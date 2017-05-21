HDP'nin Eş Genel başkanlıklarına Kemalbay ile Demirtaş seçildi

HDP'nin 3. Olağanüstü Kongresi'nde Eş Genel başkanlıklara Serpil Kemalbay ile tutuklu bulunan Selahattin Demirtaş seçildi.
Partinin 3. olağanüstü kongresi Dünya Ticaret Merkezi'nde yapıldı.
Kongreye 284 delege katılırken, Demirtaş ve Kemalbay 251 geçerli oyla eş genel başkanlıklara seçildiler.
Kongreyle Parti Meclisi, Merkez Disiplin Kurulu ve Uzlaşma Kurulu da belirlendi.
HDP'nin yeni Merkez Disiplin Kurulu şu isimlerden oluştu:
Hamit Geylani, Hatice Erbay, Mahmut Çavlı, Mahmut Demirel, Nuriye Taka, Sinem Coşkun, Şilan Aydın Üzgeç, Yeliz Yıldırım ve Zahit Mutlu.
Partinin Uzlaşma Kurulu üyeleri de Ali Haydar Konca, Kifayet Ceylan, Özgür Sevgi Göral Birinci, Taşkın Aktaş ve Yavuz Önen'den oluştu. Kongreyle 100 kişilik Parti Meclisi de belirlendi.
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