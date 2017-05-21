14:31, 21 Mayıs 2017 Pazar

Terör finansmanında para trafiğini kontrol için 'merkez' kararı





ABD-Körfez ülkeleri arasında "terör finansmanıyla mücadele" anlaşması yapıldı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi ABD ve Körfez ülkeleri arasında, terör finansmanını engellemek amacıyla "para trafiği kontrol merkezinin kurulması" için mutabakat zaptı imzalandı. Terörün finanse edilmesini engellemek amacıyla yapılan anlaşmayı, Körfez ülkeleri adına Suudi Arabistan Veliaht Prensi ve İçişleri Bakanı Muhammed bin Nayif, ABD tarafından Dışişleri Bakanı Rex Tillerson imzaladı. Başkent Riyad'daki Kral Abdulaziz Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezinde, ABD- Körfez Ülkeleri Zirvesi'nden önce gerçekleştirilen törende anlaşmanın tarafı olan ülke liderleri hazır bulundu. Söz konusu mutabakat zaptı uyarınca terör finansmanını engellemek için ABD ve Körfez ülkeleri arasında para trafiğini kontrol edebilecek bir merkez kurulacak. Bu merkezle, Ortadoğu ve Kuzey Afrika ülkelerindeki para trafiği kontrol altına alınarak teröre destek veren kişi ve kuruluşların engellenmesi hedefleniyor.

Yasal Uyarı: Yayınlanan yazı ve haberin tüm hakları Dünya Bülteni'ne aittir. Özel izin alınmadan yazı ve haber hiçbir şekilde kullanılamaz. Ancak yazı ve haberin bir kısmı aktif link verilerek alıntılanabilir.