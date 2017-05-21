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09:22, 21 Mayıs 2017 Pazar

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YAYFED'in 4'ncü genel kurulu yapıldı
YAYFED'in 4'ncü genel kurulu yapıldı

Yayımcı Meslek Birlikleri Federasyonu (YAYFED)' nun dördüncü genel kurulunda Münir Üstün'ün başkanlığında yeni yönetim kurulu seçildi

Dünya Bülteni/ Kültür Servisi

Yayımcı Meslek Birlikleri Federasyonu ( YAYFED) Dördüncü Genel Kurulu 20 Mayıs 2017 Cumartesi günü İstanbul Sultanahmet'teki Armada Otel'de yapıldı.

Yayfed genel kurul

Kültür Bakanlığı Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürü Hamdi Turşucu'nun da iştirak ettiği genel kurulda önceki başkanlardan Muharrem Kaşitoğlu ve Hüseyin Doğru da birer konuşma ile katılımcılara hitap ettiler.

Hamdi Turşucu

Genel Kurulda hali hazırda Basın Yayın Birliği Başkanı olan Münir Üstün'ün hazırladığı tek liste oylandı ve kabul edildi.
Dördüncü genel kuruldaki seçime göre 2019 yılına kadar görev yapmak üzere vazifelendirilen yeni yönetim kurulu ve diğer organlar şu şekilde belirlendi

Seçim

 

YAYFED YÖNETİM KURULU ASİL LİSTE

1 MAVİ AĞAÇ YAYINCILIK                                                                        MÜNÜR ÜSTÜN 

2 DOĞAN EGMONT YAYINCILIK                                                             ERDAL KARAKAYA 

3 DELİMEŞE YAYINCILIK                                                                          MEHMET BURHAN GENÇ 

4 TEAS YAYINCILIK                                                                                   EMRAH ÖZPİRİNÇÇİ

5 YEDİTEPE BASIN YAYIN                                                                        MUSTAFA KARAGÜLLÜOĞLU

6 KALKEDON YAYINCILIK                                                                        HAKAN TANITTIRAN

7 LİBRONET BİLGİ HİZMETLERİ                                                              MUHAMMED ALİ ÇALIŞKAN

8 HARF EĞİTİM YAYINLARI                                                                     MURAT KÖSE

9 KÖK YAYINCILIK                                                                                     CELAL MUSAOĞLU

DENETİM KURULU ASİL LİSTE          

1 BOĞAZİÇİ YAYINLARI                                                                             GAZİ ALTUN 
2 BULUT YAYIN DAĞITIM                                                                         MUSTAFA AKSOY
3 YENİ ÇİZGİ YAYINLARI                                                                          ÜZEYİR YILDIRIM 
4 HAN BASIM YAYIN                                                                                  ALİ CAN 

HAYSİYET KURULU ASİL LİSTE

1 İZ YAYINCILIK                                                                                          MEHMET KAHRAMAN 
2 MİA ORGANİZASYON YAY.                                                                    HANDE DEMİRTAŞ 
3 SEMİH OFSET BASIN YAYIN                                                                  MUSTAFA ÇAKIR
4 EVRENSEL İLETİŞİM                                                                               DURALİ KARAPINAR 


TEKNİK BİLİM KURULU ASİL LİSTE


1 VADİ YAYINLARI                                                                                      YAVUZ YAMAN 
2 TEKNOLİST BİLGİSAYAR YAY.                                                               OYTUN ÇETİN 
3 A YAYINLARI                                                                                             İSMAİL TEKTEN 
4 BİLEN YAYINCILIK                                                                                  SEDA ALPEGEMEN

 



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