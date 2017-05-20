19:12, 20 MayÄ±s 2017 Cumartesi

BakÃ¼'de TÃ¼rkiye TanÄ±tÄ±m ve KÃ¼ltÃ¼r GÃ¼nleri | FOTO

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Azerbaycan'Ä±n baÅŸkentiÂ BakÃ¼'deÂ TÃ¼rkiye TanÄ±tÄ±m ve KÃ¼ltÃ¼r GÃ¼nleriÂ renkli gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lerle baÅŸladÄ±.

BakÃ¼'nÃ¼n ev sahipliÄŸindekiÂ 4. Ä°slami DayanÄ±ÅŸma OyunlarÄ±Â dolayÄ±sÄ±yla dÃ¼zenlenen etkinlik kapsamÄ±nda tarihiÂ Ä°Ã§eriÅŸehirÂ Ã¶nÃ¼ndekiÂ Sabir ParkÄ±'nda TÃ¼rk Ã§arÅŸÄ±sÄ± kuruldu ve sanatÃ§Ä±lar sahne aldÄ±.

TÃ¼rkiye Cumhuriyeti KÃ¼ltÃ¼r ve Turizm BakanlÄ±ÄŸÄ±, Ä°stanbul BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediyesi ve TÃ¼rkiye'nin BakÃ¼ BÃ¼yÃ¼kelÃ§iliÄŸinin dÃ¼zenlediÄŸi etkinliÄŸin aÃ§Ä±lÄ±ÅŸÄ±na BÃ¼yÃ¼kelÃ§iÂ Erkan Ã–zoral, TÃ¼rk kurum ve kuruluÅŸlarÄ±n temsilcileriyle Ã§ok sayÄ±da vatandaÅŸ katÄ±ldÄ±.

TÃ¼rk halk mÃ¼ziÄŸi, TÃ¼rk sanat mÃ¼ziÄŸi ve Devlet Halk DanslarÄ± topluluklarÄ±nÄ±n gÃ¶steri yaptÄ±ÄŸÄ± etkinlikte, BakÃ¼lÃ¼ler ellerinde iki Ã¼lke bayraklarÄ±yla, ÅŸarkÄ± ve tÃ¼rkÃ¼lere coÅŸkulu ÅŸekilde eÅŸlik etti.

Mehter takÄ±mÄ±nÄ±n kale duvarlarÄ± Ã¶nÃ¼nde marÅŸ sÃ¶yleyerek gerÃ§ekleÅŸtirdiÄŸi yÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸ, izleyicilerden bÃ¼yÃ¼k alkÄ±ÅŸ aldÄ±.Â

"TÃ¼rkiye-Azerbaycan dayanÄ±ÅŸmasÄ±nÄ±n bir baÅŸka Ã¶rneÄŸi"

BakÃ¼ BÃ¼yÃ¼kelÃ§isi Ã–zoral, basÄ±n mensuplarÄ±na yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, dÃ¼zenlenen bu kÃ¼ltÃ¼r festivalleriyle Ä°slami DayanÄ±ÅŸma OyunlarÄ±nÄ±n bir yandan tanÄ±tÄ±mÄ±nÄ±n yapÄ±lmasÄ± bir yandan da halka mal edilmesinin amaÃ§landÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti.

TÃ¼rkiye'nin Ä°slami DayanÄ±ÅŸma OyunlarÄ±na katÄ±lan en bÃ¼yÃ¼k sporcu grubuna sahip olduÄŸunu hatÄ±rlatan Ã–zoral, "Bu ÅŸenliÄŸe de en bÃ¼yÃ¼k sanatÃ§Ä± grubu katkÄ±sÄ±nÄ± yaparak katÄ±lmaktayÄ±z. YaklaÅŸÄ±k 200 sanatÃ§Ä±mÄ±z burada. Ebrudan telkariye deÄŸiÅŸik el sanatlarÄ±nÄ± sergilerken, diÄŸer yandan da TÃ¼rkiye'nin mÃ¼zik ve folklor gibi zenginliklerini de burada tanÄ±tacaÄŸÄ±z. YaÄŸmura raÄŸmen bÃ¼yÃ¼k ilgi var. Bu yapÄ±lan TÃ¼rkiye-Azerbaycan dayanÄ±ÅŸmasÄ±nÄ±n bir baÅŸka Ã¶rneÄŸi." ÅŸeklinde konuÅŸtu.