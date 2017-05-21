16:04, 21 Mayıs 2017 Pazar

HES'te temizlik yapan işçiler suya düştü, 1 ölü





Artvin'in Murgul ilçesinde hidroelektrik santralindeki yükleme havuzunda temizlik yaparken suya düşen 2 kişiden biri boğuldu, diğeri yaralı olarak kurtuldu.

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Artvin'in Murgul ilçesinde hidroelektrik santralindeki (HES) yükleme havuzunda çalışan Ercan Çelikaslan (28) ile Osman Yüksek (48), aşırı yağışlar nedeniyle yükleme havuzunda biriken odun ve çöpleri temizlerken suya düştü. Akıntıya kapılan çalışanlardan Yüksek, demirlere tutunarak kurtulmayı başardı. Çelikaslan ise gözden kayboldu. Santraldeki işçi ve vatandaşlar ile güvenlik görevlilerince Çelikarslan için arama kurtarma çalışması başlatıldı. Çelikaslan'ın cansız bedeni, santralin yaklaşık 8 kilometre uzağında Kamilet köyü mevkinde bulundu. Jandarma, polis ve vatandaşların yardımıyla sudan çıkartılan Çelikaslan'ın cesedi, Murgul Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yüksek ise aynı hastanede tedavi altına alındı.

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