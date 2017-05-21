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Brezilya Devlet Başkanı Temer'den suçlamalara red
Brezilya Devlet Başkanı Temer'den suçlamalara red

Temer, hakkında yolsuzluk soruşturması açılmasına neden olan ses kaydının "sahte” olduğunu iddia ederek soruşturmanın durdurulmasını istedi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Brezilya Devlet Başkanı Michel Temer, hakkında soruşturma açılmasına neden olan ses kaydının "sahte" olduğunu belirterek, Federal Yüksek Mahkemeye soruşturmanın durdurulması için dilekçe verdiğini söyledi.

Temer, yaptığı basın açıklamasında, "Bu gizli kayıt açıkça gizli hedeflerle değiştirilmiş ve kurcalanmış." diyerek, devlet başkanlığı görevinden ayrılmayacağını belirtti.

Dünyanın en büyük hayvansal gıda üreticilerinden JBS şirketler grubunun sahiplerinden Joesley Batista'nın, "Araba Yıkama" yolsuzluk operasyonlarıyla ilgili başsavcılığa verdiği ifadenin yerel basına sızmasının ardından Yüksek Mahkemenin hakkında yolsuzluk soruşturması açılmasını onayladığı Temer, Batista’yı “palavracı” olarak nitelendirdi.

Hakkındaki yolsuzluk suçlamalarını reddeden Temer, "İfadesinde söylediği şeyler ses kaydında yok. Ses kaydında olan şeyse hükümetimden memnun olmadığını gösteriyor. Bu hükümetimin ona açık olmadığının kesin kanıtıdır. Eyleminin başarısızlığı açık. Hükümet taleplerine kulak asmadı. Pasif yolsuzluk suçlaması doğrulanmadı.” dedi.

Batista’yı “özgür ve gevşek, New York sokaklarında yürüyor.” şeklinde eleştiren Temer, "Tarihinin en ciddi ekonomik krizinden henüz çıkmakta olan Brezilya şu an belirsizlik içinde yaşıyor. Bir günü bile hapiste geçirmedi, tutuklanmadı, yargılanmadı, cezalandırılmadı. Şöyle söyleyelim, bu sahte ve manipüle edilmiş kayıt sayesinde mükemmel suçu işledi." diye konuştu.

Temer, Joesley Batista'nın ulusal para birimine spekülasyon yaptığını ve iş adamı ile yaptığı konuşma kaydı haberlerinin, JBS'ye bağlı insanlar tarafından "güvenli bir şekilde" sızdırıldığını savundu.

Devlet Başkanı Temer ayrıca, perşembe günü kayıtlar yayına verilmeden önce piyasadan 1 milyar dolar değerinde alım yapıldığını açıklayarak “Bunun dövizde kaosa neden olacağını biliyordu.” ifadesine yer verdi.

“Bu ifşanın şirketinin hisse senetlerini de düşüreceğini bilerek, bunları borsa çöküşünden önce sattı. Bunlar benim sözlerim değil. Bu gerçekler zaten Sermaye Piyasası Kurumu tarafından tespit ediliyor." diye konuşan Temer, öngörülen bir yayınla JBS'nin döviz piyasasındaki performansından dolayı 24 saatten daha kısa bir sürede milyonlarca dolar kazandığını sözlerine ekledi.

Federal Yüksek Mahkeme, dün, Temer ile eski başkan adayı ve emekli senatör Aecio Neves hakkında pasif yolsuzluk ve adaleti engellemekten soruşturma açılmasına izin vermişti.

Başsavcı Rodrigo Janot, kendisinin talebi doğrultusunda açılmasına izin verilen soruşturmalara ilişkin basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Aecio Neves'in diğer kişilerin yanı sıra Başkan Michel Temer ile 'Araba Yıkama' yolsuzluk operasyonunun soruşturmalarını yürütecek delegelerin atanması yoluyla yürütmeyi önlemeye çalıştığı açıktır. Bu şekilde, adaleti engelleme suçunun olası uygulamalarını da görebiliriz." ifadelerini kullanmıştı.

 



İlgili Konular brezilya temer
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