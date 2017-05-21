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Güncelleme: 23:01, 21 Mayıs 2017 Pazar

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Ohtamış Şelalesi ziyaretçilerini bekliyor
Ohtamış Şelalesi ziyaretçilerini bekliyor

Ordu'nun Ulubey ilçesindeki, kent merkezine 38 kilometre uzaklıkta olan 30 metre yükseklikteki Ohtamış şelalesi ziyaretçilerini bekliyor

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Ordu'nun Ulubey ilçesindeki Ohtamış Şelalesi'nin, bu yaz da serinlemek isteyen yerli ve yabancı turistlerin en çok ilgi göstereceği mekanlardan olması bekleniyor.

Vali İrfan Balkanlıoğlu yaptığı açıklamada, doğanın eşsiz güzelliğini yansıtan Karadeniz'in, yazın sıcak havadan bunalan vatandaşlar için cazibe merkezi olduğunu söyledi.

Yöredeki şelalelerin son yıllarda çok ciddi rağbet gördüğüne işaret eden Balkanlıoğlu, Ulubey ilçesindeki Ohtamış Şelalesi'nin de bunların başında geldiğini dile getirdi.

Vali Balkanlıoğlu, kent genelinde 50'nin üzerinde şelale bulunduğa dikkati çekerek, "Serinliğin yaşandığı güzel mekanların başında gelen şelaleler, yerli ve yabancı turistler tarafından sıkça ziyaret edilen yerler oldu. Birçok turist fırsat buldukça şelalelere giderek yüzme ve piknik yapmanın tadını çıkarıyor." dedi.

Ohtamış Şelalesi'nin ziyaretçi sayısının son yıllarda yapılan çalışmalarla bir hayli arttığını ifade eden Balkanlıoğlu, bu yaz da Ohtamış Şelalesi'nin en çok ziyaret edilen yer olmasını beklediklerini belirtti.

İrfan Balkanlıoğlu, kente gelen tüm turistleri Ohtamış Şelalesi'ni görmeye davet ederek, şelalenin Karadeniz'in adeta serin hava deposu olduğunu kaydetti.

Sıcaktan bunalan Arap turistlerin son yıllarda Karadeniz'e olan ilgisinin arttığını anımsatan Balkanlıoğlu, "Bunda yaptığımız turizm çalışmalarının da katkısı çok oldu. Hem valilik olarak yürüttüğümüz çalışmalar hem de havalimanımızın açılması bölgemize olan ilgiyi hayli artırdı. Çok şükür Ordu bu anlamda iyi yolda. İnşallah daha da iyi olacak." diye konuştu.

Kent merkezine 38 kilometre uzaklıkta olan şelalenin yüksekliğinin ise 30 metre olduğunu belirten Vali Balkanlıoğlu, "Havaların ısınmaya başladığı şu günlerde Ohtamış Şelalesi de ziyaretçilerini yavaş yavaş ağırlamaya başladı. Yerel yönetimler bu şelale ile ilgili güzel çalışmalar yaptı. Ohtamış Şelalesi'ne giden hem kafasını dinlemiş hem de serinleyerek çok güzel bir günü geride bırakmış olacak." değerlendirmesinde bulundu.

Balkanlıoğlu, Çişeli, Aybastı, Kadıncık, Karaoluk, Şenyurt, Kurşunçalı, Kösküden, Gerce ve Karahasan şelalelerinin de en çok ziyaret edilen yerlerin başında geldiğini de sözlerine ekledi.



İlgili Konular Ohtamış Şelalesi Ordu
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