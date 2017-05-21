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13:53, 21 Mayıs 2017 Pazar
Türkiye ve Dünya gündemi
Güncelleme: 09:00, 21 Mayıs 2017 Pazar

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Türkiye ve dünya gündeminde bugün / 21 Mayıs 2017
Türkiye ve dünya gündeminde bugün / 21 Mayıs 2017

AK Parti 3. Olağanüstü Büyük Kongresi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım'ın da katılımıyla Ankara Arena Spor Salonu'nda yapılacak.

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

1- AK Parti 3. Olağanüstü Büyük Kongresi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım'ın da katılımıyla Ankara Arena Spor Salonu'nda yapılacak.

(Ankara/10.00) 

EKONOMİ

1- Başbakan Yardımcısı Tuğrul Türkeş, Karadeniz Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (KEİ) Dışişleri Bakanları Toplantısı'nda konuşacak.

(İstanbul/08.30) 

DÜNYA-DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Suudi Arabistan'ın ev sahipliğinde gerçekleştirilecek Arap İslam-Amerikan Zirvesi’ne katılacak.

(Riyad) 

2- Musul kent merkezinin batı yakasının terör örgütü DEAŞ'tan geri alınması operasyonu takip ediliyor.

(Musul)

3- Yemen'deki iç savaşla ilgili gelişmeler izliyor.

(Sana) 

4- Suriye iç savaşındaki gelişmeler takip ediliyor.

(Şam)

GÜNCEL

1- Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) genel kültür-genel yetenek ve eğitim bilimleri sınavları, iki oturum halinde gerçekleştirilecek.

(Ankara/10.00/14.30) 

SPOR

1- Basketbolda Avrupa'nın en büyüğü İstanbul'da belli oluyor.

- Sinan Erdem Spor Salonu'nda düzenlenen THY Avrupa Ligi Dörtlü Final organizasyonunun finalinde Fenerbahçe ile Yunanistan'ın Olympiakos takımı karşı karşıya gelecek.

- Üçüncülük maçında ise Rusya temsilcisi CSKA Moskova ile İspanya ekibi Real Madrid karşılaşacak.

(İstanbul/21.00/18.00) 

2- 4. İslami Dayanışma Oyunları, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de sürüyor. (Fotoğraflı)

3- Spor Toto Süper Lig'de 32. haftaya Atiker Konyaspor-Kardemir Karabükspor, Trabzonspor-Medipol Başakşehir maçlarıyla devam edilecek.

(Konya/16.00/Trabzon/19.00) 

4- Türkiye Basketbol 1. Ligi play-off final grubunda Acıbadem Üniversitesi ile Bursaspor Durmazlar, Acıbadem Üniversitesi Spor Salonu'nda karşılaşacak.

(İstanbul/15.00) 

5- Beşiktaş Kulübünün yıllık olağan idari ve mali genel kurul toplantısı Beşiktaş Akatlar Arena'da yapılacak.

(İstanbul/10.30) 

6- MotoGP Dünya Şampiyonası'nda sezonun 5. yarışı Fransa Grand Prix'si koşulacak.

(Le Mans/15.00)

ÖZEL HABER

1- Borsadaki otomotiv şirketlerinin satışı ilk çeyrekte 13 milyarı lirayı geçti.

- Borsada işlem gören 7 otomotiv şirketinin net satışları bu yılın ilk 3 ayında 2016'nın aynı dönemine göre yüzde 24 artarak 13 milyar 346 milyon lira oldu.

- Söz konusu 7 otomotiv şirketinin net karları bu yılın ilk 3 ayında 2016'nın aynı dönemine göre yüzde 13,3 artarak 624 milyon lirayı aştı.

- Borsadaki otomotiv şirketleri arasında net satışın lideri Ford Otosan, satışlarını en çok artıran da Otokar oldu.

2- Katılım bankalarının ilk çeyrek karı 330 milyon lira

- Katılım bankalarının net karı ocak-mart döneminde 2016'nın aynı dönemine göre yüzde 371,4 artarak yaklaşık 330 milyon liraya, aktif büyüklüğü de yüzde 12,3 yükselişle 136,3 milyar liraya çıktı.

- Katılım bankaları içinde ilk çeyrekte en fazla net karı 152 milyon 244 bin TL ile Kuveyt Türk elde etti.

- Turkey Macro View Consulting Yönetici Direktörü Ferhat Yükseltürk:

- "Katılım bankacılığı, kamu bankalarının da dahil olmasıyla birlikte tekrar gücünü toplamaya başladı. Katılım bankaları Bank Asya'nın yol açtığı olumsuz hava sonrasında kamu bankalarının da etkisiyle hem büyüme hem karlılık tarafında konvansiyonel bankalara paralel performans göstermeye başladı."



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