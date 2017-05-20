Romanya'da TÃ¼rk yÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸÃ¼

BÃ¼kreÅŸÂ BÃ¼yÃ¼kelÃ§iliÄŸi tarafÄ±ndan 19 MayÄ±s GenÃ§lik ve Spor BayramÄ± nedeniyle baÅŸkent BÃ¼kreÅŸ'te "12. Geleneksel Bahar YÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸÃ¼" organize edildi.
BÃ¼yÃ¼kelÃ§ilik binasÄ± Ã¶nÃ¼nden baÅŸlayan ve baÅŸkentin en bÃ¼yÃ¼k caddesi Calea Dorobantilor'da devam eden yÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸe yÃ¼zlerce kiÅŸi katÄ±ldÄ±.Â
Rumenlerin de yoÄŸun ilgi gÃ¶sterdiÄŸi yÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸte, BÃ¼kreÅŸ BÃ¼yÃ¼kelÃ§isi Osman Koray ErtaÅŸ ve TÃ¼rk vatandaÅŸlarÄ±nÄ±n yanÄ± sÄ±ra KÄ±rÄ±m TatarlarÄ±, Azerbaycan ve Kazakistan vatandaÅŸlarÄ± ve diÄŸer soydaÅŸlar yer aldÄ±.
TÃ¼rkiye, Romanya, Azerbaycan ve Kazakistan bayraklarÄ±nÄ±n taÅŸÄ±ndÄ±ÄŸÄ± yÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸ sÄ±rasÄ±nda marÅŸlar okundu, tÃ¼rkÃ¼ler sÃ¶ylendi.
YÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸÃ¼n ardÄ±ndan BÃ¼kreÅŸ BÃ¼yÃ¼kelÃ§iliÄŸinin bahÃ§esinde resepsiyon dÃ¼zenlendi.
Resepsiyonda, FETÃ–'nÃ¼n darbe giriÅŸimi sÄ±rasÄ±nda AA muhabirlerinin Ã§ektiÄŸi fotoÄŸraflardan oluÅŸan "15 Temmuz Milli Ä°radenin YÃ¼kseliÅŸi" isimli sergi aÃ§Ä±ldÄ±.
BÃ¼kreÅŸ BÃ¼yÃ¼kelÃ§isi ErtaÅŸ, resepsiyonda yaptÄ±ÄŸÄ± konuÅŸmada, Romanya'da yaÅŸayan TÃ¼rk vatandaÅŸlarÄ±nÄ±n yÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸe katÄ±larak, devletlerinin yanÄ±nda olduÄŸunu gÃ¶sterdiÄŸini sÃ¶yledi.
SÄ±nÄ±r TanÄ±mayan Doktorlar Ã–rgÃ¼tÃ¼, "gerekli Ã¶nlem alÄ±namazsa kolera salgÄ±nÄ±nÄ±n kontrolden Ã§Ä±kabileceÄŸi" uyarÄ±sÄ±nda bulundu
Romanya'da yaÅŸayan TÃ¼rk vatandaÅŸlarÄ± baÅŸkent BÃ¼kreÅŸ'te TÃ¼rk yÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸÃ¼ dÃ¼zenledi
15 Temmuz'daki darbe giriÅŸiminin ardÄ±ndan Afrika Ã¼lkelerine kaÃ§an FETÃ–/PDY mensuplarÄ± iÃ§in Ruanda'da da Ã§ember daralÄ±yor
Ä°ran Ä°Ã§iÅŸleri BakanÄ± AbdurrÄ±za Rahmani Fazli, 12. dÃ¶nem CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± seÃ§iminin kesin sonuÃ§larÄ±nÄ± ilan ederek Hasan Ruhani'nin oylarÄ±n yÃ¼zde 57'sini alarak ikinci kez CumhurbaÅŸkanÄ± olduÄŸunu aÃ§Ä±kladÄ±
