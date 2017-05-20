HDP kongresinde DemirtaÅŸ ve YÃ¼ksekdaÄŸ'Ä±n mektuplarÄ± okundu

Ankara'daki DÃ¼nya Ticaret Merkezi'nde yapÄ±lanÂ HDP'nin 3. OlaÄŸanÃ¼stÃ¼Â Kongresi'nde, tutuklu bulunan HDP EÅŸ Genel BaÅŸkanÄ±Â Selahattin DemirtaÅŸ'Ä±n mektubunu, HDP SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Osman Baydemir okudu.
DemirtaÅŸ, mektubunda, demokratik siyaset kanallarÄ±nÄ±n neredeyse tÃ¼mden kapatÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± ileri sÃ¼rerek, ancak ne olursa olsun HDP'nin demokratik siyasetten vazgeÃ§meyeceÄŸini, siyasal sorunlarÄ±n Ã§Ã¶zÃ¼mÃ¼ iÃ§in ÅŸiddet dÄ±ÅŸÄ± yÃ¶ntemlerde Ä±srar edeceÄŸini belirtti.
"TÃ¼rkiye Cumhuriyeti devletinin bir beka sorunuyla karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya olduÄŸu" iddialarÄ±na deÄŸinen DemirtaÅŸ, "Evet, ben de bu tespite katÄ±lÄ±yorum. Ancak bu tehdit ve tehlikeden kurtulmanÄ±n 'baÅŸka bir yolu var' diyorum, baÅŸka bir seÃ§enek, en gerÃ§ekÃ§i, en ahlaki, tarihsel ve siyasi geÃ§miÅŸimize en uygun, en doÄŸru seÃ§enek." ifadesine yer verdi.
MilletvekilliÄŸi dÃ¼ÅŸÃ¼rÃ¼lenÂ Figen YÃ¼ksekdaÄŸ'Ä±n mektubunu da EÅŸ Genel BaÅŸkanvekili Serpil Kemalbay okudu.
MilletvekilliÄŸi ile parti Ã¼yeliÄŸinin "gasp edildiÄŸi"ni Ã¶ne sÃ¼ren YÃ¼ksekdaÄŸ, "Partiye, halklarÄ±mÄ±za, barÄ±ÅŸ, emek, Ã¶zgÃ¼rlÃ¼k davamÄ±za karÅŸÄ± gÃ¶revlerim kesintisiz devam ediyor." ifadesini kullandÄ±.
Ä°Ã§iÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±, BeÅŸiktaÅŸ Belediye BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± hakkÄ±nda 19 MayÄ±s ile ilgili, toplumu tahrik edici ve kamu dÃ¼zenini bozan gazete ilanÄ± ve diÄŸer eylemleri nedeniyle soruÅŸturma baÅŸlattÄ±
Ankara Adliyesi Ã¶nÃ¼nde asfalt Ã§alÄ±ÅŸmasÄ± yapÄ±lÄ±ÄŸÄ± sÄ±rada iÅŸ makinesinin doÄŸalgaz borusuna zarar vermesi sonucu patlama meydana geldi
BeÅŸiri ilÃ§esinde aralarÄ±nda tekstil iÅŸÃ§ilerini taÅŸÄ±yan midibÃ¼sÃ¼n de bulunduÄŸu 3 aracÄ±n karÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± zincirleme trafik kazasÄ±nda 20 kiÅŸi yaralandÄ±
HDP'nin 3. OlaÄŸanÃ¼stÃ¼ Kongresi'nde, tutuklu bulunan HDP EÅŸ Genel BaÅŸkanÄ± Selahattin DemirtaÅŸ ile milletvekilliÄŸi ve parti Ã¼yeliÄŸi dÃ¼ÅŸÃ¼rÃ¼len Figen YÃ¼ksekdaÄŸ'Ä±n mektuplarÄ± okundu
Tunus Nahda Hareketi Lideri GannuÅŸi, "Burada ÅŸu soruyu soruyoruz; tarih yeniden tekerrÃ¼r edecek mi? OsmanlÄ±lar ve TÃ¼rkler bu sancaÄŸÄ± yeniden alarak, Ã¼mmetin onurunu, ÅŸerefini ve baÅŸÄ±nÄ± havaya kaldÄ±racak mÄ±?" dedi.
