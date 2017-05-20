16:22, 20 MayÄ±s 2017 Cumartesi

HDP kongresinde DemirtaÅŸ ve YÃ¼ksekdaÄŸ'Ä±n mektuplarÄ± okundu

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Ankara'daki DÃ¼nya Ticaret Merkezi'nde yapÄ±lanÂ HDP'nin 3. OlaÄŸanÃ¼stÃ¼Â Kongresi'nde, tutuklu bulunan HDP EÅŸ Genel BaÅŸkanÄ±Â Selahattin DemirtaÅŸ'Ä±n mektubunu, HDP SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Osman Baydemir okudu.

DemirtaÅŸ, mektubunda, demokratik siyaset kanallarÄ±nÄ±n neredeyse tÃ¼mden kapatÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± ileri sÃ¼rerek, ancak ne olursa olsun HDP'nin demokratik siyasetten vazgeÃ§meyeceÄŸini, siyasal sorunlarÄ±n Ã§Ã¶zÃ¼mÃ¼ iÃ§in ÅŸiddet dÄ±ÅŸÄ± yÃ¶ntemlerde Ä±srar edeceÄŸini belirtti.

"TÃ¼rkiye Cumhuriyeti devletinin bir beka sorunuyla karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya olduÄŸu" iddialarÄ±na deÄŸinen DemirtaÅŸ, "Evet, ben de bu tespite katÄ±lÄ±yorum. Ancak bu tehdit ve tehlikeden kurtulmanÄ±n 'baÅŸka bir yolu var' diyorum, baÅŸka bir seÃ§enek, en gerÃ§ekÃ§i, en ahlaki, tarihsel ve siyasi geÃ§miÅŸimize en uygun, en doÄŸru seÃ§enek." ifadesine yer verdi.

MilletvekilliÄŸi dÃ¼ÅŸÃ¼rÃ¼lenÂ Figen YÃ¼ksekdaÄŸ'Ä±n mektubunu da EÅŸ Genel BaÅŸkanvekili Serpil Kemalbay okudu.

MilletvekilliÄŸi ile parti Ã¼yeliÄŸinin "gasp edildiÄŸi"ni Ã¶ne sÃ¼ren YÃ¼ksekdaÄŸ, "Partiye, halklarÄ±mÄ±za, barÄ±ÅŸ, emek, Ã¶zgÃ¼rlÃ¼k davamÄ±za karÅŸÄ± gÃ¶revlerim kesintisiz devam ediyor." ifadesini kullandÄ±.