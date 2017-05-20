Yemen'de kolera salgÄ±nÄ± kontrolden Ã§Ä±kabilir

SÄ±nÄ±r TanÄ±mayan Doktorlar Ã–rgÃ¼tÃ¼, gerekli Ã¶nlem alÄ±nmadÄ±ÄŸÄ± takdirdeÂ Yemen'dekiÂ kolera salgÄ±nÄ±nÄ±n kontrolden Ã§Ä±kabileceÄŸi uyarÄ±sÄ±nda bulundu.
Ã–rgÃ¼tÃ¼n internet sitesinden yapÄ±lan yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamada, "Yemen'de kolera ve ÅŸiddetli sulu ishale yakalananlarÄ±n sayÄ±sÄ±nda yaÅŸanan artÄ±ÅŸ bÃ¼yÃ¼k kaygÄ± oluÅŸturuyor." denildi.
Kolera teÅŸhisi konulanlarÄ±n sayÄ±sÄ±nÄ±n 17 binden fazla olduÄŸu belirtilen aÃ§Ä±klamada, SÄ±nÄ±r TanÄ±mayan Doktorlar Ã–rgÃ¼tÃ¼'nÃ¼n gÃ¶nderdiÄŸi ekiplerin ÅŸu ana kadar Amran, Hudeyde, Hacce, Dali, Taiz, Ä°bb kentlerinde en az 3 bin hastayÄ± tedavi ettiÄŸi aktarÄ±ldÄ±.
AÃ§Ä±klamada konuyla ilgili ifadelerine yer verilen Ã¶rgÃ¼tÃ¼n Yemen'deki ekibinin baÅŸkanÄ±Â Gassan Ebu ÅžearÂ da koleranÄ±n Ã§ok hÄ±zlÄ± bir ÅŸekilde yayÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± vurgulayarak "tehlike Ã§anlarÄ±nÄ±n Ã§aldÄ±ÄŸÄ±nÄ±" belirtti.
Yemen'deki saÄŸlÄ±k sisteminin "bitkin bir halde" olduÄŸunun altÄ±nÄ± Ã§izen Ebu Åžear, Ã¼lkedeki ilaÃ§ ve tÄ±bbi malzeme stoklarÄ±nÄ±n yeterli olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± dolayÄ±sÄ±yla saÄŸlÄ±k malzemeleri ithalatÄ±nÄ±n kolaylaÅŸtÄ±rÄ±lmasÄ± gerektiÄŸini sÃ¶yledi.
Ebu Åžear ayrÄ±ca kolera tedavisinde kullanÄ±lacak 63 tonluk ilaÃ§ ve tÄ±bbi malzemenin Ã¶nÃ¼mÃ¼zdeki gÃ¼nlerde Yemen'e ulaÅŸtÄ±rÄ±lacaÄŸÄ±nÄ± aktardÄ±.
SÄ±nÄ±r TanÄ±mayan Doktorlar Ã–rgÃ¼tÃ¼, "gerekli Ã¶nlem alÄ±namazsa kolera salgÄ±nÄ±nÄ±n kontrolden Ã§Ä±kabileceÄŸi" uyarÄ±sÄ±nda bulundu
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