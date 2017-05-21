Kongrede Divan Başkanlığına Yazıcı seçildi

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AK Parti 3. Olağanüstü Büyük Kongresi'nin Divan Başkanlığına Hukuki İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı seçildi.
Ankara Spor Salonu'nda gerçekleştirilen AK Parti 3. Olağanüstü Büyük Kongresi'nde AK Parti Tüzüğü gereğince divan başkanı ve üyelikleri için seçim yapıldı.
AK Parti Teşkilatlardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Ataş, tüzüğün 44'üncü maddesi ve Siyasi Partiler Kanunu'nun 14'üncü maddesi gereğince, salonda kongrenin toplanması için gereken delege sayısının tespit edildiğini açıkladı.
Ataş, bin 370 delegenin salonda hazır olduğunu ve böylelikle kongrenin açıldığını ilan etti.
Ataş, tüzüğün ilgili maddeleri uyarınca açık oylamayla divan ve divan kurulunun tek bir liste halinde oylanmasının kabul edildiğini belirtti.
AK Parti 3. Olağanüstü Büyük Kongresi'nde, divan başkanı ve divan üyelikleri seçiminin liste yöntemine göre birlikte ve aynı anda yapılması arz ve teklif edildi.
- "Millet AK Parti'yi bağrına bastı"
Kongrede konuşan Ataş, AK Parti'nin kurulduğu 14 Ağustos 2001'den bugüne görev yapan partilileri selamladı.
Bugün tarihi bir olaya şahitlik edildiğine dikkati çeken Ataş, "Sayın Cumhurbaşkanımız, emanetinizi kutsal bildik, ona gözümüz gibi baktık, sizden aldığımız sancağı bizler onurla ve şerefle taşımaya çalıştık. Aynı zamanda 998 gün özleminizi ve hasretiniz çektik. Hasretimizi dindiren, vuslatı gerçekleştiren yüce Rabbimize hamd olsun." ifadesini kullandı.
Ataş, AK Parti'nin kurulduğu günden bugüne başarıdan başarıya koştuğunu, milletin yararına olan hiçbir işten geri durmadığını, millete hizmet için çıktığı yolda milletle birlikte yürüdüğünü, sırtını millete yasladığını, bu nedenle milletin de AK Parti'yi bağrına bastığını kaydetti.
Tüzüğün ilgili maddeleri uyarınca açık oylamaya sunulan ve ilk sırada Genel Başkan ve Başbakan Binali Yıldırım'ın imzaladığı listede Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) üyeleri, 81 il başkanı ve kongreye katılan delegelerin imzası yer aldı.
Divan başkan ve üyelerinin birlikte seçildiği liste uyarınca Divan Başkanlığına, AK Parti Hukuki İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı seçildi.
Divan Başkan Yardımcılığına AK Parti Sivil Toplum ve Halkla İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Fatih Şahin, üyeliklere de AK Parti Grup Başkanvekili İlknur İnceöz, AK Parti Kadın Kolları Genel Başkanı Lütfiye Selva Çam, AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkanı Melih Ecertaş, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, AK Parti Erzurum İl Başkanı Mehmet Emin Öz, AK Parti Bayburt İl Başkanı Hakan Kobal ile Harran Belediye Başkanı Mehmet Özyavuz getirildi.
- "Partili cumhurbaşkanı modeli için bu kongre çok önemli"
Divan Başkanlığına seçilen Hukuki İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, yaptığı konuşmada, AK Parti olarak engellerle mücadele edip, millete güvendiklerini belirtti. Yazıcı, AK Parti'nin bir duruşu olduğunun, kimliğinin bulunduğunun, yerli ve milli bir parti olduğunu vurguladı.
Sistem değişikliğini içeren anayasa değişikliğinin ilk maddelerinden birisi olan "partili cumhurbaşkanı modeli" için kongrenin çok önemli olduğunu anlatan Yazıcı, bütün dünyanın bu kongreyi izlediğini bildirdi.
AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Binali Yıldırım'a, çalışmalarında titiz tavrı dolayısıyla şükranlarını ileten Yazıcı, AK Parti 3. Olağanüstü Büyük Kongresi'nin başarılı, sonuçlarının da hayırlı olmasını diledi.
AK Parti 3. Olağanüstü Büyük Kongresi'nde Divan Başkanlığına Genel Başkan Yardımcısı Yazıcı seçildi
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