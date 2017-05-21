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Günün Haberleri
13:54, 21 Mayıs 2017 Pazar
Asya
12:16, 21 Mayıs 2017 Pazar

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Kuzey Kore tanımlanamayan bir cisim fırlattı
Kuzey Kore tanımlanamayan bir cisim fırlattı

Güney Kore, Pyongyang yönetiminin Pazar günü öğleden sonra henüz ne olduğu belirlenemeyen bir cismi ateşlediğini bildiriyor.

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı, Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti'nin "Pukchang yakınlarındaki bir bölgeden tanımlanamayan bir cisim fırlattığını" iddia etti.

Cismin ne olduğu ve nereye atıldığıysa açıklanmadı.



İlgili Konular Kuzey Kore güney kore
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