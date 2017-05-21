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10:45, 21 Mayıs 2017 Pazar

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Trump'ın Suudi Arabistan'da 'kılıç dansı'
Trump'ın Suudi Arabistan'da 'kılıç dansı'

Trump, Al Murabba Sarayı'ndaki karşılama törenine geldiğinde eline aldığı bir kılıçla seramoniye katılıp dans etti

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

ABD Başkanı Donald Trump, Suudi Arabistan’a gerçekleştirdiği ziyaret kapsamında geleneksel kılıç dansına katıldı.

İlk yurt dışı ziyaretini Suudi Arabistan’a gerçekleştiren ABD Başkanı Donald Trump, Riyad’da Al Murabba Sarayı’ndaki karşılama töreninde, eline aldığı kılıç ile dans eden Suudluların arasına katıldı.

Kral Salman, Trump’ın ziyaretinin iki ülkenin stratejik işbirliğini güçlendireceğini umduğunu kaydetti. Kral, daha sonra Trump’a ülkenin en büyük nişanını takdim etti.

Donald Trump'ın Suudi Arabistan ziyaretine kızı Ivanka Trump da Yahudi eşi ile birlikte katıldı. Ivanka Trump ve Trump'ın eşi Melani Trump uçağa bindikleri kıyafetleri iniş öncesi değiştirerek Suudi Arabistan'a uygun giyindiler.

Suudi Arabistan'a indikten sonra Donald Trump'ı üç adım arkadan takip eden First Lady sosyal medya hesabından "güzel karşılama" için teşekkür etti.

SİKORSKY HELİKOPTERLERİ SUUDİ ARABİSTAN'DA ÜRETİLECEK

1. Veliaht Prens ve İçişleri Bakanı Muhammed bin Selman ile ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson arasında Suudi Arabistan Silahlı Kuvvetlerinin modernizasyonu ve güçlendirilmesi ile "Kara Şahin" olarak bilinen BlackHawk tipi Sikorsky tipi helikopterlerin Suudi Arabistan'da üretilmesi konusunda anlaşmaya varıldı.

APPLE İLE ANLAŞMA

Suudi Arabistan bilişim şirketi ile Apple firması arasında mutabakat zaptı imzalanırken, iki ülke yetkilileri arasında hava taşımacılığı, sağlık, altyapı ve teknoloji, petrol ve doğalgaz, uçak satın alma, dijital ve gayrimenkul, madencilik ve insan deneyiminin geliştirilmesi, katma değeri yüksek teknolojik ürünlerin üretilmesi, ortak enerji üretimi ve savunma sanayisi alanlarında iş birliği anlaşmaları da imzalandı.



İlgili Konular suudi arabistan abd abd trump
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