
TÃ¼rkiye ile diplomatik iliÅŸkilerinin ileri dÃ¼zeyde olduÄŸunu ifade eden Mushikiwabo, ÅŸÃ¶yle konuÅŸtu:
"TÃ¼rk halkÄ±na kapÄ±larÄ±mÄ±z sonuna kadar aÃ§Ä±k. TÃ¼rk hÃ¼kÃ¼meti ve Kigali BÃ¼yÃ¼kelÃ§isi'yle bu konudaki iletiÅŸimimiz de devam ediyor. MevkidaÅŸÄ±mla da konuÅŸtuk zaten. Bu Ã¼lkeye yerleÅŸen TÃ¼rk vatandaÅŸlarÄ±yla ilgili ÅŸunu net olarak ortaya koyduk; TÃ¼rk devletine karÅŸÄ± yÃ¼rÃ¼tÃ¼len herhangi bir faaliyete bu Ã¼lkede mÃ¼samaha gÃ¶sterilmeyecek. DeÄŸiÅŸik kanallardan bu tavrÄ±mÄ±zÄ± net ve aÃ§Ä±k olarak bildirdik. DolayÄ±sÄ±yla, biz Ã¼lkemizde TÃ¼rk devletine karÅŸÄ± Ã§alÄ±ÅŸan herhangi bir kiÅŸiye izin vermeyeceÄŸiz. Burada iÅŸ yapmalarÄ±na ve yaÅŸamalarÄ±na asla izin vermeyeceÄŸiz."
Mushikiwabo, DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± ve TÃ¼rk BÃ¼yÃ¼kelÃ§iliÄŸiyle Ruanda'daki FETÃ– mensuplarÄ±nÄ±n varlÄ±ÄŸÄ±na iliÅŸkin gÃ¶rÃ¼ÅŸmeleri sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼klerini vurguladÄ±.
Bakan Mushikiwabo, Ruanda'ya kaÃ§an FETÃ– Ã¼yelerine ÅŸu ifadelerle seslendi:
"Ruanda'da hukuku Ã§iÄŸneyemezsiniz. TÃ¼rkiye'de hukuku ihlal edip Ruanda'ya kaÃ§Ä±p burada saklanamazsÄ±nÄ±z. Bu konuda bizim duruÅŸumuz Ã§ok gÃ¼Ã§lÃ¼ ve TÃ¼rkiye'ye de aÃ§Ä±k ÅŸekilde bunu bildirdik. Ruanda, bizim iÃ§in dost bir Ã¼lke olan TÃ¼rkiye'ye zarar veren insanlarÄ±n sÄ±ÄŸÄ±nacaÄŸÄ± gÃ¼venli bir liman deÄŸildir."
Ruanda Ticaret ve Sanayi BakanÄ± Kanimba da TÃ¼rkiye'den kaÃ§arak Ruanda'da Ã§eÅŸitli faaliyetlerde bulunan Ã¶rgÃ¼t Ã¼yelerine yÃ¶nelik TÃ¼rkiye ile "tam iÅŸ birliÄŸine" hazÄ±r olduklarÄ±nÄ± ifade etti.
Kanimba, "TÃ¼rkiye ile kuvvetli ve elveriÅŸli bir ortaklÄ±ÄŸÄ±mÄ±z sÃ¶z konusu. Bu iÅŸ birliÄŸini devam ettirmek istiyoruz. Ã‡Ã¼nkÃ¼ TÃ¼rkiye ile iliÅŸkilerimiz bizim iÃ§in oldukÃ§a stratejik ve anahtar konumunda." diye konuÅŸtu.
Ãœlkeye kaÃ§an FETÃ– mensuplarÄ±nÄ±n tespit edilmesinde zorlandÄ±klarÄ±nÄ±n altÄ±nÄ± Ã§izen Kanimba, ÅŸÃ¶yle devam etti:
"Ã–ncelikle ÅŸunu sÃ¶ylemeliyim ki TÃ¼rkiye'de gerÃ§ekleÅŸen (darbe giriÅŸimi) olaydan bÃ¼yÃ¼k Ã¼zÃ¼ntÃ¼ duyduk. Bu giriÅŸimin hemen ardÄ±ndan TÃ¼rk hÃ¼kÃ¼metinin dÃ¼nya genelindeki Ã¼lkelerle bu olayÄ±n arkasÄ±ndaki faillere ev sahipliÄŸi yapmamalarÄ± konusundaki giriÅŸimlerini de biliyoruz. Fakat bizim iÃ§in en zor konu Ã¼lkemize gelen kiÅŸilerin kim olduÄŸunu bilmememiz. AÃ§Ä±k bir ekonomimiz var ve buraya gelen insanlarÄ±n hÃ¼kÃ¼metleriyle iliÅŸkilerini bilmiyoruz."
