19:09, 20 MayÄ±s 2017 Cumartesi

MuÅŸ'taki sokaÄŸa Ã§Ä±kma yasaÄŸÄ± kaldÄ±rÄ±ldÄ±





MuÅŸ'un Varto ilÃ§esinde 5 kÃ¶y ve 2 mahalledeki sokaÄŸa Ã§Ä±kma yasaÄŸÄ± kaldÄ±rÄ±ldÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi MuÅŸ'unÂ VartoÂ ilÃ§esindeki 7 bÃ¶lgede ilan edilenÂ sokaÄŸa Ã§Ä±kma yasaÄŸnÄ±n kaldÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ± bildirildi. Valilikten yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, Varto ilÃ§esinde bÃ¶lÃ¼cÃ¼ terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ne yÃ¶nelik operasyon nedeniyle 5 kÃ¶y ve 2 mahallede uygulanan sokaÄŸa Ã§Ä±kma yasaÄŸÄ±nÄ±n kaldÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ± bildirildi. AÃ§Ä±klamada, ÅŸu ifadelere yer verildi: "Ä°l Jandarma KomutanlÄ±ÄŸÄ± ekiplerince bÃ¶lÃ¼cÃ¼ terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ mensuplarÄ±na yÃ¶nelik Varto ilÃ§esi OmcalÄ±, KayalÄ±dere, KayalÄ±kale, YeÅŸilpÄ±nar ve KuÅŸluk kÃ¶yleri ile KonaklÄ± ve Ã‡avuÅŸlu mahallelerinde yapÄ±lacak operasyon nedeniyle vatandaÅŸlarÄ±mÄ±zÄ±n can ve mal emniyetinin tehlikeye dÃ¼ÅŸmemesi iÃ§in 5442 SayÄ±lÄ± Ä°l Ä°daresi Kanunu gereÄŸince 20 MayÄ±s 2017 gÃ¼nÃ¼ saat 02.30'dan itibaren ilan edilen sokaÄŸa Ã§Ä±kma yasaÄŸÄ±, operasyon sonrasÄ±nda 20 MayÄ±s 2017 gÃ¼nÃ¼ saat 16.00 itibarÄ±yla kaldÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r."

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