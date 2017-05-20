Libya'da 102 yasa dÄ±ÅŸÄ± gÃ¶Ã§men kurtarÄ±ldÄ±

Libya'nÄ±n kuzeyindeki Sabrata kenti aÃ§Ä±klarÄ±ndaÂ bir teknede 102 yasa dÄ±ÅŸÄ± gÃ¶Ã§menin yakalandÄ±ÄŸÄ± bildirildi.
Ulusal Mutabakat HÃ¼kÃ¼meti'ne (UMH) baÄŸlÄ± Deniz Kuvvetleri SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Albay Eyub KasÄ±m yaptÄ±ÄŸÄ± yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamada, baÅŸkent Trablus'un 60 kilometre batÄ±sÄ±ndaki Sabrata kenti aÃ§Ä±klarÄ±nda bÃ¼yÃ¼k bir ahÅŸap teknede bulunan 102 yasa dÄ±ÅŸÄ± gÃ¶Ã§menin batÄ± sahil bÃ¶lgesi ekipleri tarafÄ±ndanÂ yakalanarak kurtarÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.
KasÄ±m, aralarÄ±nda 10 kadÄ±n ve 5 Ã§ocuÄŸun bulunduÄŸu yasa dÄ±ÅŸÄ± gÃ¶Ã§menlerin 3'Ã¼nÃ¼n PakistanlÄ±, birinin FaslÄ±, Ã§oÄŸunluÄŸunun iseÂ Afrika uyruklu olduklarÄ±nÄ± aktardÄ±.
Teknenin Trablus'un batÄ±sÄ±ndaki Ez-Zaviye Rafinerisi LimanÄ±'na Ã§ekildiÄŸini belirten KasÄ±m, insani yardÄ±mda bulunulan sÃ¶z konusu gÃ¶Ã§menlerin, Zaviye kentindeki Yasa DÄ±ÅŸÄ± GÃ¶Ã§ Birimi'ne baÄŸlÄ± En-Nasr SÄ±ÄŸÄ±nma Merkezi'ne gÃ¶tÃ¼rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ ifade etti.
Ä°talya, geÃ§en ÅŸubat ayÄ± baÅŸÄ±ndaÂ LibyaÂ Ulusal Mutabakat HÃ¼kÃ¼meti ile Akdeniz'in orta kesiminde artarak devam eden yasa dÄ±ÅŸÄ± dÃ¼zensiz gÃ¶Ã§ ve insan kaÃ§akÃ§Ä±lÄ±ÄŸÄ±nÄ± Ã¶nlemeye yÃ¶nelik bir memorandum imzalamÄ±ÅŸtÄ±.Â
Libya'nÄ±n kuzeyindeki Sabrata kenti aÃ§Ä±klarÄ±nda bir teknede 102 yasa dÄ±ÅŸÄ± gÃ¶Ã§menin yakalandÄ±ÄŸÄ± bildirildi
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