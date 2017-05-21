14:54, 21 Mayıs 2017 Pazar

Pakistan’da polise saldırı: 4 ölü





Pakistan’da devriye gezen polislerin hedef alındığı saldırıda, biri üst düzey 4 polisin hayatını kaybettiği bildirildi.

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Pakistan’ın kuzeybatısındaki Kohat kentinde teröristlerce açılan ateşte 4 polis hayatını kaybetti. Emniyetten yapılan açıklamada, teröristlerin devriye gezen polisleri hedef alındığı, biri üst düzey 4 polisin hayatını kaybettiği bildirildi. Kaçan teröristleri yakalanması için operasyon başlatıldı. Saldırıyı Cemaat-ul Ahrar örgütü üstlendi.

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