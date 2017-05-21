12:16, 21 Mayıs 2017 Pazar

Kuzey Kore tanımlanamayan bir cisim fırlattı





Güney Kore, Pyongyang yönetiminin Pazar günü öğleden sonra henüz ne olduğu belirlenemeyen bir cismi ateşlediğini bildiriyor.

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı, Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti'nin "Pukchang yakınlarındaki bir bölgeden tanımlanamayan bir cisim fırlattığını" iddia etti. Cismin ne olduğu ve nereye atıldığıysa açıklanmadı.

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