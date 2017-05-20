Dünya Bülteni Haber Portalı

Dünya Bülteni Haber Portalı Dünya Bülteni Haber Portalı


  •  
  • RSS 
  • Twitter 
  • Facebook 
Günün Haberleri
23:20, 20 Mayıs 2017 Cumartesi
Haber Analiz
Güncelleme: 21:20, 20 Mayıs 2017 Cumartesi

  • Paylaş
İhvan'ın uluslararası oluşumlarının 'ana teşkilattan' kopma nedenleri
İhvan'ın uluslararası oluşumlarının 'ana teşkilattan' kopma nedenleri

Mısırlı düşünür Kemal Habib, İhvan'dan kopmaları hareketin uluslararası teşkilatları arasındaki ilişki biçiminin yeniden düzenlenmesi arayışı hedefiyle atılmış adımlar olarak değerlendiriyor

Aydoğan Kalabalık

Müslüman Kardeşler Teşkilatı'nın (İhvan), kurulduğu Mart 1928'den bu yana Arap ülkeleri başta olmak üzere yaklaşık 52 ülkede örgütlenmeyi başardığı, fikri hareket olarak da 80 ülkede etkin olduğu biliniyor.

Mısır'da 3 Temmuz 2013'te gerçekleşen darbenin ardından ülkedeki "ana teşkilat" sancılı ve ciddi bir kriz ortamına girerken hareketin diğer ülkelerdeki uzantılarında ise kopmalar ve yeni çıkış yolları arayışının başlaması dikkati çekti.

İhvan'ın ana gövdesini oluşturan Mısır teşkilatında yaşanan görüş ayrılıkları ve tek yönlü politikayı terk etme girişimleri, İhvan'a yakın gözlemciler tarafından "normal süreç" olarak karşılanırken, dışarıdan bakanlar tarafından bölünmenin başlangıcı ve fikirde birlik ancak uygulamada değişim girişimi olarak yorumlanıyor.

Müslüman Kardeşler'in uluslararası teşkilatlanmasında son yıllarda önemli hareketlilikler yaşanıyor. Bu bağlamda Hamas'ın mayıs ayı başında açıkladığı yeni siyaset belgesinde İhvan ile irtibatından bahsetmemesi önemli hareketliliklerden biri olarak kabul edilebilir.

Hamas'ın 1988 yılındaki belgesinde İhvan'dan bahsedilmesinin yanı sıra Hamas, kendisini teşkilatın Filistin'deki bir uzantısı gibi tanımlıyordu.

Ancak Hamas'tan önce İhvan'dan ilk kopuş Tunus'ta yaşandı. Tunus Nahda Hareketi lideri Raşid el-Gannuşi, Mısır'da yaşanan acı olayların ardından Tunus'ta yerleşik rejimi karşısına almaktansa, iktidarı paylaşmayı tercih ederek, Mısır İhvanı'ndan farklı bir politika izledi. Ardından Gannuşi, Mısır'daki "ana teşkilat" ile teşkilat bağlarını koparmayı tercih etti.

İhvan'ın Avrupa'daki oluşumu olarak görülen Avrupa İslami Teşkilatlar Birliği de ocak ayında İhvan'ın ana teşkilatından bağımsızlaştığını duyurdu. Birlik 2013 darbesinden sonra Avrupa'ya sığınan İhvan'ın önemli isimleri ve üyeleri tarafından kurulmuştu.

Eylül 2016'da Yemen İhvanı'nın siyasi kanadı olarak bilinen Islah Partisi Başkanı Muhammed el-Yedumi de Mısır'daki teşkilattan bağımsızlığını ilan edenler arasındaki yerini aldı.

"YENİ BİR İLİŞKİ HEDEFİYLE ATILMIŞ ADIM"

Ana teşkilattan kopuşun farklı gerekçeleri ve nedenleri olabileceği üzerinde duruluyor. Mısırlı düşünür Kemal Habib, kopmaları, İhvan'ın uluslararası teşkilatları arasındaki ilişki biçiminin yeniden düzenlenmesi arayışı hedefiyle atılmış adımlar olarak değerlendiriyor.

Çünkü bölgenin içinde bulunduğu durum, ülkelerin kendi şartları, iç politika dengeleri, yeni nesillerin yetişmesi ve uluslararası konjonktür değişimi zorunlu hale getirdi.

Habib'e göre, Yemen, Filistin ve Mağrib ülkeleri gibi kenar oluşumlarda açılımlar yaşanırken, ana Teşkilat olan Mısır İhvan'ı bunun gerisinde kaldı.

ANA TEŞKİLAT YÜK OLARAK ALGILANIYOR

Kopuşun nedenlerinden birisi de Mısır İhvanı'nın diğer teşkilatların üzerinde bir yük olarak algılanması.

Katar Enstitüsü Uluslararası İlişkiler uzmanı Mısırlı Halil el-Anani, bu durumu şu şekilde açıklıyor:

"Son dört yılda yaşananlar, İhvan'ın hala sır küpü olarak kalmayı tercih ettiğini, yeni açılımlar yapmaktan çekindiğini, stratejilerini gözden geçirmediğini ve eski hantal teşkilat yapısını korumada ısrarcı olduğunu göstermiştir."

