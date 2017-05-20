Çadır kentlerde, savaşın masum yüzlerinin gülen gözleri | FOTO

İç savaş nedeniyle doğdukları toprakları terk ederek aileleriyle Türkiye'ye sığınan Suriyeli çocuklar, konakladıkları barınma merkezlerinin neşe kaynağı.
AFAD verilerinden derlenen bilgiye göre, 8 milyon kişinin evini terk etmek zorunda kaldığı Suriye'de Türkiye’nin uyguladığı açık kapı politikasıyla çok sayıda Suriyeli aile sınıra yakın kentlerde oluşturan konteyner ve çadır kentlerin yanı sıra yakınlarının bulunduğu illere yerleşti.
İlk günden beri Suriyeli sığınmacılara kucak açan Türkiye, 25 barınma merkezinde verilen market, ısınma, güvenlik, ibadet, altyapı, haberleşme, itfaiye, tercümanlık, psikososyal destek ve bankacılık hizmetleriyle sığınmacılara destek oldu.
Savaş mağduru Suriyeli ailelerin çocukları ise çadır ve konteyner kentlerde gülen gözleriyle dikkati çekiyor. Eğitimleri yarım kalan 70 bin Suriyeli çocuk, AFAD barınma merkezlerindeki tam donanımlı okullarda hayata yeniden bağlandı. Eğitim çağında olmayan çocuklar da gün boyu akranlarıyla kampın sokaklarında koşup oynuyor. Bazen kamp içindeki parklarda eğlenen çocuklar, evlerinin önünde akranlarıyla top oynayıp koşturuyor.
Anneleri günlük ev işleriyle uğraşırken, havaların ısınmasıyla kampın sokaklarını kahkaha ve çığlıklarıyla şenlendiren çocuklar, evlerini, ülkelerini bırakarak Türkiye'ye sığınan büyüklerinin acılarından uzaklaşarak yüzlerinin gülmesini sağlıyor.
Suriye'den yoğun göçün başladığı 2012 yılında 360 bin metrekarelik alana inşa edilen Öncüpınar Konaklama Merkezi, aradan geçen yıllarla beraber artık burada kalan sığınmacıların evi oldu.
16 bin kişinin barındığı ve bin 975 tek katlı, bin 275 çift katlı konteynerin bulunduğu merkezde iki oda, banyo ile tuvaletten oluşan konteynerlerde 7-8 kişilik aileler rahatlıkla hayatlarını sürdürüyor.
Üst düzey güvenlik önlemleriyle korunan kampta miniklerin eğitimleri de unutulmuyor. 2 bin 891'i 0-4 yaş, 4 bin 45'i 5-11, 2 bin 239'u da 12-17 yaş aralığında olmak üzere toplam 9 bin 275 çocuğun yaşadığı kampta, kreş, ana okulu, ilkokul, ortaokul ve lise düzeyinde eğitimler veriliyor.
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