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16:33, 21 Mayıs 2017 Pazar

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Macron'dan Ruhani'ye kutlama
Macron'dan Ruhani'ye kutlama

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, İran'da tekrar cumhurbaşkanı seçilen Ruhani’yi kutladı.

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İran'da yeniden cumhurbaşkanı seçilen Hasan Ruhani'yi kutladı.

Macron, yaptığı yazılı açıklamada, Fransa’nın İran yönetimi ile varılan nükleer anlaşmanın uygulanmasını büyük bir hassasiyetle izleyeceğini belirtti.

Açıklamada, "Fransa Cumhurbaşkanı Macron, bu yeni seçimin Fransa ve İran arasındaki gelişen ilişkileri teyit etmesini umut etmektedir. Cumhurbaşkanı Ruhani’nin yeniden seçilmesi, 14 Temmuz 2015’te imzalanan, nükleer anlaşmazlığın diplomasi yoluyla çözülmesi ve İran’ın uluslararası toplumla ilişkilerinde yeni bir dönem başlatan tarihi anlaşmanın Tahran yönetimi tarafından uygulamaya sokulması konusundaki umudu da güçlendirmektedir. Fransa, bu anlaşmanın bütün unsurlarıyla sıkı bir şekilde uygulanması konusundaki hassasiyetini sürdürecektir." ifadesi kullanıldı.

Bu vesileyle, Macron’un Fransa hükümetinden, İran ile ekonomik, kültürel, bilim alanında ilişkileri yoğun bir şekilde geliştirilmesini talep edeceği kaydedilen açıklamada, Fransa’nın Ortadoğu’daki bütün sorunların diplomasiyle çözülmesi ve İran’ın da bu yönde hareket etmesi konusundaki temennisi yinelendi.



İlgili Konular fransa Emmanuel Macron İran Ruhani
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