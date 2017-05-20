17:15, 20 MayÄ±s 2017 Cumartesi

Ankara Adliyesi Ã¶nÃ¼nde korkutan patlama





Ankara Adliyesi Ã¶nÃ¼nde asfalt Ã§alÄ±ÅŸmasÄ± yapÄ±lÄ±ÄŸÄ± sÄ±rada iÅŸ makinesinin doÄŸalgaz borusuna zarar vermesi sonucu patlama meydana geldi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Ankara AdliyesiÂ C kapÄ±sÄ± Ã¶nÃ¼nde asfalt Ã§alÄ±ÅŸmasÄ± yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± sÄ±rada asfalt kazÄ±ma aracÄ±nÄ±n doÄŸalgazÂ borusunu kesmesi sonucuÂ patlamaÂ gerÃ§ekleÅŸti.Â Patlama sonucu asfalt kazÄ±ma aracÄ± alev aldÄ±. BÃ¶lgeye Ã§ok sayÄ±da itfaiye, polis ve saÄŸlÄ±k ekibi sevk edildi. YangÄ±nÄ±n bÃ¼yÃ¼mesinin Ã¶nÃ¼ne geÃ§mek iÃ§in doÄŸalgaz hatlarÄ± kesildi, ardÄ±ndan itfaiye ekipleri sÃ¶ndÃ¼rme Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±na baÅŸladÄ±. Olayda can kaybÄ± yaÅŸanmazken araÃ§ kullanÄ±lamaz hale geldi. Polis ekipleri, Ã§evredekileri olay yerinden uzaklaÅŸtÄ±rarak trafik akÄ±ÅŸÄ±nÄ± durdurdu. SoÄŸutma iÅŸlemleri devam ediyor.

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