Rus savaş gemisi İstanbul Boğazı'ndan geçti

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi
Ege Denizi'nden gelen Rus donanmasına ait 156 borda numaralı savaş gemisi Marmara Denizi'ne girdi.
İstanbul Boğazı'ndan geçişi sırasında gemiye Sahil Güvenlik ve Deniz Polisi eşlik etti.
Güvertesinde askerler olduğu görülen gemi, Karadeniz'e doğru seyrini sürdürdü.
Trans Pasifik Ortaklığı ticaret anlaşmasını ABD olmadan sürdürme kararı alındı
Kassam komutanı Fukaha'ya suikast düzenleyenlere idam cezası verildi
Güney Kore, Pyongyang yönetiminin Pazar günü öğleden sonra henüz ne olduğu belirlenemeyen bir cismi ateşlediğini bildiriyor.
Trump, Al Murabba Sarayı'ndaki karşılama törenine geldiğinde eline aldığı bir kılıçla seramoniye katılıp dans etti
Temer, hakkında yolsuzluk soruşturması açılmasına neden olan ses kaydının "sahte” olduğunu iddia ederek soruşturmanın durdurulmasını istedi
ABD'nin New York kentinde, 36. Türk Günü Yürüyüşü ve Festivali çerçevesinde, geçit töreni düzenlendi
ABD Başkanı Trump ile Suudi Arabistan Kralı Selman'ın huzurunda iki ülke arasında 280 milyar dolar tutarında iş birliği anlaşması imzalandı. Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Adil el-Cübeyr, ülkesi ile ABD arasında varılan anlaşmaların toplam tutarının 380 milyar dolara ulaştığını söyledi.
Libya'nın kuzeyindeki Sabrata kenti açıklarında bir teknede 102 yasa dışı göçmenin yakalandığı bildirildi
Bosna'daki savaşta katledilen Visegradlı 3 binden fazla Boşnak için düzenlenen anma töreninde, Sokullu Mehmed Paşa Köprüsü'nden Drina Nehri'ne 3 bin gül atıldı
Mısır ordusu, Kuzey Sina ilinin Gazze sınırındaki 2 tüneli yıktı
Suriye'de başkent Şam'da Esed rejiminin askeri kuşatmasındaki Berze Mahallesi'nden ayrılmak zorunda kalan sivil ve muhalifleri tahliye eden üçüncü konvoy yola çıktı
Bakü'nün ev sahipliğindeki 4. İslami Dayanışma Oyunları dolayısıyla düzenlenen Türkiye Tanıtım ve Kültür Günleri renkli görüntülerle başladı
Sınır Tanımayan Doktorlar Örgütü, "gerekli önlem alınamazsa kolera salgınının kontrolden çıkabileceği" uyarısında bulundu
Romanya'da yaşayan Türk vatandaşları başkent Bükreş'te Türk yürüyüşü düzenledi
15 Temmuz'daki darbe girişiminin ardından Afrika ülkelerine kaçan FETÖ/PDY mensupları için Ruanda'da da çember daralıyor