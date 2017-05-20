17:54, 20 MayÄ±s 2017 Cumartesi

Ä°Ã§iÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±'ndan BeÅŸiktaÅŸ Belediyesi'ne soruÅŸturma





Ä°Ã§iÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±, BeÅŸiktaÅŸ Belediye BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± hakkÄ±nda 19 MayÄ±s ile ilgili, toplumu tahrik edici ve kamu dÃ¼zenini bozan gazete ilanÄ± ve diÄŸer eylemleri nedeniyle soruÅŸturma baÅŸlattÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Ä°stanbul ValiliÄŸi, Ä°Ã§iÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n,Â BeÅŸiktaÅŸ Belediye BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±Â hakkÄ±ndaÂ 19 MayÄ±sÂ ile ilgili, toplumu tahrik edici ve kamu dÃ¼zenini bozan gazete ilanÄ± ve diÄŸer eylemleri nedeniyle soruÅŸturma baÅŸlattÄ±ÄŸÄ±nÄ± bildirdi. Â

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