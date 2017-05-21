15:49, 21 Mayıs 2017 Pazar

Şırnak'ta terör operasyonu





Namaz Dağı bölgesinde yapılan operasyonda, PKK'ya ait çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Şırnak'ta, PKK'ya yönelik operasyonda çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi. Valilikten yapılan açıklamaya göre, güvenlik güçlerince Namaz Dağı bölgesinde gerçekleştirilen operasyonda, PKK'lı teröristlere ait uzun namlulu silah, 12 roket atar mühimmatı ve sevk fişeği, 10 el bombası ile 790 fişek ele geçirildi. Bölgedeki operasyon sürüyor.

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