15:15, 21 Mayıs 2017 Pazar

İsrail askerleri Filistinli bir çocuğu ağır yaraladı



arşiv

İsrail askerlerinin göstericileri dağıtmak için kullandığı ses bombası kafasına isabet eden 7 yaşındaki çocuk ağır yaralandı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi İsrail askerlerinin, Filistinli tutuklularla dayanışma gösterilerine müdahalesi sırasında kafasına ses bombası isabet eden 7 yaşındaki bir çocuğun ağır yaralandığı bildirildi. Beytüllahim kentinin Hızır beldesinde Filistinli tutuklularla dayanışma gösterisine İsrail askerleri, plastik, gerçek mermi, ses bombası ve göz yaşartıcı gaz kullanarak müdahale etti. Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, 7 yaşındaki Filistinli bir çocuk İsrail askerlerinin göstericilere karşı kullandığı ses bombasının kafasına isabet etmesi sonucu ağır yaralandı. Açıklamada, hastaneye kaldırılan çocuğun durumunun kritik olduğu kaydedildi.

İlgili Konular israil filistin

Yasal Uyarı: Yayınlanan yazı ve haberin tüm hakları Dünya Bülteni'ne aittir. Özel izin alınmadan yazı ve haber hiçbir şekilde kullanılamaz. Ancak yazı ve haberin bir kısmı aktif link verilerek alıntılanabilir.