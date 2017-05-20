TSK'nın 45 tonluk tankı Akdeniz'in derinliklerinde | FOTO

Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) ait 45 tonluk 1960 model tank, Kaş Limanı'nda 5 metre derinliğe batırıldı.
Antalya Valisi Münir Karaloğlu da dalış gerçekleştirerek, tankı sualtında ziyaret etti.
Karaloğlu, Antalya'da karadakilerin yanı sıra denizin altında da birçok güzellik bulunduğuna işaret ederek, böyle etkinliklerle kentteki su altı konusunda farkındalık sağlamak istediklerini bildirdi.
Antalya'daki bu potansiyelin değerlendirilmesini hedeflediklerini aktaran Karaloğlu, "Türkiye özellikle bu alanda rakiplerine ciddi bir fark yaratabilir. İnanıyorum ki bu proje, Kaş'ın pozitif gelişimine önemli katkı sağlayacak. Turizm Antalya'da dört mevsim devam edecek. Başta Türk Silahlı Kuvvetlerimiz olmak üzere, projeye destek veren, katkı sunan herkese çok teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.
Projenin operasyon ve su altı görüntüleme çalışmalarını yürüten Su Altı Görüntüleme Yönetmeni Tahsin Ceylan da yıllar önce ziyaret ettiği Ürdün'de Kral II. Abdullah tarafından batırılan tankın bulunduğu bölgede de daldığını kaydetti.
Türkiye'de uçak, gemi gibi çok sayıda yapay resif projesi gördüğüne değinen Ceylan, şunları belirtti:
"Ancak tank tüm bunların dışında çok sıra dışı bir proje oldu. Değerli Antalya Valimiz Münir Karaloğlu ve Kaş Kaymakamımız Bilgihan Bayar'ın destekleriyle bölge sadece ülkemiz için değil yabancı dalgıçlar için de önemli bir cazibe merkezi haline geliyor. Bu alanda emeği geçen herkese teşekkür ederiz."
Antalya'da dalış turizmine katkı sağlaması için TSK'dan temin edilen 45 tonluk tank, Kaş ilçesinde 5 metre derinliğe batırıldı
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