TÃ¼rkiye'nin Kigali BÃ¼yÃ¼kelÃ§isi Mehmet Raif Karaca da FETÃ– ile mÃ¼cadelede Ruanda hÃ¼kÃ¼metinden mÃ¼spet geri dÃ¶nÃ¼ÅŸler aldÄ±klarÄ±nÄ± sÃ¶yledi.
"Maalesef Afrika'nÄ±n her Ã¼lkesinde olduÄŸu gibi burada da bir yapÄ±lanmalarÄ± var." diyen Karaca, FETÃ– mensuplarÄ±nÄ±n BÃ¼yÃ¼kelÃ§ilik aÃ§Ä±lmadan Ã¶nce de Ruanda'da bulunduÄŸu bilgisini paylaÅŸtÄ±.
Ruanda'da 120-130 civarÄ±nda TÃ¼rk yaÅŸadÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve bunlarÄ±n bÃ¼yÃ¼k kÄ±smÄ±nÄ±n FETÃ– mensubu olduÄŸunun bilindiÄŸini sÃ¶yleyen Karaca, ÅŸÃ¶yle konuÅŸtu:
"BunlarÄ±n nasÄ±l Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± da biliyoruz. Bir okul aÃ§Ä±yorlar, bir de ticari mÃ¼esseseler aÃ§Ä±yorlar. Okul bunlara Ã§ok saygÄ±nlÄ±k saÄŸlÄ±yor. Ã‡Ã¼nkÃ¼ belli bir kalitenin Ã¼stÃ¼nde okullar. SeÃ§kin Ã§ocuklar, devlet erkanÄ±nÄ± Ã§ocuklarÄ±na burslar veriyorlar ve bu Ã¼st erkanla kolay iletiÅŸim kurmaya baÅŸlÄ±yorlar. Bu da ticari faaliyetlerine fayda saÄŸlÄ±yor."
Karaca, Ruanda'daki FETÃ– mensuplarÄ±nÄ±n sayÄ±larÄ±nÄ±n 17 ve 25 AralÄ±k ile 15 Temmuz'dan sonra arttÄ±ÄŸÄ±nÄ± bildirerek, ÅŸunlarÄ± kaydetti:
"Ruanda Afrika'nÄ±n en liberal ekonomilerinden biri olmakla Ã¶vÃ¼nÃ¼r. ÅžÃ¶yle ki 'bir yabancÄ±nÄ±n ÅŸirket aÃ§masÄ± 20 dakika sÃ¼rer' diye bir sloganlarÄ± var. O ÅŸirketinizi de aÃ§tÄ±ktan sonra bir bankaya gidip dÃ¶viz hesabÄ±ndan hesap aÃ§mak serbest. Kambiyo dolaÅŸÄ±mÄ± serbest, para istediÄŸi gibi girip Ã§Ä±kabiliyor. BÃ¶yle olunca da bizim aÃ§Ä±mÄ±zdan istenmeyen unsurlarÄ±n para kaÃ§Ä±rmasÄ± kolaylaÅŸÄ±yor. Bir ÅŸirket aÃ§tÄ±ÄŸÄ±nÄ±z zaman 10 kiÅŸiye kadar yanÄ±nÄ±zda yabancÄ± Ã§alÄ±ÅŸtÄ±rma hakkÄ±nÄ±z da var. Yani bir TÃ¼rk ÅŸirket aÃ§tÄ±ÄŸÄ± zaman yanÄ±nda 10 kiÅŸi daha getiriyor. Yani bÃ¼yÃ¼k kolaylÄ±k saÄŸlanÄ±yor. Hatta son dÃ¶nemlerde doktor, diÅŸÃ§i falan gibi insanlarÄ±n da buraya geldiÄŸini Ã¶ÄŸrendim. Bir klinik bile kurdular. BaÅŸka Afrika Ã¼lkelerinde zaten hastanelerinin olduÄŸunu biliyorduk ama bu 15 Temmuz'dan sonra yaÅŸanan bir olay."
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15 Temmuz'daki darbe giriÅŸiminin ardÄ±ndan Afrika Ã¼lkelerine kaÃ§an FETÃ–/PDY mensuplarÄ± iÃ§in Ruanda'da da Ã§ember daralÄ±yor
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