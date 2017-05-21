11:49, 21 Mayıs 2017 Pazar

Alışveriş merkezlerinde güvenlik masaya yatırıldı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Securitas Türkiye, AVM'lerde olası terör, asayiş olaylarının önlenmesine ve olay sonrası oluşabilecek zararın azaltılmasına yönelik alınacak tedbirlerin ve uygulanacak doğru hareket tarzlarının görüşüldüğü etkinlik düzenledi.

Şirket açıklamasına göre,masa başı tatbikatta, alışveriş merkezlerinde meydana gelebilecek tehditler olası senaryolar üzerinden işlendi.

Securitas Türkiye Güvenlik Süreçleri ve Kalite Koordinatörü Hüseyin Erim'in yönetiminde gerçekleştirilen tatbikata, AVM ve Securitas yöneticileri katıldı. Gruplara ayrılan katılımcılar, önceden belirlenen senaryo çerçevesinde ilgili hal tarzı ve mevzuatları içeren çizelgeler oluşturmaya çalıştı. Daha sonra bu hazırlıklar, diğer katılımcılarla paylaşılarak üzerinde tartışıldı.

Etkinlikte konuşan Securitas Türkiye Güvenlik Süreçleri ve Kalite Koordinatörü Erim, olası krizlerde hasarın azaltılmasına yönelik alınabilecek tedbirlerin, uygulanabilecek doğru hareket tarzlarını planlamanın ve gereken koordineyi sağlamanın çok önemli olduğunu vurguladı.

Erim, "Masa başı tatbikatlarının genel amacının doğru-yanlış değerlendirilmesi yapmaktan ziyade, olayı farklı açıdan ele alan karar vericilerin ihtiyaç ve önceliklerini ortaya koymak ve benzer durumlarla karşılaşıldığında daha hızlı ve doğru karar verilmesi için pratik kazandırmak." ifadesini kullandı.

Securitas olarak bilgi liderliği misyonları çerçevesinde tecrübelerini paylaşmaya devam edeceklerini aktaran Erim, iş ortakları ile güvenlik sektörüne yenilikler katmayı sürdüreceklerini sözlerine ekledi.