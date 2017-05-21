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AK Parti MKYK listesine 19 yeni isim girdi
AK Parti MKYK listesine 19 yeni isim girdi

AK Parti 3. Olağanüstü Büyük Kongresi'nde MKYK, MDK, Genel Merkez Parti İçi Demokrasi Hakem Kurulu ile Siyasi Erdem ve Etik Kurulu için adaylar belirlendi.

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

AK Parti 3. Olağanüstü Büyük Kongresi'nde Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK), Merkez Disiplin Kurulu (MDK), Genel Merkez Parti İçi Demokrasi Hakem Kurulu ile Siyasi Erdem ve Etik Kurulu için aday listeleri kesinleşti.

AK Parti'nin, Ankara Spor Salonu'nda yapılan 3. Olağanüstü Büyük Kongresi'nde MKYK, MDK, Genel Merkez Parti İçi Demokrasi Hakem Kurulu ile Siyasi Erdem ve Etik Kurulu için adaylar belirlendi.

Kongrede oluşturulan yeni listeye göre MKYK asıl üye adayları Binali Yıldırım, Abdulhamit Gül, Ahmet Sorgun, Ali Aydınlıoğlu, Asuman Erdoğan, Bekir Bozdağ, Berat Albayrak, Burhan Kuzu, Bülent Karakuş, Cahit Özkan, Cevdet Yılmaz, Çiğdem Karaaslan, Efkan Ala, Erol Kaya, Ethem Sancak, Fatih Şahin, Fevzi Şanverdi, Hacı Ahmet Özdemir, Hamza Dağ, Harun Karacan, Hatice Kübra Öztürk Gökkaya, Hayati Yazıcı, İbrahim Halil Yıldız, İsa Sinan Göktaş, İsmail Emrah Karayel, Jülide Sarıeroğlu, Mahir Ünal, Markar Esayan, Mehmet Emin Yılmaz, Mehmet Mehdi Eker, Mehmet Muş, Murat Baybatur, Mustafa Ataş, Mustafa Köse, Mustafa Savaş, Mustafa Şentop, Mustafa Yel, Nurettin Canikli, Öznur Çalık, Ravza Kavakçı Kan, Recep Uncuoğlu, Rumeysa Kadak, Süleyman Soylu, Tamer Dağlı, Vedat Demiröz, Yasemin Atasever, Zeki Akgün, Zelkif Kazdal, Zeyid Aslan, Zeynep Alkış oldu.

MKYK yedek üye adayları da şöyle:

"Derya Bakbak, Mustafa Kurt, Osman Boyraz, Ayşegül Esra Atik, Yıldız Seferinoğlu, Fevai Aslan, Nurdan Şanlı, Murat Yıldırım, Ahmet İnal, Mahmut Gürcan, Hatice Dudu Erkal, Murteza Zengin, Hülya Nergis, Serpil Özarslan, Şadiye Öztürk, Ceyda Bölünmez Çankırı, Mustafa Hilmi Dülger, Emrullah Gür, Ahmet İzi, Salih Çağdaş, Mustafa Demir, İshak Gazel, Bünyamin Demir, Mahmut Atilla Kaya, Ahmet Kılıç"

MERKEZ DİSİPLİN KURULU

Merkez Disiplin Kurulu asıl üyelikleri için Ali Özkaya, Hüseyin Özbakır, Ayhan Sefer Üstün, Serkan Bayram, Kerem Ali Sürekli, Murat Alparslan, Murat Göktürk, Taha Ayhan, Sabri Öztürk, Serap Yahşi Yaşar, Zeynep Yıldız aday gösterildi.

Yedek üye adayları ise Hurşit Yıldırım, Ahmet Sami Ceylan, Oya Eronat, Salih Cora ve Salih Çetinkaya oldu.

Genel Merkez Parti İçi Demokrasi Hakem Kurulu asıl üye adayları Aziz Babuşcu, Vedat Bilgin, Şamil Tayyar, yedek üye adayları ise Tahir Öztürk, Ömer Özkartal olarak belirlendi.

Siyasi Erdem ve Etik Kurulu asıl üyeliklerine ise Ahmet Cemil Tunç, Mustafa Ünal, Halide İncekara, Güldal Akşit ve Nihat Eri aday gösterildi.

Genel Başkanlık seçiminin ardından parti merkez yönetim organları için seçim ayrıca yapılacak. Seçimler, gizli oy açık tasnif esasına göre gerçekleştirilecek.

MKYK LİSTESİNDE 19 YENİ İSİM

AK Parti'nin bugün yapılan 3. Olağanüstü Büyük Kongresi'nde mevcut MKYK üyelerinden 19 kişi listede yer almazken, bu isimlerin yerine 19 yeni isim görevlendirildi.

Binali Yıldırım, Bülent Karakuş, Cahit Özkan, Ethem Sancak, Hacı Ahmet Özdemir, Harun Karacan, Hatice Kübra Öztürk Gökkaya, İbrahim Halil Yıldız, İsa Sinan Göktaş, İsmail Emrah Karayel, Mahir Ünal, Mehmet Emin Yılmaz, Recep Uncuoğlu, Rumeysa Kadak, Süleyman Soylu, Tamer Dağlı, Yasemin Atasever, Zeki Akgün, Zelkif Kazdal MKYK'ya yeni giren isimler oldu.

MEVCUT MKYK'DAN YENİ LİSTEDE YER ALMAYANLAR

Mevcut MKYK'da görev yapan Ayhan Ogan, Ayşe Sula Köseoğlu, Edibe Sözen, Emine Nur Günay, Fatma Seniha Nükhet Hotar, Fatma Güldemet Sarı, Fazilet Dağcı Çığlık, Hüseyin Özbakır, Mehmet Galip Ensarioğlu, Mahmut Kaçar, Mehmet Müezzinoğlu, Yelda Erol Gökcan, Radiye Sezer Katırcıoğlu, Sema Ramazanoğlu, Serkan Bayram, Şaban Dişli, Veysi Kaynak, Yasin Aktay ile Yaşar Karayel yeni listede yer almadı.

MKYK'DA YERİNİ KORUYANLAR

Abdulhamit Gül, Ahmet Sorgun, Ali Aydınlıoğlu, Asuman Erdoğan, Bekir Bozdağ, Berat Albayrak, Burhan Kuzu, Cevdet Yılmaz, Çiğdem Karaaslan, Efkan Ala, Erol Kaya, Fatih Şahin, Fevzi Şanverdi, Hamza Dağ, Hayati Yazıcı, Jülide Sarıeroğlu, Mehmet Mehdi Eker, Markar Esayan, Mehmet Muş, Murat Baybatur, Mustafa Ataş, Mustafa Köse, Mustafa Savaş, Mustafa Şentop, Mustafa Yel, Nurettin Canikli, Öznur Çalık, Ravza Kavakçı Kan, Vedat Demiröz, Zeyid Aslan ve Zeynep Alkış mevcut MKYK'daki yerlerini korudu.

MKYK'daki Bakanlar Kurulu üyelerinden, Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak yerini korurken, Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu listede yer almadı.

Başbakan Binali Yıldırım ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu yeni MKYK üyeleri arasında yer aldı.



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