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13:54, 21 Mayıs 2017 Pazar
Kültür Sanat
Güncelleme: 11:10, 21 Mayıs 2017 Pazar

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Bu haftanın öne çıkan bazı kültürel olayları
Bu haftanın öne çıkan bazı kültürel olayları

1453 dergisinin sitesi de kapatıldı. 'Kutlu Doğum' değil, 'Siret Haftası'... Zakir Naik’e kırmızı bülten talebi... Büyüyenay’ın 200. eseri... Diyanet’ten Kamçatka’ya cami... Japonya’da tasavvuf araştırmaları sempozyumu... Çizgi’den İstanbul’a şube...

1453’ün sitesi de kapatıldı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin süreli yayınlarından biri olan 1453 kültür ve sanat dergisi, son sayısında kullanılan bir fotoğraf sebebiyle Kültür A.Ş. tarafından kapatıldı. Güzel dosyaları, İstanbul fotoğrafları ve ilim adamlarının değerli yazı ve röportajlarını ihtiva eden bu derginin kapatılmasına üzüldüm açıkçası.

Bu fotoğraf skandalından kim sorumlu? Bütün dergi çalışanları mı? Tabii ki hayır. Burada suç (dergi kapattıracak kadar büyük bir suç mudur tartışmalı) genel yayın yönetmeni ile fotoğraf editörünündür. Mesele de bunların dergi ve şirketle (Kültür A.Ş.) ilişiğinin kesilmesi ile halledilir.

Tamam, belediyenin bu kapatma reaksiyonuna eyvallah diyelim. Peki ama dergiye dair her ne varsa internet sitelerinden yok etmek de nedir?! Dergiye internet üzerinden erişim sağlanabiliyordu. Kapatma kararı ile birlikte bütün derginin arşivi de ortadan kaldırılmış!

Zaman grubunun gazete ve dergilerinin de arşivi maalesef bir çırpıda yok edildi. Yapılan yanlışların cezasını arşivin, yani hafızanın çekmesinin bizi düşünmeye sevk etmesi gerekiyor. Çünkü yitip gidenler lalettayin şeyler değil, geçmiş zamanı kayıt altına alan belgeler.

Artık “Siret Haftası”

Önceki haftalarda çokça tartışılan Kutlu Doğum Haftası’nın ismi, Din İşleri Yüksek Kurulu Genişletilmiş İstişare Heyeti II. Toplantısı sonucunda değiştirildi. Bundan böyle 14-20 Nisan günlerinde Siret Haftası icra edilecek. Adeta Mevlit kandilinin bir alternatifi gibi sunulan Kutlu Doğum Haftası, inşallah bundan böyle daha ilmî bir hüviyet kazanır ve gereksiz, saçma uygulamalara kapı aralamaz.

Zakir Naik’e kırmızı bülten talebi

Geçtiğimiz hafta Hindistan Zakir Naik’in yakalanması için İnterpol’den kırmızı bülten talep etmişti. Hindistan terör söylemi suçlaması ile Zakir Naik’in yakalanmasını istiyordu. Hatta bu amaçla Naik’in vakfına ait kurumlara ve televizyona el koymuştu.

Ancak tasdik edilmese de, Suudi Arabistan’ın Naik’e, bu tutuklanma ihtimalinden kurtarmak için vatandaşlık vereceğinden bahsediliyor. İnşallah, Güney ve Güneydoğu Asya’da yapılan âlim kıyımlarına bir yenisi daha eklenmez.

Büyüyenay’ın 200. eseri

Büyüyenay Yayınları bu ay 200. eserini bastı. İbn Arabi’nin sıkça atıfta bulunduğu Abdülcebbâr en-Nifferî’nin Mevâkıf isimli eseri Nurullah Koltaş’ın tercümesi ile yayınlandı. Allah böylesi güzel işler yapanların yollarını açık kılsın. Aydınlık uğruna karanlığa karşı 5 yıldır uğraşan Büyüyenay daha nice esreleri kültür dünyamıza kazandırır inşallah.

Diyanet’ten Kamçatka’ya cami

Diyanet İşleri başkanı Mehmet Görmez Konya’da katıldığı bir toplantıda dünyanın en doğusuna, yani ezanın en erken okunduğu noktaya, Kamçatka’ya cami yapılacağını açıklamış. Allah caminin kaim olmasının yanında cemaatinin de daim olmasını nasip etsin.

Japonya’da tasavvuf araştırmaları sempozyumu

Japonya’da 20-21 Mayıs tarihleri arasında 1. Uluslararası Kyoto Üniversitesi Kenan Rifai Tasavvuf Araştırmaları Merkezi Sempozyumu düzenlenecek. Sempozyum İslam araştırmalarının farklı ülkelerde günümüze değin nasıl yapılandırıldığı sorusunu gündeme getirecek. Sempozyumun içeriğine şuradan, programa ise buradan erişilebilir. Ayrıca etkinlik site üzerinden canlı olarak izlenebilecek.

Çizgi’den İstanbul’a şube

Konya merkezli yayınevi Çizgi Yayınevi, İstanbul’da bir şube açtı. Cağaloğlu Çatalçeşme Sokak no. 42 kat ikide faaliyete geçen şube okuyucuları bekliyor.

M. Murtaza Özeren


Kaynak: Dünya Bizim

 



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Kültür Sanat Haberleri
Bu haftanın öne çıkan bazı kültürel olayları
Bu haftanın öne çıkan bazı kültürel olayları

1453 dergisinin sitesi de kapatıldı. 'Kutlu Doğum' değil, 'Siret Haftası'... Zakir Naik’e kırmızı bülten talebi... Büyüyenay’ın 200. eseri... Diyanet’ten Kamçatka’ya cami... Japonya’da tasavvuf araştırmaları sempozyumu... Çizgi’den İstanbul’a şube...
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