09:22, 21 Mayıs 2017 Pazar

YAYFED'in 4'ncü genel kurulu yapıldı

Dünya Bülteni/ Kültür Servisi

Yayımcı Meslek Birlikleri Federasyonu ( YAYFED) Dördüncü Genel Kurulu 20 Mayıs 2017 Cumartesi günü İstanbul Sultanahmet'teki Armada Otel'de yapıldı.

Kültür Bakanlığı Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürü Hamdi Turşucu'nun da iştirak ettiği genel kurulda önceki başkanlardan Muharrem Kaşitoğlu ve Hüseyin Doğru da birer konuşma ile katılımcılara hitap ettiler.

Genel Kurulda hali hazırda Basın Yayın Birliği Başkanı olan Münir Üstün'ün hazırladığı tek liste oylandı ve kabul edildi.

Dördüncü genel kuruldaki seçime göre 2019 yılına kadar görev yapmak üzere vazifelendirilen yeni yönetim kurulu ve diğer organlar şu şekilde belirlendi

YAYFED YÖNETİM KURULU ASİL LİSTE

1 MAVİ AĞAÇ YAYINCILIK MÜNÜR ÜSTÜN

2 DOĞAN EGMONT YAYINCILIK ERDAL KARAKAYA

3 DELİMEŞE YAYINCILIK MEHMET BURHAN GENÇ

4 TEAS YAYINCILIK EMRAH ÖZPİRİNÇÇİ

5 YEDİTEPE BASIN YAYIN MUSTAFA KARAGÜLLÜOĞLU

6 KALKEDON YAYINCILIK HAKAN TANITTIRAN

7 LİBRONET BİLGİ HİZMETLERİ MUHAMMED ALİ ÇALIŞKAN

8 HARF EĞİTİM YAYINLARI MURAT KÖSE

9 KÖK YAYINCILIK CELAL MUSAOĞLU

DENETİM KURULU ASİL LİSTE

1 BOĞAZİÇİ YAYINLARI GAZİ ALTUN

2 BULUT YAYIN DAĞITIM MUSTAFA AKSOY

3 YENİ ÇİZGİ YAYINLARI ÜZEYİR YILDIRIM

4 HAN BASIM YAYIN ALİ CAN

HAYSİYET KURULU ASİL LİSTE

1 İZ YAYINCILIK MEHMET KAHRAMAN

2 MİA ORGANİZASYON YAY. HANDE DEMİRTAŞ

3 SEMİH OFSET BASIN YAYIN MUSTAFA ÇAKIR

4 EVRENSEL İLETİŞİM DURALİ KARAPINAR



TEKNİK BİLİM KURULU ASİL LİSTE



1 VADİ YAYINLARI YAVUZ YAMAN

2 TEKNOLİST BİLGİSAYAR YAY. OYTUN ÇETİN

3 A YAYINLARI İSMAİL TEKTEN

4 BİLEN YAYINCILIK SEDA ALPEGEMEN