Anani'ye göre ana teşkilat, iç sorunların çözümünü zamana bırakmayı tercih ederek, gereken adımları zamanında atmamış veya atamamış olmanın faturasını şu anda ödüyor.

REALİTENİN KABULÜ

Mısırlı İslami Hareketler uzmanı Ammar Fayid ise Hamas ve Avrupa İslami Teşkilatlar Birliği gibi İhvan'ın diğer ülkelerdeki oluşumlarının ana teşkilat ile bağlarını kopararak, özgür hareket etme girişiminin bir manevra değil, realiteyi kabul ettiklerinin kanıtı olduğunu savundu.

Fayid, bu şekilde İhvan'ın uluslararası oluşumlarının kendilerini yeniden tanımlama fırsatı elde edeceğini ve daha özgün politikalar üretebileceğini dile getirdi.

Tüm bunların yanı sıra Mısır ve Suudi Arabistan'da İhvan'ın terör örgütü olarak kabul edilmesi de diğer ülkelerdeki teşkilatları zor durumda bıraktı.

Çünkü Fas ve Gazze'de olduğu gibi İhvan iktidarda, Tunus'ta ise rejimin bir parçası. Fas'ta iktidardaki Adalet ve Kalkınma Partisi, Mısır'da yaşananların faturasının bütün Fas halkına ödetilmesinden endişe ederken, Hamas için Gazze'de Nahda için Tunus'ta da aynı durum geçerli.

KAYNAK: AA

 



İlgili Konular ihvan Mısır
Yasal Uyarı: Yayınlanan yazı ve haberin tüm hakları Dünya Bülteni'ne aittir. Özel izin alınmadan yazı ve haber hiçbir şekilde kullanılamaz. Ancak yazı ve haberin bir kısmı aktif link verilerek alıntılanabilir.

  • Paylaş

Bu habere henüz yorum eklenmedi. Yorum Eklemek için tıklayınız.

Haber Analiz Haberleri
İhvan'ın uluslararası oluşumlarının 'ana teşkilattan' kopma nedenleri
İhvan'ın uluslararası oluşumlarının 'ana teşkilattan' kopma nedenleri

Mısırlı düşünür Kemal Habib, İhvan'dan kopmaları hareketin uluslararası teşkilatları arasındaki ilişki biçiminin yeniden düzenlenmesi arayışı hedefiyle atılmış adımlar olarak değerlendiriyor
Anadolu nun küresel bölge olma potansiyeli taşıyan şehirleri
Anadolu’nun küresel bölge olma potansiyeli taşıyan şehirleri

Küresel şehir dendiğinde akla New York, Londra ya da Paris gibi gelişkin kapitalist ülkelerin metropolleri gelirdi. Bugün onlara rakip olabilecek onlarca şehir çıktı.
Ruanda soykırımı ve küresel güçler
Ruanda soykırımı ve küresel güçler

Önce Alman, daha sonraki yıllarda ise Belçika kolonisi haline getirilen Ruanda'da üç topluluk sömürgecilerin gelişine kadar beraber yaşarken, dış güçlerin gelişiyle toplumsal yapı değişime uğradı
Hırvatlar ve Hırvatistan da Unutulan Müslüman Tarihi
Hırvatlar ve Hırvatistan’da Unutulan Müslüman Tarihi

Hırvatistan denince İslam adına akla gelen neredeyse yok gibidir. Halbuki Bosna Hersek ve Sırbistan ne ise bugünkü Hırvatistan’ın belli bölgeleri de Osmanlı kültürü açısından aynısını yaşamıştır. Ne acıdır ki bugün Hırvatistan sınırları içerisinde bu kültürün izlerinin tamamına yakını silinmiştir
Trump'ın savaş oyunu
Trump'ın savaş oyunu

ABD'nin yeni Başkanı Trump'ın askeri lisede okumuş olması, başkumandan rolüne girmesini kolaylaştırsa da, kestirilmesi güç bir kişiliğe sahip olması, diplomasi gibi söz ve hareket dengesi gerektiren bir sahada ne kadar başarılı olacağını zaman gösterecektir.
İran'da cumhurbaşkanlığı seçimlerine doğru
İran'da cumhurbaşkanlığı seçimlerine doğru

İran'da cumhurbaşkanlığı seçiminde, ismi Hameney sonrası rehberlik için geçen Reisi'nin aday olması, ardından Tahran Belediye Başkanı Kalibaf’ın tartışmalarda öne çıkması, Ruhani’nin seçilmesinin beklendiği kadar kolay olmayabileceğini gösterdi
Hamas'ın yeni vizyonu ve Ortadoğu barışı
Hamas'ın yeni vizyonu ve Ortadoğu barışı

Hamas’ın yeni siyaset belgesi, hareketin 1988 tarihli kuruluş bildirisiyle karşılaştırıldığında, her ne kadar radikal değişiklikler içerse de, aslında zamanın ruhuna, reel-politiğe uygun, pragmatik bir evrimi gösteriyor.
Bihaç Neyimiz Olur
Bihaç Neyimiz Olur ?

