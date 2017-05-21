Güncelleme: 21:00, 21 Mayıs 2017 Pazar

Bulgaristan’da uyuşturucu operasyonu





Bulgaristan-Romanya sınırında 423 kilogram eroin ele geçirildi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Bulgaristan-Romanya sınırında Tuna nehrinin kıyısındaki Vidin-Kalafat feribot gümrüğünde düzenlenen operasyonda 423 kilogram eroin ele geçirildi. Bulgaristan Cumhuriyet Başsavcısı Sotir Tzatzarov, Gümrükler Ajansı Genel Müdürü Georgi Kostov ile Vidin şehrinde yaptığı basın toplantısında, uyuşturucunun Hollanda’ya gitmek üzere Bulgaristan’dan çıkış yapmaya çalışan Bulgar plakalı bir tırda bulunduğunu bildirdi. Evraklara göre Hollanda’ya 23 ton seramik taşıyan kamyondaki yükün alıcısının gıda sektöründe faaliyet gösteren Hollandalı bir şirket olmasının şüphe uyandırdığını belirten yetkililer, yapılan aramada kamyonda 400 paket halinde 423 kilogram 222 gram eroin tespit edildiğini kaydetti. Kostov, ele geçirilen uyuşturucuyla ilgili çok yönlü soruşturma açıldığını söyledi. Soruşturma kapsamında, daha önce sabıkası bulunmayan belirlenen 56 yaşındaki kamyon şoförünün gözaltına alındığı ifade edildi. Daha önce Türkiye’den İran plakalı bir kamyonla getirilen uyuşturucunun, Bulgaristan’da farklı bir araca aktarıldığı öğrenildi. Başsavcı Tzatzarov, 24 Nisan’da Bulgaristan-Türkiye sınırındaki Kapitan Andreevo Gümrük Kapısı'nda 214 kilogram, 2016 yılında da yine Türkiye sınırındaki Lesovo Gmürkük Kapısı’nda 200 kilogram eroin ele geçirildiğini anımsattı.

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