Cüce gezegenin yörüngesinde uydu keşfedildi

Güneş Sistemi'nin dış kısmında Kuiper Kuşağı'nda yer alan 3. en büyük cüce gezegenin yörüngesinde bir uydu keşfedildi.
The Astrophysical Journal Letters dergisinde yayımlanan keşif, ABD Uzay ve Havacılık Dairesinin Hubble ve Kepler uzay teleskopları ile Herschel Uzay Gözlemevi'nin verilerini inceleyen gök bilimciler tarafından yapıldı.
Kuiper Kuşağı'nda Plüto ve Eris'den sonra 3. büyük cüce gezegen olan 2007 OR10'un, kendisine çekim gücüyle bağlı bir uyduya sahip olduğu tespit edildi.
Bilim adamları, gözlemlerden yola çıkarak, bir turunu 45 saatte tamamlayan cüce gezegenin bin 528, uydusunun da 241 ila 402 kilometre çapında olduğunu hesapladı.
Plüto gibi dış merkezli yörüngeyi takip eden 2007 OR10'nin Güneş'e uzaklığının Plüto'nunkinin üç katı olduğu belirtildi.
Kuiper Kuşağı'nda dokuz cüce gezegen bulunuyor.
Güneş Sistemi'nin dış kısmında Kuiper Kuşağı'nda yer alan 3. en büyük cüce gezegenin yörüngesinde bir uydu keşfedildi
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