16:52, 21 Mayıs 2017 Pazar

Meksika'da Rus vatandaşına saldırı





Cancun'da kalabalık bir grubun halka hakaret ettiği iddiasıyla bir Rus'un evini basması sonucu çıkan olayda 1 kişi öldü

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Meksika'da, öfkeli kalabalığın saldırısına uğrayan bir Rus vatandaşı yaralı olarak kaldırıldığı hastanede koruma altına alındı. BBC'nin haberine göre, ülkenin Cancun kentinde kalabalık bir grup, sosyal medya üzerinden yerel halka hakaret ettiği gerekçesiyle Aleksei Makeev adlı Rus vatandaşının oturduğu apartman dairesini bastı. Yetkililer, polisin öfkeli kalabalığın elinden kurtardığı Makeev'in, çıkan arbedede 1 kişiyi bıçaklamakla suçlandığını ifade etti. Yerel yetkili Guillermo Brahms da bıçaklanan gencin kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiğini belirtti. Brahms, yerel halkın taşlı ve sopalı saldırısında kanlar içinde kalan Aleksei Makeev'in polis tarafından hastaneye kaldırıldığını ve burada gözaltında tutulduğunu ifade etti. Makeev'in tavırlarına yönelik şikayetler aldıklarını söyleyen polis yetkilileri, yerel halkı küçümseyen ve aşağılayan görüşlerin yer aldığı video paylaşımlarında bulunduğu ileri sürülen Rus vatandaşının sınır dışı edilmesi için kendilerine ricada bulunulduğunu kaydetti.

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