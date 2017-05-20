ABD ile Suudi Arabistan arasında 280 milyar dolarlık anlaşma

ABD Başkanı Donald Trump ile Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz'in huzurunda iki ülke arasında 280 milyar dolarlık iş birliği anlaşması imzalandı.
Resmi ziyaret kapsamında Riyad'da temaslarına devam eden Trump ile Selman arasında Yemame Sarayı'nda ikili görüşme ve heyetlerarası görüşme gerçekleştirildi.
Görüşmelerde ABD ile stratejik ve köklü ilişkilerinin çeşitlendirilerek tüm alanlara yayılması ve geliştirilmesi, bölgesel konular, Ortadoğu'daki ve uluslararası gelişmelerin yanı sıra bölgede barış ve istikrarın artırılması için atılması gereken adımlar ele alındı.
Görüşme sonrasında Kral Selman bin Abdulaziz ile ABD Başkanı Donald Trump arasında "ortak stratejik vizyon anlaşması" imzalandı.
İkili ve heyetlerarası görüşmelerden sonra Selman ile Trump'ın huzurunda 280 milyar dolar tutarında bir dizi iş birliği ve mutabakat zaptı imzalandı.
1. Veliaht Prens ve İçişleri Bakanı Muhammed bin Selman ile ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson arasında Suudi Arabistan Silahlı Kuvvetlerinin modernizasyonu ve güçlendirilmesi ile "Kara Şahin" olarak bilinen BlackHawk tipi Sikorsky tipi helikopterlerin Suudi Arabistan'da üretilmesi konusunda anlaşmaya varıldı.
Suudi Arabistan bilişim şirketi ile Apple firması arasında mutabakat zaptı imzalanırken, iki ülke yetkilileri arasında hava taşımacılığı, sağlık, altyapı ve teknoloji, petrol ve doğalgaz, uçak satın alma, dijital ve gayrimenkul, madencilik ve insan deneyiminin geliştirilmesi, katma değeri yüksek teknolojik ürünlerin üretilmesi, ortak enerji üretimi ve savunma sanayisi alanlarında iş birliği anlaşmaları da imzalandı.
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ABD Başkanı Trump ile Suudi Arabistan Kralı Selman'ın huzurunda iki ülke arasında 280 milyar dolar tutarında iş birliği anlaşması imzalandı
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