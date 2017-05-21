12:26, 21 Mayıs 2017 Pazar

İşte AK Parti'nin yeni A Takımı





AK Parti'nin yeni MYK üyelerinin listesi ortaya çıktı. Yeni listede Efkan Ala, Markar Esayan, Mehdi Eker, Nurettin Canikli ve Ethem Sancak gibi isimler de var

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi AK Parti'de A takımı belli oldu. İşte yeni MKYK listesi: Binali Yıldırım Bekir Bozdağ Berat Albayrak Efkan Ala Abdülhamit Gül Hayati Yazıcı Mahir Ünal Fevzi Şanverdi Hatica Kübra Öztürk İsmail Emrah Karaye l Mehmed Mehdi Eker Mustafa Savaş Nurettin Canikli Ethem Sancak Markar Esayan Ahmet Sorgun Ayrıntılar geliyor..

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