FETÃ– ABD yapÄ±lanmasÄ±nÄ±n "UluslararasÄ± Dil ve KÃ¼ltÃ¼r Festivali" adÄ± altÄ±nda organize ettiÄŸi etkinliÄŸe sponsor olacaÄŸÄ± aÃ§Ä±klanan iki Amerikan firmasÄ±, sponsorluktan Ã§ekildi
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, Tunus En-Nahda Hareketi Lideri RaÅŸid GannuÅŸi'yi kabul etti
Erzincan'da 4,1 bÃ¼yÃ¼klÃ¼ÄŸÃ¼nde, MuÄŸla'nÄ±n Marmaris ilÃ§esi aÃ§Ä±klarÄ±nda da 4,3 bÃ¼yÃ¼klÃ¼ÄŸÃ¼nde deprem meydana geldi
Twitter gizlilik politikasÄ±nÄ± gÃ¼ncellediÄŸini ve yeni kurallarÄ±n 18 Haziran 2017 tarihinden itibaren yÃ¼rÃ¼rlÃ¼ÄŸe gireceÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, "GeÃ§miÅŸi yok sayarak geleceÄŸe yÃ¼rÃ¼nemez. Bu Ã¼lke ne Ã§ektiyse aÅŸaÄŸÄ±lÄ±k kompleksinden Ã§ekmiÅŸtir. Bu millete en bÃ¼yÃ¼k zulmÃ¼ yasakÃ§Ä±, baskÄ±cÄ± jakobenler yapmÄ±ÅŸtÄ±r." dedi.
TSK, FÄ±rat KalkanÄ± HarekatÄ±'nÄ±n ilk safhasÄ±nÄ± tamamladÄ±ktan sonra 29 Mart 2017'den itibaren Ã–SO gruplarÄ±nÄ± yoÄŸun bir program kapsamÄ±nda askeri eÄŸitime yÃ¶nlendirdi. BÃ¶lgedeki askeri yetkililer, "ArtÄ±k sahada eski Ã–SO yok, yeni bir Ã–SO doÄŸuyor..." tespitinde bulundu.
AK Parti Genel BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± YazÄ±cÄ±, 9 maddeden oluÅŸan tÃ¼zÃ¼k deÄŸiÅŸikliÄŸi kapsamÄ±nda, genel baÅŸkan vekilliÄŸi ihdas edildiÄŸini belirtti
MuÄŸla'nÄ±n Dalaman ilÃ§esinde FETÃ–/PDY Ã¼yesi olduklarÄ± Ã¶ne sÃ¼rÃ¼len 9 zanlÄ±, Yunanistan'Ä±n Rodos AdasÄ±'na kaÃ§maya Ã§alÄ±ÅŸÄ±rken yakalandÄ±. ZanlÄ±larla iki de organizatÃ¶r gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±
Diyanet Ä°ÅŸleri BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Mehmet Emin Ã–zafÅŸar gÃ¶revinden alÄ±ndÄ±
AK Parti'de yarÄ±n dÃ¼zenlenecek 3. OlaÄŸanÃ¼stÃ¼ BÃ¼yÃ¼k Kongre'nin hazÄ±rlÄ±klarÄ± tamamlandÄ±. CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'Ä±n, yeniden genel baÅŸkan olacaÄŸÄ± kongreyle TÃ¼rkiye'de cumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± hÃ¼kÃ¼met sistemine geÃ§iÅŸte Ã¶nemli bir adÄ±m daha atÄ±lmÄ±ÅŸ olacak.
DoÄŸu Anadolu BÃ¶lgesi'nde gÃ¶k gÃ¼rÃ¼ltÃ¼lÃ¼ saÄŸanak bekleniyor