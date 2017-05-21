14:44, 21 Mayıs 2017 Pazar

Ahraru’ş Şam İslami Hareketi'ne bombalı intihar saldırısı





Ahraru’ş Şam İslami Hareketi'nin İdlib’teki bir karargahına düzenlenen intihar saldırısında 20'den fazla silahlı muhalif öldü

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Suriye’de Beşşar Esed rejimine karşı mücadele eden en büyük silahlı muhalif grup Ahraru’ş Şam İslami Hareketi'ni İdlib’teki bir karargahına yapılan intihar saldırısında, harekete mensup 20'den fazla silahlı muhalifin öldüğü, 30 muhalifin de yaralandığı bildirildi. AA muhabirinin Ahraru’ş Şam İslami Hareketi askeri sözcüsü Ömer Hattab’tan edindiği bilgiye göre, öğle saatlerinde hareketin İdlib'in doğu kırsalındaki Tel Tukan köyündeki bir askeri karargahına bomba yüklü motosikletle intihar saldırısı düzenlendi. Hattab, "Karargahımıza yapılan intihar saldırısında eylemci, elindeki çanta ile karargaha girerek hem kendi üzerindeki hem motosikletindeki bombaları patlattı. Saldırı sonucu 20'den fazla muhalif hayatını kaybetti, 30 da yaralımız var." dedi. Hattap, saldırı sonucu ağır yaralıların olması nedeniyle ölü sayısının artmasından endişe duyduklarını belirtti. Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

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