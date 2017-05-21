12:10, 21 Mayıs 2017 Pazar

Meğer Vasiliy Geyman değilmiş

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Ardahan’da bir inşaat kazısı sırasında bulunan tabutun içindeki cesedin Rus General Vasiliy Geyman olduğu tahmin ediliyordu. Ancak yapılan araştırmalar sonucu cesedin aslında Yarbay Karl Karloviç Rjepetski olduğu tespit edildi.

Ceset, Kars Müzesi'nde mühürlenip koruma altına alındı. Gazete Habertürk'ten Ümran Avcı'nın haberine göre; Türk uzmanların cesetle ilgili araştırma yaptı. Cesedin üstünde bulunan üniformadan başlayan inceleme sonrasında cesedin kimliğine ilişkin yüzde 99 oranında bir kesinlikle tespit edildi. Yarbay Karloviç'in ise Rus arşivlerine göre mezar yeri olarak; Ardahan Asker Mezarlığı olarak belirtildiği de ortaya çıktı. Rus yetkililer de çıkan sonucu onayladı. Böylelikle tabut içinde bulunan kişinin Yarbay Karloviç olduğu daha da netlik kazanmış oldu.