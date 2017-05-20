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GÃ¼nÃ¼n Haberleri
18:34, 20 MayÄ±s 2017 Cumartesi
Balkanlar
17:12, 20 MayÄ±s 2017 Cumartesi

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Romanya'da TÃ¼rk yÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸÃ¼
Romanya'da TÃ¼rk yÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸÃ¼

Romanya'da yaÅŸayan TÃ¼rk vatandaÅŸlarÄ± baÅŸkent BÃ¼kreÅŸ'te TÃ¼rk yÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸÃ¼ dÃ¼zenledi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

BÃ¼kreÅŸÂ BÃ¼yÃ¼kelÃ§iliÄŸi tarafÄ±ndan 19 MayÄ±s GenÃ§lik ve Spor BayramÄ± nedeniyle baÅŸkent BÃ¼kreÅŸ'te "12. Geleneksel Bahar YÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸÃ¼" organize edildi.

BÃ¼yÃ¼kelÃ§ilik binasÄ± Ã¶nÃ¼nden baÅŸlayan ve baÅŸkentin en bÃ¼yÃ¼k caddesi Calea Dorobantilor'da devam eden yÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸe yÃ¼zlerce kiÅŸi katÄ±ldÄ±.Â 

Rumenlerin de yoÄŸun ilgi gÃ¶sterdiÄŸi yÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸte, BÃ¼kreÅŸ BÃ¼yÃ¼kelÃ§isi Osman Koray ErtaÅŸ ve TÃ¼rk vatandaÅŸlarÄ±nÄ±n yanÄ± sÄ±ra KÄ±rÄ±m TatarlarÄ±, Azerbaycan ve Kazakistan vatandaÅŸlarÄ± ve diÄŸer soydaÅŸlar yer aldÄ±.

TÃ¼rkiye, Romanya, Azerbaycan ve Kazakistan bayraklarÄ±nÄ±n taÅŸÄ±ndÄ±ÄŸÄ± yÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸ sÄ±rasÄ±nda marÅŸlar okundu, tÃ¼rkÃ¼ler sÃ¶ylendi.

"15 Temmuz Milli Ä°radenin YÃ¼kseliÅŸi" sergisi aÃ§Ä±ldÄ±

YÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸÃ¼n ardÄ±ndan BÃ¼kreÅŸ BÃ¼yÃ¼kelÃ§iliÄŸinin bahÃ§esinde resepsiyon dÃ¼zenlendi.

Resepsiyonda, FETÃ–'nÃ¼n darbe giriÅŸimi sÄ±rasÄ±nda AA muhabirlerinin Ã§ektiÄŸi fotoÄŸraflardan oluÅŸan "15 Temmuz Milli Ä°radenin YÃ¼kseliÅŸi" isimli sergi aÃ§Ä±ldÄ±.

BÃ¼kreÅŸ BÃ¼yÃ¼kelÃ§isi ErtaÅŸ, resepsiyonda yaptÄ±ÄŸÄ± konuÅŸmada, Romanya'da yaÅŸayan TÃ¼rk vatandaÅŸlarÄ±nÄ±n yÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸe katÄ±larak, devletlerinin yanÄ±nda olduÄŸunu gÃ¶sterdiÄŸini sÃ¶yledi.



Ä°lgili Konular Romanya 12. Geleneksel Bahar YÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸÃ¼
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