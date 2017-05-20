Visegrad'da katledilen 3 binden fazla BoÅŸnak anÄ±ldÄ± | FOTO

Bosna SavaÅŸÄ±'nda, Ã¼lkenin doÄŸusundakiÂ Visegrad'da katledilen 3 binden fazlaÂ BoÅŸnak,Â katliamÄ±n 25'inci yÄ±lÄ±nda dÃ¼zenlenenÂ tÃ¶renle anÄ±ldÄ±.
Visegrad 92 KayÄ±p Aileleri DerneÄŸiÂ tarafÄ±ndan dÃ¼zenlenen tÃ¶rene Ã§ok sayÄ±da kurban yakÄ±nÄ± katÄ±lÄ±rken, tÃ¶ren kapsamÄ±nda, katledilen 3 bin kiÅŸi anÄ±sÄ±na, tarihiÂ Sokullu Mehmed PaÅŸa KÃ¶prÃ¼sÃ¼'ndenÂ Drina Nehri'ne 3 bin gÃ¼l atÄ±larak, dualar edildi.
Medjedje Camisi'nde kurbanlar iÃ§in Yasin okunurken, VisegradlÄ± BoÅŸnaklar, katliamÄ±n Ã¼zerinden 25 yÄ±l geÃ§mesine raÄŸmen cesetlerine henÃ¼z ulaÅŸamadÄ±klarÄ± yakÄ±nlarÄ±nÄ±n nereye gÃ¶mÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ bilenlerin, ilgili makamlara baÅŸvurmalarÄ± iÃ§in Ã§aÄŸrÄ±da bulundu.
Katliamda kardeÅŸini kaybeden Sevko Cavkusic, Vucine KÃ¶yÃ¼ sakinleri ile birlikte Ã¶ldÃ¼rÃ¼len erkek kardeÅŸini, kafasÄ±na aldÄ±ÄŸÄ± darbeler yÃ¼zÃ¼nden tanÄ±nmayacak halde bulduÄŸunu anÄ±msatarak, "Gelinimin kemikleri de kardeÅŸimin Ã¼zerindeydi. Elden ne gelir? OnlarÄ± geri getiremem. YaÅŸadÄ±ÄŸÄ±mÄ±z yerler tenhalaÅŸtÄ±, kimsecikler kalmadÄ±." dedi.
Visegrad'da bulunan Straziste MezarlÄ±ÄŸÄ±'nda da geÃ§en yÄ±l yalnÄ±zca kafa tasÄ±na ulaÅŸÄ±lan Osman Kasapovic iÃ§in cenaze tÃ¶reni dÃ¼zenlendi.
Kasapovic'in eÅŸi Malka, "EÅŸimi bulmak iÃ§in bir sÃ¼rÃ¼ insan, bir sÃ¼rÃ¼ kurum yardÄ±mcÄ± olmaya Ã§alÄ±ÅŸtÄ±. Ancak kafa tasÄ±ndan baÅŸka bir ÅŸey bulamadÄ±k. Daha fazla bekleyemiyorum. YakÄ±nda ben de Ã¶lebilirim, en azÄ±ndan olduÄŸu kadarÄ±nÄ± defnedeceÄŸim." diye konuÅŸtu.
Visegrad 92 KayÄ±p Aileleri DerneÄŸi BaÅŸkanÄ± Hedija Kasapovic, katliamÄ±n Ã¼zerinden Ã§eyrek asÄ±r geÃ§mesine raÄŸmen adaletin yerini bulmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirterek, "Ã‡ok sayÄ±da kurban hala kayÄ±p, yeri henÃ¼z tespit edilemeyen birÃ§ok toplu mezar mevcut, nerede olduklarÄ± kimse tarafÄ±ndan bilinmiyor." ifadelerini kullandÄ±.
SavaÅŸ KurbanÄ± KadÄ±nlar DerneÄŸi BaÅŸkanÄ± Bakira Hasecic de yaÅŸananlara tanÄ±klÄ±k edenlerin gÃ¶rdÃ¼klerini anlatmasÄ± gerektiÄŸini vurgulayarak, "Kendiniz iÃ§in bir ÅŸeyler yapma vakti geldi. GÃ¶rdÃ¼klerinizi, yaÅŸadÄ±klarÄ±nÄ±zÄ± anlatÄ±n. Kendiniz iÃ§in olmasa bile, Ã¶ldÃ¼rÃ¼len yakÄ±nlarÄ±nÄ±z iÃ§in bunu yapmalÄ±sÄ±nÄ±z. Ã–bÃ¼r dÃ¼nyaya giderken, yaÅŸananlarla ilgili hakikatleri de yanÄ±nÄ±zda gÃ¶tÃ¼rmeyin." ÅŸeklinde konuÅŸtu.
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Bosna'daki savaÅŸta katledilen VisegradlÄ± 3 binden fazla BoÅŸnak iÃ§in dÃ¼zenlenen anma tÃ¶reninde, Sokullu Mehmed PaÅŸa KÃ¶prÃ¼sÃ¼'nden Drina Nehri'ne 3 bin gÃ¼l atÄ±ldÄ±
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