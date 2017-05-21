İsrail askerleri Filistinli bir çocuğu ağır yaraladı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi
İsrail askerlerinin, Filistinli tutuklularla dayanışma gösterilerine müdahalesi sırasında kafasına ses bombası isabet eden 7 yaşındaki bir çocuğun ağır yaralandığı bildirildi.
Beytüllahim kentinin Hızır beldesinde Filistinli tutuklularla dayanışma gösterisine İsrail askerleri, plastik, gerçek mermi, ses bombası ve göz yaşartıcı gaz kullanarak müdahale etti.
Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, 7 yaşındaki Filistinli bir çocuk İsrail askerlerinin göstericilere karşı kullandığı ses bombasının kafasına isabet etmesi sonucu ağır yaralandı.
Açıklamada, hastaneye kaldırılan çocuğun durumunun kritik olduğu kaydedildi.
İçişleri bakanlığı, seçim kutlaması amacıyla cadde ve sokaklarda toplanmayı yasakladı
Cancun'da kalabalık bir grubun halka hakaret ettiği iddiasıyla bir Rus'un evini basması sonucu çıkan olayda 1 kişi öldü
Fransa Cumhurbaşkanı Macron, İran'da tekrar cumhurbaşkanı seçilen Ruhani’yi kutladı.
İsrail askerlerinin göstericileri dağıtmak için kullandığı ses bombası kafasına isabet eden 7 yaşındaki çocuk ağır yaralandı
Pakistan’da devriye gezen polislerin hedef alındığı saldırıda, biri üst düzey 4 polisin hayatını kaybettiği bildirildi.
Ahraru’ş Şam İslami Hareketi'nin İdlib’teki bir karargahına düzenlenen intihar saldırısında 20'den fazla silahlı muhalif öldü
ABD-Körfez ülkeleri arasında "terör finansmanıyla mücadele" anlaşması yapıldı
Trans Pasifik Ortaklığı ticaret anlaşmasını ABD olmadan sürdürme kararı alındı
Filistinli Tutukluların Açlık Grevini Takip İçin Basın Komitesi, İsrail'in çeşitli hapishanelerindeki 200 mahkumun daha açlık grevine başladığını duyurdu
Kassam komutanı Fukaha'ya suikast düzenleyenlere idam cezası verildi
Güney Kore, Pyongyang yönetiminin Pazar günü öğleden sonra henüz ne olduğu belirlenemeyen bir cismi ateşlediğini bildiriyor.
Trump, Al Murabba Sarayı'ndaki karşılama törenine geldiğinde eline aldığı bir kılıçla seramoniye katılıp dans etti
Temer, hakkında yolsuzluk soruşturması açılmasına neden olan ses kaydının "sahte” olduğunu iddia ederek soruşturmanın durdurulmasını istedi
ABD'nin New York kentinde, 36. Türk Günü Yürüyüşü ve Festivali çerçevesinde, geçit töreni düzenlendi
ABD Başkanı Trump ile Suudi Arabistan Kralı Selman'ın huzurunda iki ülke arasında 280 milyar dolar tutarında iş birliği anlaşması imzalandı. Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Adil el-Cübeyr, ülkesi ile ABD arasında varılan anlaşmaların toplam tutarının 380 milyar dolara ulaştığını söyledi.