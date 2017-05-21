11:32, 21 Mayıs 2017 Pazar

Ankara'da eylem hazırlığındaki 2 DEAŞ'lı yakalandı





Ankara Etimesgut Yapracık bölgesinde eylem hazırlığı yaptıkları belirlenen DEAŞ üyesi 2 kişi ölü ele geçirildi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Ankara'da polis ekiplerince düzenlenen operasyonda etkisiz hale getirilen ve DEAŞ üyesi oldukları değerlendirilen 2 teröristin cesedi, incelemelerin ardından cenaze aracına konularak Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Etimesgut ilçesi Yapracık Mahallesi TOKİ konutları Y-2 Blok 5. kat 11 numaralı dairede 2 teröristin etkisiz hale getirildiği operasyonun ardından olay yeri inceleme ekiplerinin başlattığı çalışmalar sona erdi. İncelemelerin ardından teröristlerin kullandığı silahlar, el bombaları ve diğer deliller torbalarla polis aracına konularak kriminal laboratuvara götürüldü. Teröristlerin cesetleri de incelemenin ardından cenaze aracıyla Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Operasyon düzenlenen dairede bazı camların kırıldığı gözlenirken, teröristlerin evi kısa bir süre önce bölgedeki bir emlakçıdan kiraladıkları öğrenildi. Öte yandan, operasyon düzenlenen evin alt katındaki daireye vatandaşlarca Türk bayrağı asıldı. Ankara'nın Etimesgut ilçesi Yapracık Mahallesi'nde polis ekiplerince gece saatlerinde düzenlenen operasyonda, eylem hazırlığı yaptıkları belirlenen ve DEAŞ üyesi oldukları değerlendirilen 2 terörist etkisiz hale getirilmişti.

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