ABD BaÅŸkanÄ± Trump, Suudi Arabistan KralÄ± Selman tarafÄ±ndan baÅŸkent Riyad'daki Kral Selman Askeri ÃœssÃ¼'nde karÅŸÄ±landÄ±
Irak KÃ¼rt BÃ¶lgesel YÃ¶netimi'nde dÃ¼n hayatÄ±nÄ± kaybeden Goran Hareketi lideri Mustafa, SÃ¼leymaniye'de dÃ¼zenlenen tÃ¶renle defnedildi
Hindistan'Ä±n Telangana eyaletinde 1 Nisan'dan bu yana aÅŸrÄ± sÄ±caklar nedeniyle 167 kiÅŸinin hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸi bildirildi
Yemen'deki Husilerin Suudi Arabistan'Ä±n baÅŸkenti Riyad'Ä±n yakÄ±nÄ±nda bulunan Er-Rayn kentine attÄ±ÄŸÄ± balistik fÃ¼zenin imha edildiÄŸi bildirildi
Ruanda MÃ¼ftÃ¼ YardÄ±mcÄ±sÄ± Åžeyh Salih Nshimimana, Ruanda'da MÃ¼slÃ¼manlarÄ±n 1994'teki kanlÄ± soykÄ±rÄ±ma karÅŸÄ± merhametli duruÅŸlarÄ±nÄ±n Ã¼lkede Ä°slamiyet'i seÃ§enlerin sayÄ±sÄ±nÄ± arttÄ±rdÄ±ÄŸÄ±nÄ± bildirdi
BaÅŸkent BaÄŸdat'ta bomba yÃ¼klÃ¼ araÃ§la yapÄ±lan saldÄ±rÄ±da 13 kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybetti. Basra'nÄ±n Rumeyle bÃ¶lgesindeki saldÄ±rÄ±larda ise Ã¶lÃ¼ ve yaralÄ±lar olduÄŸu bildirildi.
ABD BaÅŸkanÄ± Trump'Ä±n gÃ¶revinden azledilmesi ihtimaline karÅŸÄ± Beyaz Saray hukukÃ§ularÄ±nÄ±n konuyla ilgili araÅŸtÄ±rma yaptÄ±ÄŸÄ± iddia edildi
BirleÅŸmiÅŸ Milletler Suriye Ã–zel Temsilcisi Mistura, Ä°sviÃ§re'nin Cenevre kentinde sÃ¼ren 6. tur Suriye gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerinin, mÃ¼zakerelerin temelini oluÅŸturan 4 ana baÅŸlÄ±ÄŸÄ±n ele alÄ±namadan bittiÄŸini bildirdi
Ä°ran'da resmi olmayan ilk sonuÃ§lara gÃ¶re, 12'nci dÃ¶nem CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± seÃ§imini oylarÄ±n yaklaÅŸÄ±k yÃ¼zde 59'unu alan 4 yÄ±l Ã¶nceki seÃ§imlerde bÃ¼yÃ¼k bir farkla kazanan Hasan Ruhani oldu
Kuzey Kore'nin BM Daimi Temsilci YardÄ±mcÄ±sÄ± Kim, "Kore adasÄ±ndaki sorunlarÄ± Ã§Ã¶zmenin Ã¶n koÅŸulu ABD'nin tÃ¼m sorunlarÄ±n nedeni olan Kuzey Kore'ye yÃ¶nelik dÃ¼ÅŸmanca politikasÄ±na son vermesi" dedi
Nikaragua, Rusya tarafÄ±ndan baÅŸkent Managua'da kurulan uydu istasyonunun bÃ¶lge ya da ABD Ã¼zerinde casusluk amacÄ± taÅŸÄ±dÄ±ÄŸÄ±na iliÅŸkin iddialarÄ± reddetti
Ä°ran'da cumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± seÃ§iminde oy kullanma iÅŸlemi sona erdi