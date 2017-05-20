16:26, 20 MayÄ±s 2017 Cumartesi

Batman'da 3 aracÄ±n karÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± zincirleme kazada 20 yaralÄ±





BeÅŸiri ilÃ§esinde aralarÄ±nda tekstil iÅŸÃ§ilerini taÅŸÄ±yan midibÃ¼sÃ¼n de bulunduÄŸu 3 aracÄ±n karÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± zincirleme trafik kazasÄ±nda 20 kiÅŸi yaralandÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Batman'Ä±nÂ BeÅŸiriÂ ilÃ§esine baÄŸlÄ±Â Ä°kikÃ¶prÃ¼Â beldesinde aralarÄ±ndaÂ tekstil iÅŸÃ§ilerini taÅŸÄ±yanÂ midibÃ¼sÃ¼n de bulunduÄŸu 3 aracÄ±n karÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±Â zincirleme trafik kazasÄ±nda 20 kiÅŸi yaralandÄ± AlÄ±nan bilgiye gÃ¶re, tekstil iÅŸÃ§ilerini taÅŸÄ±yan Adnan Karabulut yÃ¶netimindeki 72 EC 513 plakalÄ± midibÃ¼s, karÅŸÄ± yÃ¶nden gelen Nedim Ä°nci yÃ¶netimindeki 56 KE 611 plakalÄ± kamyon ile Ã§arpÄ±ÅŸtÄ±. Bu sÄ±rada Salih EmuÅŸtekin yÃ¶netimindeki 42 E 9973 plakalÄ± tÄ±r da kazaya karÄ±ÅŸtÄ±. Kazada, midibÃ¼ste bulunan 20 iÅŸÃ§i yaralandÄ±. YaralÄ±lar, 112 Acil SaÄŸlÄ±k ekiplerince ambulanslarla Batman'daki Ã§eÅŸitli hastanelere kaldÄ±rÄ±ldÄ±.

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