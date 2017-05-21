10:23, 21 Mayıs 2017 Pazar

Muş'taki sokağa çıkma yasağı kaldırıldı





Muş'un Varto ilçesinde 5 köy ve 2 mahalledeki sokağa çıkma yasağı kaldırıldı.

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Muş'un Varto ilçesindeki 7 bölgede ilan edilen sokağa çıkma yasağı kaldırıldı. Valilikten yapılan açıklamada, Varto ilçesinde bölücü terör örgütüne yönelik operasyon nedeniyle 5 köy ve 2 mahallede uygulanan sokağa çıkma yasağının kaldırıldığı bildirildi. Açıklamada, şu ifadelere yer verildi: "İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince bölücü terör örgütü mensuplarına yönelik Varto ilçesi Omcalı, Kayalıdere, Kayalıkale, Yeşilpınar ve Kuşluk köyleri ile Konaklı ve Çavuşlu mahallelerinde yapılacak operasyon nedeniyle vatandaşlarımızın can ve mal emniyetinin tehlikeye düşmemesi için 5442 Sayılı İl İdaresi Kanunu gereğince 20 Mayıs 2017 günü saat 02.30'dan itibaren ilan edilen sokağa çıkma yasağı, operasyon sonrasında 20 Mayıs 2017 günü saat 16.00 itibarıyla kaldırılmıştır."

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