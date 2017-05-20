Rejim kuÅŸatmasÄ±ndaki Berze'den tahliyeler sÃ¼rÃ¼yor

Suriye'de baÅŸkent Åžam'da BeÅŸÅŸar Esed rejiminin askeri kuÅŸatmasÄ±ndaki Berze Mahallesi'nden ayrÄ±lmak zorunda kalan sivil ve muhalifleri tahliye eden Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼ konvoy Ä°dlib'e doÄŸru yola Ã§Ä±ktÄ±.
Åžam'daki muhabirlerden edinilen bilgiye gÃ¶re, Esed rejimi ve askeri muhalefet arasÄ±nda varÄ±lan uzlaÅŸma gereÄŸi, muhaliflerin kontrolÃ¼ndeki Berze'den aralarÄ±nda askeri muhaliflerin de yer aldÄ±ÄŸÄ± yaklaÅŸÄ±k bin 700 kiÅŸilik 3. tahliye konvoyu, Ä°dlib kentine doÄŸru hareket etti.
Ã‡oÄŸunluÄŸu kadÄ±n ve Ã§ocuklardan oluÅŸan 33 otobÃ¼slÃ¼k tahliye konvoyunun, TÃ¼rkiye sÄ±nÄ±rÄ±ndaki Ä°dlib iline yarÄ±n ulaÅŸmasÄ± bekleniyor.
GeÃ§en hafta Berze ve TiÅŸrin mahallelerinden ayrÄ±lmak zorunda kalan sivil ve muhaliflerden oluÅŸan bin 266 kiÅŸilik 2. tahliye konvoyunun bir kÄ±smÄ±, Ä°dlib il merkezinde yer alan, geÃ§ici barÄ±nma merkezi olarak kullanÄ±lan bir okula yerleÅŸtirilmiÅŸti.
Konvoyun kalan kÄ±smÄ±, Ä°dlib'in Maaret Masrin ilÃ§esindeki Saed ve MÄ±hambil barÄ±nma merkezlerine gÃ¶tÃ¼rÃ¼lmÃ¼ÅŸtÃ¼.
YaklaÅŸÄ±k 40 bin nÃ¼fuslu Berze Mahallesi'nden ÅŸu ana kadar iki bine yakÄ±n sivil ve askeri muhalif tahliye edilirken, en az altÄ± bin kiÅŸinin daha muhaliflerin kontrolÃ¼ndeki bÃ¶lgelere Ã§Ä±kmasÄ± bekleniyor.
Berze, dÃ¶rt yÄ±lÄ± aÅŸkÄ±n sÃ¼redir rejim gÃ¼Ã§leri ve destekÃ§isi yabancÄ± silahlÄ± gruplarÄ±n kuÅŸatmasÄ±ndaki DoÄŸu Guta bÃ¶lgesinin nefes borusu niteliÄŸindeydi.
DoÄŸu Guta'da yaÅŸayan yaklaÅŸÄ±k 500 bin kiÅŸi, gÃ¼nlÃ¼k ihtiyaÃ§larÄ±nÄ± Berze ve Kabun mahallelerine kazdÄ±klarÄ± tÃ¼neller aracÄ±lÄ±ÄŸÄ±yla kÄ±sÄ±tlÄ± Ã¶lÃ§Ã¼de saÄŸlayabiliyordu.
Berze'den 4. tahliye konvoyunun gelecek gÃ¼nlerde hareket etmesi bekleniyor.
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Suriye'de baÅŸkent Åžam'da Esed rejiminin askeri kuÅŸatmasÄ±ndaki Berze Mahallesi'nden ayrÄ±lmak zorunda kalan sivil ve muhalifleri tahliye eden Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼ konvoy yola Ã§Ä±ktÄ±
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