Osmanlı akıncılarının at sırtında fütuhat peşinde koştukları Bihaç bölgesini gezerken oralarda yatan isimsiz kahramanlar için “Fatiha” okumayı ihmal etmemeli…
Ortadoğu'da yeni gerçekler ve Hamas'ın vizyonu
Ortadoğu'da yeni gerçekler ve Hamas'ın vizyonu

Hamas'ın 1988'de kabul edilen ilk belgenin uluslararası koşullara göre güncellenmesi diye açıklanan yeni Prensipler Belgesi, Filistin'in iki büyük siyasi hareketinden birinin yeni yol haritasını ortaya koyuyor
Malezya da genel seçimler öncesinde İktidar-Muhalefet ve İslamcı Parti
Malezya’da genel seçimler öncesinde İktidar-Muhalefet ve ‘İslamcı’ Parti

Malezya'da genel seçimler öncesinde iktidar, muhalefet ve özellikle de İslamcı partinin (PAS) konumu
Siyas çıkmazların gölgesinde iki Fransa
Siyasî çıkmazların gölgesinde iki Fransa

Pazar günü Fransa'da gerçekleşen cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ilk turunda sistem karşıtları yükselirken merkez partileri sandıktan yenilgiyle çıktı. Fransa 24 Nisan sabahı çok parçalı bir siyasi tabloyla uyandı.
Mostar Neyimiz Olur
Mostar Neyimiz Olur?  

Adına kitaplar ve şiirler yazılan, dergiler çıkarılan büyülü şehir Mostar’daki asıl soru işareti şehrin siyasi gündeminden ziyade bozulan İslami kimliğidir.
Tiran ve Sanafir krizi gölgesinde Selman-Sisi zirvesi
Tiran ve Sanafir krizi gölgesinde Selman-Sisi zirvesi

Önümüzdeki dönemde Suudi Arabistan, Mısır yönetimi ile Suveyş Kanalı, Kuzey Sahili, Gardaka ve Şarm eş-Şeyh'teki projelerin yanı sıra, enerji alanında da işbirliği yapacak.
Hangi Hesaplarla Karşı Karşıyayız
Hangi Hesaplarla Karşı Karşıyayız?

24 Nisan 1915 tarihinde gerçekleştirildiği iddia edilen sözde Ermeni soykırımının yüzüncü yılı dolayısıyla 2015 yılında bir yazı kalem almış ve Dunya Bülteni'nde yayınlamıştık. Mezkür olayın 102'nci yılı hasebiyle ve konunun önemine binaen aynı yazıyı (küçük değişikliklerle) tekrar yayınlıyoruz
Türkiye Endonezya ilişkilerinde 60 Yıl
Türkiye Endonezya ilişkilerinde 60. Yıl

Nisan ayı, Türkiye ile Endonezya arasında siyasi ilişkilerin başlamasının altmışıncı yılına tekabül ederken, birbiriyle ilintili olduğuna kuşku olmayan bazı hususları dile getirerek altmış yıla dair kısa bir değerlendirme yapmakta fayda var...
Vişegrad neyimiz olur
Vişegrad neyimiz olur?

Vişegrad Bosna Hersek'de bir dönem Osmanlı hakimiyetinde iken Müslümanların çoğunlukta olduğu bir şehirdi. Bu gün ise şehirde hemen hemen Müslüman'a rastlamak mümkün değil

Haberler

İhvan'dan Mısır yönetimine 'suikast' suçlaması
İhvan'dan Mısır yönetimine 'suikast' suçlaması

Mısır'da iki İhvan üyesi daha öldürüldü
Mısır'da iki İhvan üyesi daha öldürüldü

Mısır'da darbe karşıtı 25 öğrenciye hapis cezası
Mısır'da darbe karşıtı 25 öğrenciye hapis cezası

İslami hareketlere yön veren bir mücahid; Hasan El Benna
İslami hareketlere yön veren bir mücahid Hasan El Benna

Mısır'da Bedii ve 51 sivile hapis cezası
Mısır'da Bedii ve 51 sivile hapis cezası

Mısır'da İhvan mensubu 36 kişiye hapis cezası
Mısır'da İhvan mensubu 36 kişiye hapis cezası

Mursi'nin idam cezası iptal edildi
Mursi'nin idam cezası iptal edildi

Mısır'ın dış politikasındaki 'Körfez' değişimi
Mısır'ın dış politikasındaki 'Körfez' değişimi






Türkiye
Dünya
Dubam
Haber Analiz
Röportaj
Kültür Sanat
Tarih Dosyası

Aile-Sağlık
Eğitim
Hayatın İçinden
Türkiye ve Dünya gündemi


Ekonomi
Bilim Teknoloji
Hac
Günün Haberleri
Foto Galeri
Video Galeri
Yazarlar


e-kitaplık
Dosya
Çevre ve İklim
Dünyada Ramazan
Bize ulaşın
Sitene Ekle
Künye
RSS
iPhone Uygulama
Android Uygulama


 