KPSS'de ilk gün oturumları sona erdi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi
Kamudaki A grubu kadrolar ve öğretmenlik için yapılan Kamu Personel Seçme Sınavı'nın (KPSS) ilk gün oturumları sona erdi.
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) gerçekleştirilen sınavın sabah oturumunda adaylara, genel yetenek ve genel kültür testlerindeki 120 soruyu cevaplamaları için 130 dakika verildi.
Bu oturum 12.10'da sona erdi. Saat 14.30'da başlayan oturumda ise adaylara eğitim bilimlerinden 80 soruyu yanıtlamaları için 100 dakika süre tanındı.
Bugün gerçekleştirilenler ile KPSS'nin ilk günkü oturumları sona erdi. KPSS, 27 Mayıs Cumartesi ve 28 Mayıs Pazar günü gerçekleştirilecek üç oturumla yapılacak alan sınavlarıyla devam edecek.
27 Mayıs Cumartesi günü sabah 10.00'da başlayacak sınavda adaylara kamu yönetimi, uluslararası ilişkiler, çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkilerinden 40'ar soru sorularak ve her bir test için 50'şer dakika verilecek.
Öğleden sonra 14.30'da başlayacak oturumda adaylara hukuk, iktisat, maliye derslerinden 40'ar soru sorularak, her bir dersin sınavının 50 dakikada cevaplandırılması istenecek.
Pazar günü sabah oturumunda ise adaylara işletme, muhasebe ve istatistikten 40'ar soru yöneltilecek.
Kamudaki A grubu kadrolar ve öğretmenlik için yapılan Kamu Personel Seçme Sınavı'nın ilk gün oturumları tamamlandı
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