Meğer Vasiliy Geyman değilmiş

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi
Ardahan’da bir inşaat kazısı sırasında bulunan tabutun içindeki cesedin Rus General Vasiliy Geyman olduğu tahmin ediliyordu. Ancak yapılan araştırmalar sonucu cesedin aslında Yarbay Karl Karloviç Rjepetski olduğu tespit edildi.
Ceset, Kars Müzesi'nde mühürlenip koruma altına alındı. Gazete Habertürk'ten Ümran Avcı'nın haberine göre; Türk uzmanların cesetle ilgili araştırma yaptı. Cesedin üstünde bulunan üniformadan başlayan inceleme sonrasında cesedin kimliğine ilişkin yüzde 99 oranında bir kesinlikle tespit edildi. Yarbay Karloviç'in ise Rus arşivlerine göre mezar yeri olarak; Ardahan Asker Mezarlığı olarak belirtildiği de ortaya çıktı. Rus yetkililer de çıkan sonucu onayladı. Böylelikle tabut içinde bulunan kişinin Yarbay Karloviç olduğu daha da netlik kazanmış oldu.
AK Parti 3. Olağanüstü Büyük Kongresi'nde Divan Başkanlığına Genel Başkan Yardımcısı Yazıcı seçildi
AK Parti'nin yeni MYK üyelerinin listesi ortaya çıktı. Yeni listede Efkan Ala, Markar Esayan, Mehdi Eker, Nurettin Canikli ve Ethem Sancak gibi isimler de var
Ardahan’da bulunan tabuttaki kişinin kimliği belirlendi. Rus General Vasiliy Geyman’ın olduğu düşünülen kişinin aslında Yarbay Karl Karloviç Rjepetski olduğu ortaya çıktı.
Securitas Türkiye tarafından düzenlenen masa başı tatbikatta AVM'lerde olası terör, asayiş olaylarının önlenmesine ve olay sonrası oluşabilecek zararın azaltılmasına yönelik alınacak tedbirler ve uygulanacak doğru hareket tarzları görüşüldü
Ankara Etimesgut Yapracık bölgesinde eylem hazırlığı yaptıkları belirlenen DEAŞ üyesi 2 kişi ölü ele geçirildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti Olağanüstü Büyük Kongresi için salona geldi
Muş'un Varto ilçesinde 5 köy ve 2 mahalledeki sokağa çıkma yasağı kaldırıldı.
Kamudaki A grubu kadrolar ve öğretmenlik için yapılan Kamu Personel Seçme Sınavı'nın ilk oturumu gerçekleştiriliyor
Antalya'da dalış turizmine katkı sağlaması için TSK'dan temin edilen 45 tonluk tank, Kaş ilçesinde 5 metre derinliğe batırıldı
İç savaşın izlerini taşıyan "savaşın masum yüzleri" Suriyeli çocuklar, Türkiye'nin kurduğu barınma merkezlerinde yaşıyor
HDP'nin 3. Olağanüstü Kongresi'nde Eş Genel başkanlıklara Kemalbay ile tutuklu bulunan Demirtaş seçildi
Başbakan Yardımcısı Kurtulmuş, "Türk dünyasında Sovyetler'in özellikle dağılmaya başladığı dönemde FETÖ tehlikesini ilk anlayan birisinin de Turan Yazgan Hoca olduğunun altını çizmek isterim." dedi
Muş'un Varto ilçesinde 5 köy ve 2 mahalledeki sokağa çıkma yasağı kaldırıldı
İçişleri Bakanlığı, Beşiktaş Belediye Başkanlığı hakkında 19 Mayıs ile ilgili, toplumu tahrik edici ve kamu düzenini bozan gazete ilanı ve diğer eylemleri nedeniyle soruşturma başlattı
Ankara Adliyesi önünde asfalt çalışması yapılığı sırada iş makinesinin doğalgaz borusuna zarar vermesi sonucu patlama meydana geldi
Beşiri ilçesinde aralarında tekstil işçilerini taşıyan midibüsün de bulunduğu 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 20 kişi yaralandı