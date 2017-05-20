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New York'ta 36. Türk Yürüyüşü ve Festivali
New York'ta 36. Türk Yürüyüşü ve Festivali

ABD'nin New York kentinde, 36. Türk Günü Yürüyüşü ve Festivali çerçevesinde, geçit töreni düzenlendi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

ABD'nin New York kentinde, 36. Türk Günü Yürüyüşü ve Festivali çerçevesinde, geçit töreni düzenlendi.

Ermeni teröristlerin 36 yıl önce Türk diplomatlarını şehit etmesine tepki amacıyla New York sokaklarında başlatılan ve daha sonra Türk kültürünün tanıtımı için festival havasında her yıl düzenlenen Türk Günü Yürüyüşü gerçekleştirildi.

Yürüyüş, Manhattan'da, Madison Caddesi ile 53. sokağın köşesinde başladı ve BM yakınlarındaki Dag Hammarskjold Parkı'nda sona erdi.

Dag Hammarskjold Park'ta, sanatçılar Şeyda Karadeniz, Münir Çiftçikal, Leyla Rahimova, Olgun Gürkan ve orkestra alana toplanan kalabalığı coştururken, katılımcılar ellerindeki Türk bayraklarını sallayarak sanatçıların seslendirdiği parçalara eşlik etti.

YÜRÜYÜŞE KATILANLAR

Yürüyüşe, Türkiye'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Feridun Sinirlioğlu, New York Başkonsolosu Ertan Yalçın, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) New York Temsilcisi Mehmet Dânâ, Türk Amerikan Dernekleri Federasyonu (TADF) Başkanı Atilla Pak, Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı Çetin Kırışgil ile ABD'deki Türk toplumunun temsilcileri katıldı.

Beşiktaş Belediyesi, Giresunlular Derneği, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Derneği, Atatürk Okulu, Türk Hars Birliği, Ülkü Ocakları, Lösemili Çocuklar Vakfı (LÖSEV), New York Polis Teşkilatı (NYPD) üyesi Türk polisler, KKTC, Azerbaycan, Ahıska, Özbek ve Kırım Türkleri ile Fenerbahçe ve Galatasaray takımlarının taraftar derneklerinin mensupları da yürüyüşe katılarak destek verdi.

Burada konuşan TADF Başkanı Pak, bu yılki festivalin ana sponsorluğunu Beşiktaş Belediyesinin üstlendiğini bildirdi.

Başkonsolos Ertan Yalçın da, yürüyüşün Türklerin birlik ve beraberliği açısından önemine vurgu yaptı.

Türk Günü Yürüyüşü'nün "Amerikan toplumu içindeki varlıklarını vurgulamak için bir fırsat" olduğunu belirten Yalçın, şunları kaydetti:

"Bugün siz, vatandaşlarımız ve soydaşlarımız bir araya gelerek Türk olmanın kıvancını paylaşmakta, birlik ve beraberliği pekiştirmektesiniz. Ülkemizin, kültürümüzün tanınması açısından sizlere önemli görevler düşüyor. Birlik ve beraberlik içinde haraket etmek, bu görevi layıkıyla yerine getirebilmek için bir ön koşuldur."



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