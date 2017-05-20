BakÃ¼'de TÃ¼rkiye TanÄ±tÄ±m ve KÃ¼ltÃ¼r GÃ¼nleri | FOTO

Azerbaycan'Ä±n baÅŸkentiÂ BakÃ¼'deÂ TÃ¼rkiye TanÄ±tÄ±m ve KÃ¼ltÃ¼r GÃ¼nleriÂ renkli gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lerle baÅŸladÄ±.
BakÃ¼'nÃ¼n ev sahipliÄŸindekiÂ 4. Ä°slami DayanÄ±ÅŸma OyunlarÄ±Â dolayÄ±sÄ±yla dÃ¼zenlenen etkinlik kapsamÄ±nda tarihiÂ Ä°Ã§eriÅŸehirÂ Ã¶nÃ¼ndekiÂ Sabir ParkÄ±'nda TÃ¼rk Ã§arÅŸÄ±sÄ± kuruldu ve sanatÃ§Ä±lar sahne aldÄ±.
TÃ¼rkiye Cumhuriyeti KÃ¼ltÃ¼r ve Turizm BakanlÄ±ÄŸÄ±, Ä°stanbul BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediyesi ve TÃ¼rkiye'nin BakÃ¼ BÃ¼yÃ¼kelÃ§iliÄŸinin dÃ¼zenlediÄŸi etkinliÄŸin aÃ§Ä±lÄ±ÅŸÄ±na BÃ¼yÃ¼kelÃ§iÂ Erkan Ã–zoral, TÃ¼rk kurum ve kuruluÅŸlarÄ±n temsilcileriyle Ã§ok sayÄ±da vatandaÅŸ katÄ±ldÄ±.
TÃ¼rk halk mÃ¼ziÄŸi, TÃ¼rk sanat mÃ¼ziÄŸi ve Devlet Halk DanslarÄ± topluluklarÄ±nÄ±n gÃ¶steri yaptÄ±ÄŸÄ± etkinlikte, BakÃ¼lÃ¼ler ellerinde iki Ã¼lke bayraklarÄ±yla, ÅŸarkÄ± ve tÃ¼rkÃ¼lere coÅŸkulu ÅŸekilde eÅŸlik etti.
Mehter takÄ±mÄ±nÄ±n kale duvarlarÄ± Ã¶nÃ¼nde marÅŸ sÃ¶yleyerek gerÃ§ekleÅŸtirdiÄŸi yÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸ, izleyicilerden bÃ¼yÃ¼k alkÄ±ÅŸ aldÄ±.Â
BakÃ¼ BÃ¼yÃ¼kelÃ§isi Ã–zoral, basÄ±n mensuplarÄ±na yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, dÃ¼zenlenen bu kÃ¼ltÃ¼r festivalleriyle Ä°slami DayanÄ±ÅŸma OyunlarÄ±nÄ±n bir yandan tanÄ±tÄ±mÄ±nÄ±n yapÄ±lmasÄ± bir yandan da halka mal edilmesinin amaÃ§landÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti.
TÃ¼rkiye'nin Ä°slami DayanÄ±ÅŸma OyunlarÄ±na katÄ±lan en bÃ¼yÃ¼k sporcu grubuna sahip olduÄŸunu hatÄ±rlatan Ã–zoral, "Bu ÅŸenliÄŸe de en bÃ¼yÃ¼k sanatÃ§Ä± grubu katkÄ±sÄ±nÄ± yaparak katÄ±lmaktayÄ±z. YaklaÅŸÄ±k 200 sanatÃ§Ä±mÄ±z burada. Ebrudan telkariye deÄŸiÅŸik el sanatlarÄ±nÄ± sergilerken, diÄŸer yandan da TÃ¼rkiye'nin mÃ¼zik ve folklor gibi zenginliklerini de burada tanÄ±tacaÄŸÄ±z. YaÄŸmura raÄŸmen bÃ¼yÃ¼k ilgi var. Bu yapÄ±lan TÃ¼rkiye-Azerbaycan dayanÄ±ÅŸmasÄ±nÄ±n bir baÅŸka Ã¶rneÄŸi." ÅŸeklinde konuÅŸtu.
Libya'nÄ±n kuzeyindeki Sabrata kenti aÃ§Ä±klarÄ±nda bir teknede 102 yasa dÄ±ÅŸÄ± gÃ¶Ã§menin yakalandÄ±ÄŸÄ± bildirildi
Bosna'daki savaÅŸta katledilen VisegradlÄ± 3 binden fazla BoÅŸnak iÃ§in dÃ¼zenlenen anma tÃ¶reninde, Sokullu Mehmed PaÅŸa KÃ¶prÃ¼sÃ¼'nden Drina Nehri'ne 3 bin gÃ¼l atÄ±ldÄ±
MÄ±sÄ±r ordusu, Kuzey Sina ilinin Gazze sÄ±nÄ±rÄ±ndaki 2 tÃ¼neli yÄ±ktÄ±
Suriye'de baÅŸkent Åžam'da Esed rejiminin askeri kuÅŸatmasÄ±ndaki Berze Mahallesi'nden ayrÄ±lmak zorunda kalan sivil ve muhalifleri tahliye eden Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼ konvoy yola Ã§Ä±ktÄ±
BakÃ¼'nÃ¼n ev sahipliÄŸindeki 4. Ä°slami DayanÄ±ÅŸma OyunlarÄ± dolayÄ±sÄ±yla dÃ¼zenlenen TÃ¼rkiye TanÄ±tÄ±m ve KÃ¼ltÃ¼r GÃ¼nleri renkli gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lerle baÅŸladÄ±
SÄ±nÄ±r TanÄ±mayan Doktorlar Ã–rgÃ¼tÃ¼, "gerekli Ã¶nlem alÄ±namazsa kolera salgÄ±nÄ±nÄ±n kontrolden Ã§Ä±kabileceÄŸi" uyarÄ±sÄ±nda bulundu
Romanya'da yaÅŸayan TÃ¼rk vatandaÅŸlarÄ± baÅŸkent BÃ¼kreÅŸ'te TÃ¼rk yÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸÃ¼ dÃ¼zenledi
15 Temmuz'daki darbe giriÅŸiminin ardÄ±ndan Afrika Ã¼lkelerine kaÃ§an FETÃ–/PDY mensuplarÄ± iÃ§in Ruanda'da da Ã§ember daralÄ±yor
Ä°ran Ä°Ã§iÅŸleri BakanÄ± AbdurrÄ±za Rahmani Fazli, 12. dÃ¶nem CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± seÃ§iminin kesin sonuÃ§larÄ±nÄ± ilan ederek Hasan Ruhani'nin oylarÄ±n yÃ¼zde 57'sini alarak ikinci kez CumhurbaÅŸkanÄ± olduÄŸunu aÃ§Ä±kladÄ±
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Yemen'deki Husilerin Suudi Arabistan'Ä±n baÅŸkenti Riyad'Ä±n yakÄ±nÄ±nda bulunan Er-Rayn kentine attÄ±ÄŸÄ± balistik fÃ¼zenin imha edildiÄŸi bildirildi
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ABD BaÅŸkanÄ± Trump'Ä±n gÃ¶revinden azledilmesi ihtimaline karÅŸÄ± Beyaz Saray hukukÃ§ularÄ±nÄ±n konuyla ilgili araÅŸtÄ±rma yaptÄ±ÄŸÄ± iddia edildi